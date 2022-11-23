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Новини Війна
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За найгіршого сценарію доведеться евакуювати частину мешканців Києва, нас чекає важка зима, - Кличко

київ

Киян може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни". Якщо ситуація складеться за найгіршим сценарієм - можлива евакуація частини жителів міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю BILD, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жителям столиці слід приготуватися до "найгіршого сценарію" тотального відключення електроенергії за низьких температур.

Втім, він запевнив, влада робить все, щоб найгіршого сценарію не сталося.

"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!" - заявив Кличко.

Також читайте: ОП про необхідність евакуації через блекаут: Виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і стабілізуємо

Автор: 

Київ (19694) Кличко Віталій (3531) евакуація (2347) електроенергія (6267)


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Топ коментарі
+29
Евакуація відбудеться у Конча-Заспу.
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23.11.2022 11:32 Відповісти
+17
та ми ще не забули, як він пораненого Журавля взяв під свій особистий контроль.
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23.11.2022 11:37 Відповісти
+15
чомусь всі мери хочуть кудись евакуювати жителів міст. може краще евакуювати безтолкових мерів нхй і назавжди.
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23.11.2022 11:32 Відповісти
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Евакуація відбудеться у Конча-Заспу.
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23.11.2022 11:32 Відповісти
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23.11.2022 11:43 Відповісти
другого сценарію і не бачу. Там все генераторами забезпечено давно за державний кошт
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23.11.2022 11:52 Відповісти
знову за рибу гроші.
всі розуміємо що москалі луплять по енергоструктурі, що все не закриєш хоч ти трісни. причому карти енергообєктів у них є, "дякуємо" сересер і ригам.
але є мобільні станції, є різні варіанти на те щоб заживити мікрорайон. потрібно 2 речі - воля, і гроші)
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23.11.2022 11:32 Відповісти
Ще потр ібен асфальт, чтоб душевно всьо, по домашнему
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23.11.2022 15:00 Відповісти
И куда именно? К Кличко в Германию или к Скумбрие в Италию? А может в землю обетованную?
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23.11.2022 11:32 Відповісти
Ще в Лівадії є хатинка з гарним краєвидом.
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23.11.2022 11:44 Відповісти
там вже зайнято, медведчучело переїхало
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23.11.2022 11:44 Відповісти
ніззя!, там мама Ріма і папа.
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23.11.2022 12:32 Відповісти
І не мрієте - кордони закриті.
Реально - жити в циганський таборах, де по сотні людей в одному наметі.
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23.11.2022 11:45 Відповісти
чомусь всі мери хочуть кудись евакуювати жителів міст. може краще евакуювати безтолкових мерів нхй і назавжди.
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23.11.2022 11:32 Відповісти
ну реально к витальке за время войны притензий мало,единственое где реально кмда дало маху это остановка комун.транспорта во время вт.
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23.11.2022 11:35 Відповісти
Да и с остановкой транспорта тоже спорный вопрос. Сначала тоже не понимал, зачем это сделали. Потом дошло. Попадание ракеты в автобус - это сразу 50+ трупов, о поезде метро даже думать не хочется. И виновным в этом случае назначат того же Виталю. А оно ему надо?
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23.11.2022 11:49 Відповісти
На предмет претензий к Витальке. Вот 15 ноября нам лупили по энергетике в очередной раз.
Которую мы вроде как не экспортируем ибо не хватает.
Так почему тогда свет пропадал и в Молдове? У них-то откуда дефицит возник?
И да. У Виталика были, есть и будут - и отопление и свет и вода. Всегда.
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23.11.2022 12:27 Відповісти
Это повезло, что рашисты в реальности оказались хер-ми вояками с ярко выраженными качествами леммингов, иначе претензий к боксёру было бы масса. То, что Киев ещё пригоден для жизни это не его вообщем то заслуга, а ПВО. К тому же как мы все видим, правительственные кварталы и здания не обстреливаются от слова "вообще". Значит есть некий список согласованных целей. По этой же причине не лупят по мосту с метро, киевской дамбе, Майдану и т.д.
Из Кличко такой же мэр как из Косаковского боксер. В мэры он попал по результатам Майдана и близкому знакомству со Столаром.
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23.11.2022 14:45 Відповісти
Але не хвилюйтеся. Все взяв під особистий контроль сам Зеленский. Готуються місця для евакуації. Чи не взяв під контроль? А какая разніца?
