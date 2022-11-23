438 дітей загинуло та понад 841 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 23 листопада 2022 року більш ніж 1279 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 438 дітей загинуло та понад 841 зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Чернігівській - 68, Херсонській - 67, Луганській - 64, Дніпропетровській – 32", - йдеться в повідомленні.



Так, 23 листопада внаслідок обстрілу військами РФ пологового відділення Вільнянської лікарні Запорізької області загинуло немовля.



22 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон зазнали поранень двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

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