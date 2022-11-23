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Відносини з Китаєм визначать історію цього століття, - речниця Борреля Массралі

сі,цзіньпін

Глобальні проблеми не вирішити без співпраці ЄС-КНР, але треба зробити так, "щоби залежності не перетворилися на вразливі місця, як наша енергозалежність Європи від Росії".

Про це сказала в Європарламенті речниця верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вона заявила, що "те, якими будуть відносини з Китаєм, ознаменує історію цього століття".

За її словами, їх "неможливо описати однією пропозицією", вони "й надалі будуть багатогранними та багатоликими", зазначила вона.

"Коли між Європою та Китаєм щодня проходить $2 млрд, наші відносини важливі", - зазначила Массралі, а щодо того, що в Європарламенті немає єдності думок про Китай-ЄС, сказала, що "це нормально".

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За словами спікерки головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, потрібно працювати "над тим, щоб ці відносини не завдавали шкоди нашим принципам та цінностям, правам людини та демократіям".

"Те, якими будуть відносини з Китаєм, ознаменує історію цього століття. Тому що ми встановили з Китаєм такі важливі ділові відносини <...> що не можемо думати, що побудуємо майбутнє, не зважаючи на величезну силу цієї країни. У нас складні відносини, які іноді важко прийняти деяким, хто віддав би перевагу більш одномірному напрямку", - сказала вона.

Автор: 

Китай (4718) Євросоюз (13707) Боррель Жозеп (1074)


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У Раді зареєстрували законопроект про заборону російської православної церкви на території України !!!
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23.11.2022 12:11 Відповісти
КНР - это не Китай...
их нужно давить как и паРашу...
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23.11.2022 12:35 Відповісти
КР - тоже, это Тайвань.
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23.11.2022 13:39 Відповісти
Я вам больше скажу, Тайвань или КР, так и не признана Украиной.
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23.11.2022 13:45 Відповісти
ты мне больше не говори...!
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24.11.2022 22:07 Відповісти
Породили двох диктаторів, та поки що отримали одну війну… ще не дійшло?

Знову Україна буде воювати, тепер вже з Китаєм після того як ЄС назаробляється грошей?

Тупоголові лицемірні паскуди, до Меркель *****…
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23.11.2022 12:44 Відповісти
 
 