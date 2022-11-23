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Новини Війна
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Окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто у Запорізькій області, - ДСНС

авто,машина

Вчора на "Дорозі життя" у с. Кам’янське Запорізької області окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто, які рятувальники відбуксовували з ґрунтової дороги, щоб вони продовжували рух в обласний центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, люди, рятуючись від війни, прямували у Запоріжжя, а через негоду опинилися заручниками на розмитій дорозі.

"Рятувальники, розуміючи усю небезпеку як для особового складу, так і для цивільних громадян, оперативно організували евакуацію пасажирів та водіїв у найближчі укриття, тим самим врятувавши людей від наслідків обстрілів, які не припинялися. Рятувальна операція тривала 3 години. На щастя, жодна людина не постраждала. Після закінчення обстрілів усі автівки продовжили рух до пункту призначення. Найменшому українцю, якого врятували співробітники ДСНС, лише два місяці", - йдеться у повідомленні.

Всього силами підрозділу ДСНС вчора на "Дорозі життя" вдалося відбуксувати 14 автотранспортних засобів, врятувавши 49 громадян, з яких 11 - неповнолітні діти.

Також читайте: Росіяни перетворили на казарми школи у Запорізькій області, - Центр національного спротиву

Автор: 

авто (6242) армія рф (17897) обстріл (29302) Запорізька область (3750) ДСНС (5172)


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этот критинизм и весной и и осенью. а нельзя было летом высыпать туда несколько машин мусора и щебенки..плиты не нужные и разравнять шоб грязи такой не было..
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23.11.2022 11:13 Відповісти
Там щось схоже на залив, постійно підтоплюється. Також, Ви вважаєте, що аквафреші дозволили б це зробити. Влітку там машини проїзжали на максимальній швидкості, зупинятися нікому не можна було.
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23.11.2022 11:37 Відповісти
нефиг ездить туда-села и гуляйполе орехов вольнянск и так далее летом принудитльно не эвакуировали не закрыли вот имеем..там остаться должны коммунаольщики итозачем ..полиция нацгвардия и военные оно должно быть опечатано пока не устаканится..так же с никополем и марганцем..
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23.11.2022 12:28 Відповісти
Так ідіть у комунальники і положіть плити. Або краще асфальт. Ви по тій дорозі їздили? Влітку там пил летів вище криші. Навкруги камиш.
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23.11.2022 13:19 Відповісти
то не мои проблемы а старуха и вора носатого куртева в дорогом шмотье..а и губастой шлюхи златы ..или она в австрии..ну ладно
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23.11.2022 13:21 Відповісти
Это не так сработало
"Русский мир" поставил блокпост и определил дорогу, а кто по ней не ездит и не стоит на посту 10-30 часов, в того стреляют, сначала,
потом заминируют объезд
Русский мир накрывает, запорожцам нужно привыкать
Там многие за "Русский мир"
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23.11.2022 11:52 Відповісти
 
 