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23.11.2022 11:33 Відповісти
та ми ще не забули, як він пораненого Журавля взяв під свій особистий контроль.
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23.11.2022 11:37 Відповісти
"Але не хвилюйтеся. Все взяв під особистий контроль сам Зеленский."
Коли не буде світла, всі на шашлики до нього в бункер
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23.11.2022 19:45 Відповісти
яннр - куди евакуювати? де, в принципі, є гарантовані умови для проживання мільйонів?
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23.11.2022 11:36 Відповісти
"Педаліку" інколи краще промовчати, а пресі його не цитувати. З іншого боку, без гумору нам зараз ніяк
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23.11.2022 11:38 Відповісти
100%, голова два вуха.
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23.11.2022 14:31 Відповісти
Як заїпало це каркання....
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23.11.2022 11:40 Відповісти
От що буває,коли сантехнік починає працювати електриком,добирались телепні.
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23.11.2022 11:41 Відповісти
..в принципі, кожен притомний і більш-менш здоровий, давно вже, має готуватися до найгіршого сценарію і мати план B C E.. нашім Героям "в окопах" набагато важче і небезпечніше.. і "не чекати з відкритим клювом поки тобі згори щось вкинуть", бо усі вже чули "про шашлики(Вошьдь), історії вигадані від початку і до кінця(дермак), виїхати з Києва бо на Київщині безпечніше (Смаглюк)...."
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23.11.2022 11:41 Відповісти
Наш народ впертий. Кажуть,що може бути найгірший сценарій,ні,потрібно гнів відпускати на мера. До чого він зараз? Правильно робить,що попереджає. Найкраще - це розселятись по селах тимчасово. Думати трохи на перед. В нас в громаді зараз бігають,волають,що робити. Робити потрібно було ще вчора. Будувати пічку,купляти акумулятори або збирати дітей і за кордон. Хтось підлаштовується і шукає варіанти,хтось на авось,а хтось (слава Богу одиниці) кричить,що час здатись.
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23.11.2022 11:43 Відповісти
Кияни і самі можуть виїхати і не треба ніякої евакуації бо місто не є в оточені ворога. Тільки не всі хочуть виїхати бо є робота і не всі мають куди виїхати. А те що відремонтують в Києві енергетичну інфрастуктуру це не дає жодної гарантії того що Київ легко переживе зиму і не замерзне бо ще багато разів рашисти можуть обстрілювати Київ впродовж зими.
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23.11.2022 11:43 Відповісти
Скажіть агрохімії нехай через свою фірму-прокладку проекспортує електрику з бєларусії.
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23.11.2022 11:44 Відповісти
Знову суки нагнітаете,потім через пару днів казати ви не правильно нас зрозуміли
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23.11.2022 11:50 Відповісти
Интересно, а куда теперь бежать из Сум? Или уже сразу бабулю свою на Польшу отправлять?
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23.11.2022 12:15 Відповісти
В КМДА білі Віталіка постійно чергує карета з санітарами
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23.11.2022 11:53 Відповісти
документальний досвід виживання у ІІ СВ -
Д. Малаков. Оті два роки... У Києві при німцях (Аудіокнига)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&t=6s&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
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23.11.2022 11:58 Відповісти
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23.11.2022 12:35 Відповісти
А я вірю Вітальке. Щось він такі знає, що ми не знаємо, бо вже вдруге іноземному виданню це каже. І вигляд його негарний - осунувся, посивів, блідий, цьому підтвердження.
І ще комент сьогодні сподобався
"Відкрийте кордони!
Народ добровільно і дуже швидко евакуюється. І державі це нічого не буде коштувати. І абонентів поменшає".
Як там вождь вчора сказав, що іноземні гроші стримують соціальний вибух. А ще 60т погранців на західному кордоні кого стримують? Сподіваюсь, йому видніше, як і за шашлики.
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23.11.2022 12:03 Відповісти
делишек натворил он немеренно. Перед войной ему эвакуация похрен была
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23.11.2022 12:47 Відповісти
Саме так. На зборах рай.рад в Києві того тижня повідомили, що зупиниться все: каналізація, водопостачання, тепло. Якщо продовжаться обстріли. Ситуація критична, насправді. Просто маю там знайомих. Якщо вціліє енергосистема, то все буде, як зараз. Тому Віталька правильно робить, що попереджає людей. Я з Вами зараз згодна щодо відкриття кордонів. Якийсь потрібен механізм, щоб працюючих повипускати. Бо економіка зупиниться.
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23.11.2022 14:12 Відповісти
Да когда же наконец этот интилихтуальный засранец угомонится!!!!!
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23.11.2022 12:19 Відповісти
Вже давно пора "евакуювати" самого кличка та його спільників

