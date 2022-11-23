УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9834 відвідувача онлайн
Новини
1 903 7

Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму та в Джанкойському районі, - розвідка

крим

Росія активно готується до оборони Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

Він зазначив, що воєнна розвідка України станом на сьогодні не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.

"Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ", - зазначив Черняк.

Також дивіться: В окупованому Криму росіяни почали будувати фортифікаційні споруди. ВIДЕО

Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонщини, Запоріжжя, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України", - акцентував Черняк.

Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.

Також читайте: Міноборони про прогнози щодо "паузи у війні" взимку: "Напевно, не засмагали у січні у Криму"

"Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки", - зазначив представник ГУР.

Автор: 

армія рф (17897) Джанкой (66) Крим (14192) оборона (4837) розвідка (3886)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм... А как жє КієвФ за трі дня?
показати весь коментар
23.11.2022 12:10 Відповісти
******* как и *****
показати весь коментар
23.11.2022 12:23 Відповісти
А наші зелені активно розміновували. Навіює нехороші думки..
показати весь коментар
23.11.2022 12:27 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2022 12:28 Відповісти
"Договоримся посередине" на линии Воронеж-Самара, и у Татарстана появится возможность объявить независимость.
показати весь коментар
23.11.2022 15:23 Відповісти
"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України"- тому, що Крим це Україна, був, є і буде.
показати весь коментар
23.11.2022 12:57 Відповісти
Великий будівельники. Міста свої побудуйте, дороги в села. Туалети в школах. Сволота гнилозуба.
показати весь коментар
23.11.2022 13:16 Відповісти
 
 