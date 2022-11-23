За найгіршого сценарію доведеться евакуювати частину мешканців Києва, нас чекає важка зима, - Кличко

Киян може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни". Якщо ситуація складеться за найгіршим сценарієм - можлива евакуація частини жителів міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю BILD, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, жителям столиці слід приготуватися до "найгіршого сценарію" тотального відключення електроенергії за низьких температур.

Втім, він запевнив, влада робить все, щоб найгіршого сценарію не сталося.

"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!" - заявив Кличко.

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