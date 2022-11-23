Голова МАГАТЕ Гроссі обговорив безпечну зону довкола ЗАЕС із директором "Росатому" Ліхачовим
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим. Зустріч відбулася у Стамбулі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
"Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся сьогодні у Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим для консультацій щодо експлуатаційних аспектів, пов'язаних із безпекою на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що Гроссі обговорив з російською стороною термінове створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки та захисту.
IAEA Director General @rafaelmgrossi met a Russian delegation led by Rosatom DG Alexey Likhachev in Istanbul today, for consultations on operational aspects related to safety at #Zaporizhzhya NPP in Ukraine & on urgently establishing a nuclear safety & security protection zone.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 23, 2022
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