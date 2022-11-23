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Російські пропагандисти домалювали "вуса Гітлера" символу ЧС-2022 з футболу і звинуватили у цьому українців. ФОТО

футбол,пропагандисти

Російські пропагандисти домалювали вуса Гітлера символу ЧС-2022 з футболу і звинуватили в цьому українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Полигон". Цю інформацію підтверджує російський журналіст Олег Кашин у телеграм-каналі.

Телеканал "Царьград", видання ФАН та "Народные новости" Євгена Пригожина, "Московський комсомолець" і навіть портал підмосковного уряду "Підмосков'я сьогодні" написали новину про нібито п'яних українських уболівальників, які "опоганили" символ Чемпіонату світу з футболу.

Російські пропагандисти домалювали вуса Гітлера символу ЧС-2022 з футболу і звинуватили у цьому українців 01

Вони нібито намалювали маскоту "вуса Гітлера" та написали нацистське вітання. Пропагандисти стверджують, що місцева поліція затримала вандалів.

Портал "Підмосков'я сьогодні" навіть взяв коментар у телеведучого Матчу ТБ. Той розповів про дуже суворе покарання для нібито українців.

На підтвердження своїх слів "журналісти" наводять ролик із логотипом телеканалу "Аль-Джазіра". Телеканал "Царьград" прямо посилається на арабське ЗМІ.

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"Полігон медіа" не знайшло на сайті близькосхідного ЗМІ жодної схожої новини. Кореспондент "Аль-Джазіри" Нів Баркер підтвердив, що його видання ніколи не публікувало цю новину.

"Це фейк! Хороша спроба, але у відео використано неправильний шрифт, і він не відповідає нашому стилю. Ми ніколи не використовували б слово "perpetrators" (злочинці)", - заявив Баркер.

Саме відео одним із перших опублікував телеграм-канал "Південь Live", пов'язаний із телеведучим-пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Автор: 

Гітлер Адольф (69) пропаганда (2827) росія (66193) футбол (1587) фанати (133)


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Топ коментарі
+21
Еге ж. Можна ще таку "новину" перепостить:

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23.11.2022 12:46 Відповісти
+19

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23.11.2022 12:44 Відповісти
+13
то точно не наші, українці б написали путін******!
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23.11.2022 12:41 Відповісти
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цензору вообще нет новостей реально такой треш постить
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23.11.2022 12:38 Відповісти
Еге ж. Можна ще таку "новину" перепостить:

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23.11.2022 12:46 Відповісти
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23.11.2022 12:58 Відповісти
хотілося б фільм від Тарантино по цій історії
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23.11.2022 13:23 Відповісти
Ти "трошки" переплутав:
Треш постять рашистські канали, а Цензор постить СПРОСТУВАННЯ цього трешу.
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23.11.2022 12:49 Відповісти
то точно не наші, українці б написали путін******!
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23.11.2022 12:41 Відповісти
Із рубрики, що називається "шо-небудь". Ніби хтось ще в світі, крім кацапів, вірить в подібну кацапську муйню а ля "роспятих мальчіков в трусіках" і візиток Яроша...
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23.11.2022 12:43 Відповісти

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23.11.2022 12:44 Відповісти
І пуско-зарядну машину до Хаймарса лаптем знищив.
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23.11.2022 12:48 Відповісти
Совою
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23.11.2022 12:53 Відповісти
Дід, ветеран нквс, розповідає онукам:
- Ну поймалі мєня однажди бандєровци та кажуть - вибирай, комуняк, в жопу чи розстріл

- І что же ти тогда вибрал, дєдушка?
- Расстрєл канєшна
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23.11.2022 12:54 Відповісти
И это не блеф!
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23.11.2022 13:14 Відповісти
Кацапи так завжди роблять-самі нас**ть а на когось звалять. Одним словом генетичне сміття!
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23.11.2022 12:44 Відповісти
російські пропагандисти можуть навіть засунути вуса гітлера собі в дупу, нам що до цього...
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23.11.2022 12:45 Відповісти
Кацапські ЗМІ...

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23.11.2022 12:59 Відповісти
Блин, прям как в школьные годы - вокзальная пресса))
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23.11.2022 13:03 Відповісти
В мої шкільні роки дитяча преса була трохи іншою. )))

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23.11.2022 13:10 Відповісти
Я любил этот журнал, занимательное чтиво для дошкольников.
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23.11.2022 13:52 Відповісти
Мальчик с двумя девочками - это 👍
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23.11.2022 15:53 Відповісти
а еще боевые геи польские негры на песочных абрамсах в стрингах и трехногии фашисткие балерины с крестами на спинах..
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23.11.2022 13:23 Відповісти
Оце придурки
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23.11.2022 12:46 Відповісти
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23.11.2022 12:52 Відповісти
Кацапи найтупіший народ, який ні нащо не здатний окрім як руйнувати ,землі їм виходить все мало.
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23.11.2022 13:00 Відповісти
Самі живуть в лайні і хочуть в ньому втопити весь світ. Дивуємося що вони так полюбили красти пральні машини та унітази. А дивуватись нічому. Там "зачатки цивілізації" були лише в москві і пітері, там жили заможні і жили заможно (дивно чого їм не хватало???). А на периферіях туалети були в дворах, газ відсутній як і інші блага цивілізації
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23.11.2022 13:34 Відповісти
у мене просто питання: де в Катарі українські вболівальники? З чого це їм там бути? Хотів один на прізвище Павелко катнути, та його стопорнули кримінальними справами
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23.11.2022 13:03 Відповісти
мажорье барыги чиновники прихлебатели и другой баласт- им пох ракетов запск они там и нетолько там они везде за бугром..у них не мейзу 2016 года рони не нещщебы с зубами и эти по подвалам в селах--им похрен на все..
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23.11.2022 13:24 Відповісти
Ага важлива новина
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23.11.2022 13:21 Відповісти
Кацапы-чемпионы мира по созданию фейков.
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23.11.2022 13:29 Відповісти
Вони монополісти
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24.11.2022 09:30 Відповісти
В Казахстане еще интереснее: https://mostbetkazakhstan.online/ Мостбет Казахстан
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02.05.2024 23:54 Відповісти
 
 