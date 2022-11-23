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$100 за інформацію про корегувальників: влада Миколаївщини обіцяє винагороду

гроші,долар,фінансування

Миколаївська ОДА обіцяє винагороду в сумі $100 за підтверджену інформацію про корегувальників ворожого вогню.

Про це повідомили в ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100 $", - йдеться у повідомленні.

Ім’я, номер телефону та адресу корегувальників разом з описом фактів і фотодоказами можна надіслати на електронну скриньку [email protected].

Також читайте: Ексміністра освіти Табачника підозрюють у держзраді: координував роботу окупантів на захоплених РФ територіях

Автор: 

нагорода (1280) Миколаївська область (2302) ОДА (1631) державна зрада (1718)


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А я бы давал еще по 100 тем, кто их сразу будет вешать на березках.
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23.11.2022 11:39 Відповісти
И табличку на шею " Я корректировщик и убийца"
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23.11.2022 11:47 Відповісти
100₴ за врятовані життя?? Там з головою не лади..
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23.11.2022 11:56 Відповісти
Тобі мало? Скільки хочеш? Зазвиччай нормальні люди і без грошей таке роблять.
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23.11.2022 12:53 Відповісти
Свою працю, своє життя треба цінувати і шанувати...А не бути "героєм камікадзе". Герої повинні жити, героїв повинні шанувати і дати їм право на майбутнє. А не скільки я хочу...Як ви оцінюєте своє життя? І інших? Ааа робити за дармо бо війна а інший чинуша або крадій буде мати все і вас усіх разом узятих??
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23.11.2022 13:20 Відповісти
Так багато, ад 100 доларів США, це мабуть така сума, щоб ніхто не повідомляв? Насмішка? Нормальні громадяни і бузкоштовно повідомлять, а корисним хочаби 1000 доларів, слабо?
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23.11.2022 17:39 Відповісти
 
 