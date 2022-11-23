Окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто у Запорізькій області, - ДСНС

Вчора на "Дорозі життя" у с. Кам’янське Запорізької області окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто, які рятувальники відбуксовували з ґрунтової дороги, щоб вони продовжували рух в обласний центр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, люди, рятуючись від війни, прямували у Запоріжжя, а через негоду опинилися заручниками на розмитій дорозі.

"Рятувальники, розуміючи усю небезпеку як для особового складу, так і для цивільних громадян, оперативно організували евакуацію пасажирів та водіїв у найближчі укриття, тим самим врятувавши людей від наслідків обстрілів, які не припинялися. Рятувальна операція тривала 3 години. На щастя, жодна людина не постраждала. Після закінчення обстрілів усі автівки продовжили рух до пункту призначення. Найменшому українцю, якого врятували співробітники ДСНС, лише два місяці", - йдеться у повідомленні.

Всього силами підрозділу ДСНС вчора на "Дорозі життя" вдалося відбуксувати 14 автотранспортних засобів, врятувавши 49 громадян, з яких 11 - неповнолітні діти.

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