У більшості областей повітряна тривога. Повідомляють про вибухи на Одещині та Миколаївщині (оновлено)
В Одеській області сьогодні, 23 листопада, пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".
"Повідомляють про вибухи в Одеській області", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що майже у більшості областей України (окрім Заходу) оголосили повітряну тривогу. В Одеській області тривога почалася о 12:27.
Телеграм-канали повідомляють про про 10 пусків з Ту-95.
Телеграм-канали також повідомили про 2 серії вибухів на Миколаївщині.
Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ракетну загрозу. Він закликав жителів регіону перебувати в укриттях.
Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що зафіксовано запуски ракет.
"Сьогодні євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Тож Росія вирішила знову демонстративно "пограти м‘язами"", - пояснив Лукашук.
"Київщина! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу області. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - написав у телеграм-каналі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей України попередили про потенційну загрозу ворожих ракетних ударів з 12:00 23 листопада. Про це у телеграм-каналі заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12:00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав він.
Пізніше Кім додав, що зафіксовано 5 пусків із інших літаків в районі Маріуполя. Наразі повітряна тривага оголошена у східних, центральних та південних областях України.
Пізніше Кім написав наступне: "Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО"
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Гм... Значить одного інциденту з ударом по польській території рашистам було достатньо, щоби по реакції на нього зрозуміти, що їх провокація пройшла на-ура.
Ще один такий подібний трюк був би перебором і версія про "ракету української ППО" повністю б розсипалась.
Якби українці були розумнішими, роблячи вибір в 2019, то і на сміливість Байдена не довелось би сподіватись?