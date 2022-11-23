$100 за інформацію про корегувальників: влада Миколаївщини обіцяє винагороду
Миколаївська ОДА обіцяє винагороду в сумі $100 за підтверджену інформацію про корегувальників ворожого вогню.
Про це повідомили в ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100 $", - йдеться у повідомленні.
Ім’я, номер телефону та адресу корегувальників разом з описом фактів і фотодоказами можна надіслати на електронну скриньку [email protected].
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Монах Инок
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Aleksander Jakuszew #537073
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Анатолий К #427424
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