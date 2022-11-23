УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9914 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 276 38

Загроза ракетних ударів по Півдню, ракет багато, з півдня та зі сходу, - Кім (оновлено)

ракета,обстріл

Жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей України попередили про потенційну загрозу ворожих ракетних ударів з 12:00 23 листопада.

Про це у телеграм-каналі заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12:00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ значно виснажили арсенал високоточних ракет, - ISW

Пізніше Кім додав, що зафіксовано 5 пусків із інших літаків в районі Маріуполя. Наразі повітряна тривага оголошена у східних, центральних та південних областях України.

Пізніше Кім написав наступне: "Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО"

Автор: 

крилаті ракети (1081) Миколаївська область (2302) Одеська область (3309) ракети (4078) Херсонська область (5898)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
На Николаевщине воюет мой младший сын... каже батьку,усе буде добре.. Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👌👍✌️🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧💪
показати весь коментар
23.11.2022 12:02 Відповісти
+10
якщо б ми могли навіки посадити ці ту-95, щоб вони ніколи не злітали..., але комусь потрібно щоб ми вмирали повільно та болісно...
показати весь коментар
23.11.2022 11:52 Відповісти
+7
ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАДО ВЗРЫВАТЬ МЕСТО ВЗЛЕТА РАКЕТ И АЭРОДРОМЫ ВРАГА. НА КОРНЮ УНИЧТОЖАТЬ. ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ О ВОЗМЕЗДИИ . СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
23.11.2022 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо б ми могли навіки посадити ці ту-95, щоб вони ніколи не злітали..., але комусь потрібно щоб ми вмирали повільно та болісно...
показати весь коментар
23.11.2022 11:52 Відповісти
не зовім так. потрібно зруйнувати стабільний світовий порядок та світову єкономіку. для цього потрібні різні деструктивні події, одную з яких є ця війна. наша повільна смерть їм байдужа, ми взагалі їм повністю байдужі і як ми називаємось. головне - щоб шла війна.
показати весь коментар
23.11.2022 12:18 Відповісти
Кому нужно?
показати весь коментар
23.11.2022 12:23 Відповісти
Ліваки. WEF - один з їх проявів. Подивись на ютубі, що це таке - там багато відео. Це світовий dystopian nigtmare, який чекає нас в найближчі десятиліття.
показати весь коментар
23.11.2022 12:36 Відповісти
А че, массоны и рептилоиды уже не в тренде?
показати весь коментар
23.11.2022 19:49 Відповісти
я тоже когда то потешался над этим всем, про глобальную слежку в частности. А потом случайно почитал про Асанджа и вики ликс. А потом посмотрел парочку интервью Сноудена. Про пэтриот акт, принятый под шумок атаки на WTC (прям как у нас под шумок новостей про Бучу выключили с эфира все опозиционные каналы). И как то мне уже нихрена не потешно. Про сороса вот недавно узнал, что это нифига не шуточки и не теории заговоров, а его бабки кормят леваков по всему шарику. Тот же Бигус, который мне очень нравился своими расследованиями, оказывается сидит на грантах сороса. Шабунин, которого я регулярно читал, тоже говорят, сидит у сороса на гранте..
Если на слух кое как воспринимаешь английский, то вот тебе интервью Сноудена
https://youtu.be/efs3QRr8LWw
показати весь коментар
23.11.2022 21:12 Відповісти
А еще земля плоская и нами рептилоиды с нибиру правят.
показати весь коментар
24.11.2022 20:57 Відповісти
Так,а де пуски по ТУ. Так безпечніше
показати весь коментар
23.11.2022 11:54 Відповісти
Які пуски? Вони пуляють з акваторії Каспію.
показати весь коментар
23.11.2022 11:56 Відповісти
Не знаю,але якось цю проблему потрібно вирішувати.
показати весь коментар
23.11.2022 12:10 Відповісти
Далеко. Немає чим
показати весь коментар
