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Росіяни перетворили на казарми школи у Запорізькій області, - Центр національного спротиву

рф,армія,найманці

Російські загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Розселення солдатів відбувається попри навчальний процес, зазвичай ворог займає один з поверхів пояснює це "охороною". У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях поряд з цивільними пацієнтами, використовуючи їх як живий щит.

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Спротив зазначає, що росіяни ховають і свою техніку на території медзакладів. Зокрема, в смт Михайлівка Запорізької області у дворі на території пологового будинку розміщені близько 5 машин російських загарбників.

ЦНС закликає мешканців ТОТ виїхати з окупованих територій і не ставати "живим щитом" для ворога.

Автор: 

армія рф (17897) школа (2227) Запорізька область (3750)


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- Они отам на Украине котов ненавидят, говорят - "Смерть катам!", катам, понимаешь?! - Ну що за бред, ми, наприклад, обожнюємо гратись з кішками! - Они исчо и с кишками играют!..
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23.11.2022 11:07 Відповісти
От и славненько - координат известными где-нибудь в 03.30..."Триста тридцать три...."
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23.11.2022 11:11 Відповісти
А де славнозвісні amnesty international? Чи коли раша робить казарми в школах, то амнесті вигідніше переключитись на скандали з чемпіонат світу в катарі...
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23.11.2022 11:20 Відповісти
Безславні yb людки -- це про них!

Жалюгідні виродки, що жеруть помиї з мацкальських копит.

Вони набагато гірші за коzломордих. З цими зрозуміло, вони задовольняють свою природну жагу до вбивств і грабежів.

Натомість західні ліваки продають свою cp@ ky за криваві копійки, та ще й власними черевиками топчуться на тих цінностях, які зробили їх цивілізацією.

Хабалки.
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23.11.2022 11:44 Відповісти
Вся суть росіян - насрати, насмердіти і піти.
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23.11.2022 11:34 Відповісти
орки згинуть - школи відбудуємо
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23.11.2022 11:44 Відповісти
 
 