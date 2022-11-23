ДТЕК готовий відновити роботу Трифонівської СЕС на звільненій Херсонщині для підтримки енергосистеми

Компанія ДТЕК ВДЕ для підтримки енергосистеми готова відновити роботу Трифонівської сонячної станції в Херсонській області, звільненої від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії.

Потужність Трифонівської СЕС — 10 МВт. Вона припинила роботу з початку окупації Херсонської області. За попередніми оцінками, російські окупанти пошкодили близько 10% сонячних панелей. Наразі в компанії чекають дозволу військових і правоохоронних органів для повернення на сонячну електростанцію та остаточну оцінку її стану та збитків.

"Компанія планує оперативно відремонтувати СЕС і за першої ж можливості почати виробляти електроенергію в енергосистему, що важливо для України в умовах енергетичної кризи та зими", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Трифонівська СЕС — перший об’єкт ДТЕК ВДЕ, над яким компанія відновлює контроль після тимчасової окупації територій Херсонської області Росією.