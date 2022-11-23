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Голова МАГАТЕ Гроссі обговорив безпечну зону довкола ЗАЕС із директором "Росатому" Ліхачовим

заес

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим. Зустріч відбулася у Стамбулі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Гроссі обговорив з російською стороною термінове створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки та захисту.

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IAEA Director General @rafaelmgrossi met a Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev in Istanbul today, for consultations on operational aspects related to safety at #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.

— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 23, 2022

Автор: 

МАГАТЕ (740) Росатом (219) Запорізька АЕС (1431) Гроссі Рафаель (310) атака на ЗАЕС (174)


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"з генеральним директором "Росатому"" - пляцкоє МАГАТЕ визнає керівництво "Росатома" лігитимним? вони там не_уху_їли?
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23.11.2022 12:03 Відповісти
Эрдоган обвинил Россию в отказе выполнять договоренности
 А Европа продолжает прыгать на граблях и нас заставляют
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23.11.2022 12:06 Відповісти
А я раньше думал что боевиков захвативших чужие обьекты или людей называют террористами. А оказывается они уже директора захваченных обьектов
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23.11.2022 12:08 Відповісти
Лихачьев послал Гроси на ,,,й ,!!! Гроси решил, что это расстояние является зоной ядерной безопасности!
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23.11.2022 13:31 Відповісти
 
 