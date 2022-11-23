Росія майже вичерпала свої запаси дронів-камікадзе і намагатиметься їх поповнити, - британська розвідка
За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, вже майже вичерпала свої запаси іранських дронів-камікадзе для ударів по Україні і намагатиметься їх поповнити.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що починаючи з вересня Росія, ймовірно, запустила проти України сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва. Це були БПЛА односторонньої атаки (OWA) і більш традиційні озброєні системи багаторазового використання.
Росія переважно використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей і української електромережі.
"Проте останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва надавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації", - йдеться в огляді.
На думку британської розвідки, Росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА були нейтралізовані.
"З 17 листопада 2022 року не було публічних повідомлень про удари БПЛА OWA. Росія, мабуть, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, намагатиметься їх поповнити. Росія, ймовірно, може закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж вона може виробляти нові крилаті ракети всередині країни", - стверджує британська розвідка.
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Україна шле кукурудзу чалматим,
нахавані чалматі шлють дрони кацапам,
кацапи тими дронами херачять все що бачять в Україні,
захід шле гуманітарку в Україну,
гуманітарку зелені клопи ******* тільки облізуються,
а Україна шле чалматим кукурузу.
сюр якийсь...
знаючи ГНИЛІСТЬ цього "державного корита"...
Про це він сказав у коментарі https://www.welt.de/politik/ausland/plus242241847/Ukraine-Warum-Russland-iranische-Drohnen-nur-noch-sporadisch-einsetzt.html?source=puerto-reco-2_ABC-V15.3-debug.F_tower_test Welt .....
Тагваї, який зараз живе в Лондоні, зазначив, що дрони виробляти не так просто, як кулемети чи гранати. "Ці цифри перебільшені. Це складне виробництво, яке вимагає часу. У кращому випадку це 20 безпілотників, які Іран може виготовити на місяць і потім поставити до Росії", - вважає колишній пілот.
https://war.obozrevatel.com/ukr/iran-mozhe-buduvati-do-20-shahediv-na-misyats-kolishnij-pilot-iranskih-vps-sprostuvav-dani-pro-postachannya-rosii-bpla.htm?_gl=1*og14ui*_ga*MTczNjkwNTgyNC4xNjU5MjEwOTUz*_ga_JBX3X27G7H*MTY2OTE2MzMwOS4xODguMS4xNjY5MTYzNjEzLjYwLjAuMA..&_ga=2.240804554.898106604.1669145691-1736905824.1659210953 https://war.obozrevatel.com/ukr/