$100 за інформацію про корегувальників: влада Миколаївщини обіцяє винагороду

Миколаївська ОДА обіцяє винагороду в сумі $100 за підтверджену інформацію про корегувальників ворожого вогню.

Про це повідомили в ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100 $", - йдеться у повідомленні.

Ім’я, номер телефону та адресу корегувальників разом з описом фактів і фотодоказами можна надіслати на електронну скриньку [email protected].

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