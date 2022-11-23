Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Червоне, Мала Токмачка, Полтавка, Веселянка, Оріхів, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Степногірськ, Малі Щербаки, Степове. Надійшло 19 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 46 осіб, з них - 6 діти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську на Запоріжжі, загинуло немовля. ФОТОрепортаж