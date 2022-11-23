Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 85 410 осіб, 2 897 танків, 1 887 артсистем, 5 832 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 23 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 85 410 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначають, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 85410 (+410) осіб ліквідовано,

танків - 2897 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5832 (+5) од,

артилерійських систем - 1887 (+5) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4396 (+3) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.