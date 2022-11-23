За найгіршого сценарію доведеться евакуювати частину мешканців Києва, нас чекає важка зима, - Кличко
Киян може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни". Якщо ситуація складеться за найгіршим сценарієм - можлива евакуація частини жителів міста.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю BILD, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, жителям столиці слід приготуватися до "найгіршого сценарію" тотального відключення електроенергії за низьких температур.
Втім, він запевнив, влада робить все, щоб найгіршого сценарію не сталося.
"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!" - заявив Кличко.
Топ коментарі
+29 izzabaru
показати весь коментар23.11.2022 11:32 Відповісти Посилання
+17 Claudia Smith
показати весь коментар23.11.2022 11:37 Відповісти Посилання
+15 Yakov Yakov
показати весь коментар23.11.2022 11:32 Відповісти Посилання
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всі розуміємо що москалі луплять по енергоструктурі, що все не закриєш хоч ти трісни. причому карти енергообєктів у них є, "дякуємо" сересер і ригам.
але є мобільні станції, є різні варіанти на те щоб заживити мікрорайон. потрібно 2 речі - воля, і гроші)
Реально - жити в циганський таборах, де по сотні людей в одному наметі.
Которую мы вроде как не экспортируем ибо не хватает.
Так почему тогда свет пропадал и в Молдове? У них-то откуда дефицит возник?
И да. У Виталика были, есть и будут - и отопление и свет и вода. Всегда.
Из Кличко такой же мэр как из Косаковского боксер. В мэры он попал по результатам Майдана и близкому знакомству со Столаром.
Коли не буде світла, всі на шашлики до нього в бункер
Д. Малаков. Оті два роки... У Києві при німцях (Аудіокнига)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-qG_3aZM1I&t=6s&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.UA
І ще комент сьогодні сподобався
"Відкрийте кордони!
Народ добровільно і дуже швидко евакуюється. І державі це нічого не буде коштувати. І абонентів поменшає".
Як там вождь вчора сказав, що іноземні гроші стримують соціальний вибух. А ще 60т погранців на західному кордоні кого стримують? Сподіваюсь, йому видніше, як і за шашлики.
НАБУ официально открыло уголовное производство против Кличко, по заявлению журналиста Сидоренко (ДОКУМЕНТ)
Об этом свидетельствуют данные из ЕРДР.
https://youtu.be/KDffP3ubhy4
Мэр Киева Виталий Кличко и его ближайшее окружение (первый заместитель КГГА Валентин Мондриевский, экс-глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников и первый заместитель главы бюджетной комиссии Олесь Маляревич) обвиняются в подделке официальных документов, которые привели к растрате бюджетных денег в особо крупных размерах.
Напомним, журналист Влад Сидоренко https://t.me/svobodnyi_official/756 опубликовал схему разворовывания 10 млн евро из кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития мэром Киева Виталием Кличко и членами его ОПГ.
Позже, Виталий Кличко https://t.me/svobodnyi_official/792 согласовал повышение для члена своей ОПГ - Олеся Маляревича, назначив его руководителем в один из районов Киева.
снабжать желающих спальными мешками, солнечными пауэр банками,
сухим топливом, и другими средствами выживания - "эвакуация"....
КУДА ? В поля? В бараки?