23.11.2022 11:57 Відповісти
Ой... ви шо.... "неможна" .... кажуть Байден боїться ескалації..... *******!!!
показати весь коментар
23.11.2022 12:45 Відповісти
Це він вам сказав чи фейкові новини ? Якби Америка чогось і когось боялася,то зброю не надавали.
показати весь коментар
23.11.2022 13:18 Відповісти
ты америку и администрацию байдена-обамы не смешивай. А то это в обе стороны работает и можно в таком случае говорить что ты (и я) такие же отпетые мрази, как и зеленая мафия, которая у нас сейчас власть узурпировала и годом ранее с пуйлом договорилась про сдачу страны.
показати весь коментар
23.11.2022 21:15 Відповісти
жаль пока нечем бить на взлете, только пьітаться перехватьівать....
показати весь коментар
23.11.2022 11:58 Відповісти
Пора уже ети тушка как то уничтожить. Чтобы мы о них забыли как о росийских кораблях
показати весь коментар
23.11.2022 11:59 Відповісти
Байден не дає ракет, а Зеля не дає грошей щоб свої зробити
показати весь коментар
23.11.2022 12:04 Відповісти
а звідки у нього така інфа?чи потрібно щось вкидувати,бо стали забувати?
показати весь коментар
23.11.2022 11:59 Відповісти
чи не ті це літаки та ракети -які кучма так любязно передав кацапам....*??? цікаво булоб почути- що набу сап бнр думають з цього приводу...
показати весь коментар
23.11.2022 12:01 Відповісти
те которые в 95 передали 3 шт, потом в 02 распилили.
на каком то заводе украинском, ввиду невозможности восстановить.
показати весь коментар
23.11.2022 13:28 Відповісти
На Николаевщине воюет мой младший сын... каже батьку,усе буде добре.. Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱✊👌👍✌️🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧💪
показати весь коментар
23.11.2022 12:02 Відповісти
Скажи йому хай всіх кацапів там повбиває
показати весь коментар
23.11.2022 12:10 Відповісти
Племінник також так говорить. А серце болить, Забезпечую усім чим можу.
показати весь коментар
23.11.2022 12:16 Відповісти
Передавайте щиру подяку сину!
показати весь коментар
23.11.2022 13:01 Відповісти
ПО ВОЗМОЖНОСТИ НАДО ВЗРЫВАТЬ МЕСТО ВЗЛЕТА РАКЕТ И АЭРОДРОМЫ ВРАГА. НА КОРНЮ УНИЧТОЖАТЬ. ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ О ВОЗМЕЗДИИ . СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
23.11.2022 12:06 Відповісти
начни с себя, взорви Байконур
показати весь коментар
23.11.2022 13:30 Відповісти
СКОРО ЕГО ЗАКРОЮТ. , ИЗ-ЗА НЕ НАДОБНОСТИ. ЗАШЕЛ НА САЙТ ЧТОБЫ ОБ ЭТОМ НАПИСАТЬ.
показати весь коментар
23.11.2022 13:51 Відповісти
БАСЫМДЫ ҚАТЫРМАШЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
23.11.2022 14:01 Відповісти
安居乐业
показати весь коментар
23.11.2022 14:11 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
23.11.2022 14:22 Відповісти
Базы ТУ-160 находятся в городе Энгельс Саратовской области...Бавовна полетить ...майже...колись ..🔥
показати весь коментар
23.11.2022 12:10 Відповісти
Від нашого кордону 715 км. Грім теоретично може впоратись
показати весь коментар
23.11.2022 12:16 Відповісти
Ракетні заводи, треба нищити! Але вони далеко (2300-2700 км) від території України. Такої зброї нема ні в України, ні в партнерів. Єдиний можливий варіант: коли ЗСУ звільнить Крим, і біля Керчі встане на рейді один з американських ракнтоносців, озброєний "Томагавками" - тільки тоді є шанс, бо ці ракети летять до 2500 км...
показати весь коментар
23.11.2022 12:14 Відповісти
До 5000 км, 40 хвилин до крайньої точки України
показати весь коментар
23.11.2022 12:17 Відповісти
900 км от Украины.
показати весь коментар
23.11.2022 12:42 Відповісти
Взагалі то цю інформацію повинно оприлюднювати МО або Генштаб, а не цей розвідник-самопіарник.
показати весь коментар
23.11.2022 12:35 Відповісти
Я чогось звичайно можу не знати але для чого нічого не чути про "військові економічні рейки"? Фабрики повіні працювати цілодобово...Ракети потрібні нам ніхто не дасть а навіть може не продати. Населення повино поацювати на зброю аж гай шумить. Де це все??
показати весь коментар
23.11.2022 13:13 Відповісти
 
 