Україні потрібна така кількість NASAMS, яка дасть змогу знищити ракетні залишки Росії, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Масовані ракетні удари по українських містах і об’єктах критичної інфраструктури ще можливі і тому нам потрібні ефективні засоби ППО.

Зараз Росія не просто витрачає свої ракети, вона ще й відкриває свої карти перед країнами НАТО. Таку думку висловив народний депутат "Голосу", який звільняє Південь від російських окупантів, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Росії дійсно залишилась ще велика кількість ракет і якщо захочуть, то зможуть ще влаштовувати масовані ракетні терори українських міст і обʼєктів інфраструктури. Але остання їх ракетна атака показала, що 70-80% їх ракет були просто збиті в повітрі. Для нас важливо отримати більше систем NASAMS, адже чим більше їх поставлять, тим більше буде захищена Україна і Європа", - наголошує народний депутат.

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