НАБУ официально открыло уголовное производство против Кличко, по заявлению журналиста Сидоренко (ДОКУМЕНТ)
Об этом свидетельствуют данные из ЕРДР.
https://youtu.be/KDffP3ubhy4

Мэр Киева Виталий Кличко и его ближайшее окружение (первый заместитель КГГА Валентин Мондриевский, экс-глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников и первый заместитель главы бюджетной комиссии Олесь Маляревич) обвиняются в подделке официальных документов, которые привели к растрате бюджетных денег в особо крупных размерах.
Напомним, журналист Влад Сидоренко https://t.me/svobodnyi_official/756 опубликовал схему разворовывания 10 млн евро из кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития мэром Киева Виталием Кличко и членами его ОПГ.
Позже, Виталий Кличко https://t.me/svobodnyi_official/792 согласовал повышение для члена своей ОПГ - Олеся Маляревича, назначив его руководителем в один из районов Киева.
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23.11.2022 12:28 Відповісти
Сірожа Лещенко, це ти?
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23.11.2022 12:36 Відповісти
та хватит нагнетать той зимы три месяца снега почти нет да и то..
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23.11.2022 12:30 Відповісти
шмыгаль неделю назад эвакуировал. Теперь этот выскочил. Скажи лучше кличко, что восстановили? Как там дела на тебя в дбр двигаются? За что так сказать держат?
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23.11.2022 12:39 Відповісти
Ще й Кличко **#нувся! Такі плани, якщо й розробляються, то мовчки без зайвого нагнітання!
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23.11.2022 13:26 Відповісти
Вместо того, чтобы через коммунальные центры со скидкой
снабжать желающих спальными мешками, солнечными пауэр банками,
сухим топливом, и другими средствами выживания - "эвакуация"....
КУДА ? В поля? В бараки?
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23.11.2022 13:43 Відповісти
у 86му нікого не евакуювали....
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23.11.2022 14:30 Відповісти
Соромлюсь спитати, евакуювати куди?
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23.11.2022 14:32 Відповісти
Какаяразніца?в Испанию, Тенерифе, там тепло.
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23.11.2022 15:12 Відповісти
І куди ти зібрався евакуювати місто мільйонник? У Кончу?
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23.11.2022 14:47 Відповісти
Докерувався, боксерун? Навчився тільки евакуйовувати авто за неправильну стоянку під час війни? стільки ресурсів і евакуаторів на це витрачається, краще б на фронт ці ресурси направили!
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23.11.2022 14:49 Відповісти
В 1941 році теж була евакуація. Евакуйувалася в основному еліта....простий люд залишився зустрічати німців.
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23.11.2022 17:25 Відповісти
ТАК ЯКУ ЧАСТИНУ МІСТА !!!???
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23.11.2022 20:06 Відповісти
Конча Заспу
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26.11.2022 08:43 Відповісти
Дорослі люди це й самі розуміють. Виборці зєлі, звісно, не можуть вибачити відсутність заспокоєння населення задля уникнення паніки. В березні мільйон чи два вже виїжджали з Києва під обстрілами. Так що кияни вже досвідчені у питанні евакуації, нема чого розганяти негатив.
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23.11.2022 20:38 Відповісти
ППО сьогодні працювало ?чи ні ? Cкільки збили і скільки пропустили? На складах пентагона - кілька ТИСЯЧ боєздатних ППО ракет "Hawk" .Але боягузливий Дід Joseph не дає. Кричіть скрізь - "Дайте нам ці ракети!!!", інакше орки вас переб'ють і заморозять. Слава Україні!
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23.11.2022 20:49 Відповісти
 
 