Голова МАГАТЕ Гроссі обговорив безпечну зону довкола ЗАЕС із директором "Росатому" Ліхачовим

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим. Зустріч відбулася у Стамбулі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Гроссі обговорив з російською стороною термінове створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки та захисту.

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