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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 85 410 осіб, 2 897 танків, 1 887 артсистем, 5 832 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 85 410 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначають, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 85410 (+410) осіб ліквідовано,

танків - 2897 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5832 (+5) од,

артилерійських систем - 1887 (+5) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4396 (+3) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 85 410 осіб, 2 897 танків, 1 887 артсистем, 5 832 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17897) Генштаб ЗС (6810) знищення (7613) техніка (1859) втрати (4462)


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А куди вносять "уточнені дані":

За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року, у Запорізькій області, підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Про це повідомляють в Генштабі.

Цього С-300 (засоби ППО) нема ані у зведенні за 21 лист., ані за 22 лист.
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23.11.2022 09:48 Відповісти
Артилерійські системи чи С300 до них не відповідає
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23.11.2022 09:53 Відповісти
це засоби ППО
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23.11.2022 10:05 Відповісти
Шукайте в автомобілях - С-300 це не Тор чи Оса чи навіть Бук де весь комплекс це одна машина.
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23.11.2022 10:41 Відповісти
С-300 це ЗРС (зенітно-ракетна система), на відміну від ЗРК (зенітно-ракетного комплексу) має в складі десятки одиниць техніки. Тому було би не правильно знищивши пару-трійку машин казати про знищення всього комплексу С-300.
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23.11.2022 10:59 Відповісти
Ви зробили мою роботу - хотів сам подібне написати, ви написали правильно але дещо забули додати що і в складі ЗРК можуть бути додаткові машини ( транспортно-заряджальні, командні, додаткові РЛС).
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23.11.2022 18:37 Відповісти
Так розумію, наші поки не підтвердять, у статистику не заносять. Наприклад, досі немає інформації по підбитим у Севастополі кораблям.
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23.11.2022 11:42 Відповісти
Тому потрібно правильно вказувати - наприклад, знищено пускову установку С-300.
Якщо комплекс - то це й радари, транспортно-заряджаючі, електрогенератори, битовки...
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25.11.2022 02:59 Відповісти
вже одиннадцята, а нового зведення з Генштабу за 23-тє ще нема... Зрозуміло, що https://t.me/operativnoZSU/58407 затримав таке зведення Генштаб - і все ж таки...
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24.11.2022 11:00 Відповісти
 
 