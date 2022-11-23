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Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

область,запоріжжя,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Червоне, Мала Токмачка, Полтавка, Веселянка, Оріхів, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Степногірськ, Малі Щербаки, Степове. Надійшло 19 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 46 осіб, з них - 6 діти.

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обстріл (29302) Запорізька область (3750)


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ми якби вже звикаємо до цього...., але ж це пекло на землі..., в одну сек під зиму людина втрачає домівку, частину свого життя, можливо рідних, та може, навіть, саме життя... просто так, незрозуміло чому та навіщо..., ці нелюди в російській формі просто виконують свою роботу, а серйозні люди, від яких залежить жити нам чи вмирати, вирішують важливі геополітичні питання, де немає місця маленькій людині, чиє життя навіки змінилося...
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23.11.2022 11:06 Відповісти
 
 