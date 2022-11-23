Хорватія не відмовилася тренувати бійців ЗСУ. Вона розглядає дві опції допомоги Україні, - МЗС

Те, що президент Хорватії відхилив запит на проведення бійців ЗСУ, не значить, що рішення не буде ухвалене.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мова не йде про відмову Хорватії від тренування українських військових. Дійсно, відповідно до своїх повноважень, президент Зоран Міланович відхилив запит міністра оборони. Водночас це не означає, що рішення не буде ухвалене", - зазначив речник МЗС.

Він поінформував, що нині українська сторона працює з хорватським урядом, аби отримати "зелене світло" на участь Хорватії в тренувальній місії ЄС через хорватський парламент.

"Заґреб розглядає дві опції допомоги Україні: тренування українських військовослужбовців на території Хорватії та направлення хорватських інструкторів на територію третьої країни", - сказав Ніколенко.

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Речник МЗС запевнив, що Україна високо цінує підтримку та солідарність з нашою країною з боку хорватського уряду на чолі з Андреєм Пленковічем.

Як повідомлялося, президент Хорватії Зоран Міланович відхилив запит міністра оборони країни Маріо Банозіча на проведення в країні навчання військовослужбовців Збройних Сил України, мотивуючи це тим, що відповідно до конституції ініціювати такий запит може лише президент, уряд чи парламент, а також іншими формальними причинами. Зокрема, в офісі президента зазначили, що Банозіч нібито не вказав, чим саме українські військові займатимуться в Хорватії, описавши лише в загальних рисах завдання Місії Європейського Союзу з допомоги Україні.