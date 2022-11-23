Загроза ракетних ударів по Півдню, ракет багато, з півдня та зі сходу, - Кім (оновлено)
Жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей України попередили про потенційну загрозу ворожих ракетних ударів з 12:00 23 листопада.
Про це у телеграм-каналі заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12:00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав він.
Пізніше Кім додав, що зафіксовано 5 пусків із інших літаків в районі Маріуполя. Наразі повітряна тривага оголошена у східних, центральних та південних областях України.
Пізніше Кім написав наступне: "Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО"
Топ коментарі
+22 Senator #518037
показати весь коментар23.11.2022 12:02 Відповісти Посилання
+10 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.11.2022 11:52 Відповісти Посилання
+7 Бауржан Жусупов #509905
показати весь коментар23.11.2022 12:06 Відповісти Посилання
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Если на слух кое как воспринимаешь английский, то вот тебе интервью Сноудена
https://youtu.be/efs3QRr8LWw
на каком то заводе украинском, ввиду невозможности восстановить.