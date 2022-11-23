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Новини Війна
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Україні потрібна така кількість NASAMS, яка дасть змогу знищити ракетні залишки Росії, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Масовані ракетні удари по українських містах і об’єктах критичної інфраструктури ще можливі і тому нам потрібні ефективні засоби ППО.

Зараз Росія не просто витрачає свої ракети, вона ще й відкриває свої карти перед країнами НАТО. Таку думку висловив народний депутат "Голосу", який звільняє Південь від російських окупантів, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Росії дійсно залишилась ще велика кількість ракет і якщо захочуть, то зможуть ще влаштовувати масовані ракетні терори українських міст і обʼєктів інфраструктури. Але остання їх ракетна атака показала, що 70-80% їх ракет були просто збиті в повітрі. Для нас важливо отримати більше систем NASAMS, адже чим більше їх поставлять, тим більше буде захищена Україна і Європа", - наголошує народний депутат.

Також читайте: Війська РФ значно виснажили арсенал високоточних ракет, - ISW

Автор: 

армія рф (17897) крилаті ракети (1081) ППО (3297) ракети (4078) Костенко Роман (209)


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23.11.2022 10:51 Відповісти
дилетантизм і популізм у владі призводить до катастрофічних наслідків
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результати перебування при владі зе-шобли
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23.11.2022 10:53 Відповісти
, давно не заходив на форум цензора, як під цим логіном блогера, так і додепутатським . А хотілось би його тут пбачити, є про що поговорити...
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23.11.2022 11:04 Відповісти
В WW2 Лондон перестали обстрілювати з Фау-2 коли В-29 змішали з лайном їхні пускові...
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23.11.2022 11:05 Відповісти
Саме так. Неможливо перемогти лише захищаючись.
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23.11.2022 11:51 Відповісти
Треба знищувати також і прилади, які їх запускають, - літаки та площадки. Не буде цього то, навіть за наявності ракет, нічого не запустять.
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23.11.2022 11:32 Відповісти
NASAMS tolko u finov jest mnogo takix,no vriatly oni dast.Kak raz i vengram ix nado sleducem godu u nix jest podpisan kontrakt ,eto ne Taivan sto otkazalis v polzu Ukraini
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23.11.2022 11:50 Відповісти
Jesli amerikansi ili drugyje iz NATO dali finam Patriot sistemi,togda fini dali bi 8 battareji NASAMS.Drugyje strani NASAMS imejet nemnogo stob mogli dat
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23.11.2022 11:57 Відповісти
Скільки?
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23.11.2022 11:51 Відповісти
 
 