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Новини
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ДТЕК готовий відновити роботу Трифонівської СЕС на звільненій Херсонщині для підтримки енергосистеми

солнечная,электростанция,панель

Компанія ДТЕК ВДЕ для підтримки енергосистеми готова відновити роботу Трифонівської сонячної станції в Херсонській області, звільненої від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії.

Потужність Трифонівської СЕС — 10 МВт. Вона припинила роботу з початку окупації Херсонської області. За попередніми оцінками, російські окупанти пошкодили близько 10% сонячних панелей. Наразі в компанії чекають дозволу військових і правоохоронних органів для повернення на сонячну електростанцію та остаточну оцінку її стану та збитків.

"Компанія планує оперативно відремонтувати СЕС і за першої ж можливості почати виробляти електроенергію в енергосистему, що важливо для України в умовах енергетичної кризи та зими", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Трифонівська СЕС — перший об’єкт ДТЕК ВДЕ, над яким компанія відновлює контроль після тимчасової окупації територій Херсонської області Росією.

Автор: 

СЕС (126) ДТЕК (1985) Херсонська область (5898)


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Топ коментарі
+9
Для чого про це горлати? щоб кацапня ракетами обстрілювала?
ви,блд, дурні чи що?! ти довб...би пишуть, що майже відновили все і відключення майже не потрібні
ті хваляться, що нам то дали, сьо дали....
на кого ви працюєте?
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23.11.2022 12:39 Відповісти
+4
Мовчки робить...
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23.11.2022 12:44 Відповісти
+2
Хех ... Новина добра, але може секретна ? Це паранойя, але ...
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23.11.2022 12:39 Відповісти
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Для чого про це горлати? щоб кацапня ракетами обстрілювала?
ви,блд, дурні чи що?! ти довб...би пишуть, що майже відновили все і відключення майже не потрібні
ті хваляться, що нам то дали, сьо дали....
на кого ви працюєте?
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23.11.2022 12:39 Відповісти
Для стада🤡
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23.11.2022 12:44 Відповісти
Хех ... Новина добра, але може секретна ? Це паранойя, але ...
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23.11.2022 12:39 Відповісти
Мовчки робить...
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23.11.2022 12:44 Відповісти
мовчки, не поспішаючи, робіть..
наразі сонця - кіт наплакав, 10% можливої потуженості , найтемніший період року
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23.11.2022 12:55 Відповісти
оо, зелёный ахмет помогает. Скажи ка дядя, что в пасмурную погоду и коротком световом дне ты вырабатываешь?
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23.11.2022 12:57 Відповісти
Навіть декілька годин а це годин 6 в день зараз явно зайвими не будуть.Це дасть змогу людям отримати необхідну енергію зараз.Тільки не треба нічого оголошувати,робіть мовчки.А той хто базікати що та де відновили це посібник ворога.
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23.11.2022 13:16 Відповісти
годі хайп здіймати, повідомив ДТЕК.Значить має в цьому свій сенс. Може грошей хоче, може популярності. Та не так вже близбко ця станція до Дніпра знаходиться. А як і будуть по ахметовський СЕС використовувати ракети, то ж краще ніж по житловим кварталам
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23.11.2022 13:09 Відповісти
там надо разобраться еще это будет выгодно нашей энергосистеме или дешевле будет закупать недостающую энергию в ЕС....ахметка то впаривает по зеленому тарифу...а это далеко не 1,68 грн...там бюджет и без трусов останется во время войны
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23.11.2022 14:24 Відповісти
Ще координати скиньте і точний час початку включення,🤦
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23.11.2022 14:37 Відповісти
 
 