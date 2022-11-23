Російські пропагандисти домалювали "вуса Гітлера" символу ЧС-2022 з футболу і звинуватили у цьому українців. ФОТО

Російські пропагандисти домалювали вуса Гітлера символу ЧС-2022 з футболу і звинуватили в цьому українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Полигон". Цю інформацію підтверджує російський журналіст Олег Кашин у телеграм-каналі.

Телеканал "Царьград", видання ФАН та "Народные новости" Євгена Пригожина, "Московський комсомолець" і навіть портал підмосковного уряду "Підмосков'я сьогодні" написали новину про нібито п'яних українських уболівальників, які "опоганили" символ Чемпіонату світу з футболу.

Вони нібито намалювали маскоту "вуса Гітлера" та написали нацистське вітання. Пропагандисти стверджують, що місцева поліція затримала вандалів.

Портал "Підмосков'я сьогодні" навіть взяв коментар у телеведучого Матчу ТБ. Той розповів про дуже суворе покарання для нібито українців.

На підтвердження своїх слів "журналісти" наводять ролик із логотипом телеканалу "Аль-Джазіра". Телеканал "Царьград" прямо посилається на арабське ЗМІ.

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"Полігон медіа" не знайшло на сайті близькосхідного ЗМІ жодної схожої новини. Кореспондент "Аль-Джазіри" Нів Баркер підтвердив, що його видання ніколи не публікувало цю новину.

"Це фейк! Хороша спроба, але у відео використано неправильний шрифт, і він не відповідає нашому стилю. Ми ніколи не використовували б слово "perpetrators" (злочинці)", - заявив Баркер.

Саме відео одним із перших опублікував телеграм-канал "Південь Live", пов'язаний із телеведучим-пропагандистом Володимиром Соловйовим.