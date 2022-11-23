У більшості областей повітряна тривога. Повідомляють про вибухи на Одещині та Миколаївщині (оновлено)

В Одеській області сьогодні, 23 листопада, пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

"Повідомляють про вибухи в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що майже у більшості областей України (окрім Заходу) оголосили повітряну тривогу. В Одеській області тривога почалася о 12:27.

Телеграм-канали повідомляють про про 10 пусків з Ту-95.

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Телеграм-канали також повідомили про 2 серії вибухів на Миколаївщині.

Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ракетну загрозу. Він закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що зафіксовано запуски ракет.

"Сьогодні євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Тож Росія вирішила знову демонстративно "пограти м‘язами"", - пояснив Лукашук.

"Київщина! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу області. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - написав у телеграм-каналі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей України попередили про потенційну загрозу ворожих ракетних ударів з 12:00 23 листопада. Про це у телеграм-каналі заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12:00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав він.

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Пізніше Кім додав, що зафіксовано 5 пусків із інших літаків в районі Маріуполя. Наразі повітряна тривага оголошена у східних, центральних та південних областях України.

Пізніше Кім написав наступне: "Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО"