Росіяни перетворили на казарми школи у Запорізькій області, - Центр національного спротиву
Російські загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ
"Розселення солдатів відбувається попри навчальний процес, зазвичай ворог займає один з поверхів пояснює це "охороною". У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що окупанти продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях поряд з цивільними пацієнтами, використовуючи їх як живий щит.
Спротив зазначає, що росіяни ховають і свою техніку на території медзакладів. Зокрема, в смт Михайлівка Запорізької області у дворі на території пологового будинку розміщені близько 5 машин російських загарбників.
ЦНС закликає мешканців ТОТ виїхати з окупованих територій і не ставати "живим щитом" для ворога.
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Жалюгідні виродки, що жеруть помиї з мацкальських копит.
Вони набагато гірші за коzломордих. З цими зрозуміло, вони задовольняють свою природну жагу до вбивств і грабежів.
Натомість західні ліваки продають свою cp@ ky за криваві копійки, та ще й власними черевиками топчуться на тих цінностях, які зробили їх цивілізацією.
Хабалки.