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У більшості областей повітряна тривога. Повідомляють про вибухи на Одещині та Миколаївщині (оновлено)

тривога

В Одеській області сьогодні, 23 листопада, пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

"Повідомляють про вибухи в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що майже у більшості областей України (окрім Заходу) оголосили повітряну тривогу. В Одеській області тривога почалася о 12:27.

Телеграм-канали повідомляють про про 10 пусків з Ту-95.

Також читайте: Загроза ракетних ударів по Півдню, зафіксовано 5 пусків, - Кім (оновлено)

Телеграм-канали також повідомили про 2 серії вибухів на Миколаївщині. 

Пізніше голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ракетну загрозу. Він закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що зафіксовано запуски ракет.

"Сьогодні євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Тож Росія вирішила знову демонстративно "пограти м‘язами"", - пояснив Лукашук.

"Київщина! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Є загроза ракетного обстрілу області. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - написав у телеграм-каналі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей України попередили про потенційну загрозу ворожих ракетних ударів з 12:00 23 листопада. Про це у телеграм-каналі заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12:00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ значно виснажили арсенал високоточних ракет, - ISW

Пізніше Кім додав, що зафіксовано 5 пусків із інших літаків в районі Маріуполя. Наразі повітряна тривага оголошена у східних, центральних та південних областях України.

Пізніше Кім написав наступне: "Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО"

Автор: 

вибух (4527) крилаті ракети (1081) Одеська область (3309) ракети (4078)


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Топ коментарі
+5
З чого такий висновок, що не обстрілюють? Вся карта червона
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23.11.2022 13:15 Відповісти
+4
Якби Байден не був таким (((сміливим))) то як мінімум прикордонні області з Нато можно було прикрити, і даже без Патріотів, і не входити літаками в повітряний простір України, пояснюю в них є ракети які з літаків збивають цілі на 200 км, тіпа Джавєлінів тільки повітряні, але вони чогось цього не роблять, важко це пояснити чому, чим більше ракет долетить до цілей, тим більше допомоги в майбутьньому прийдеться надавати, вирішувати питання з біженцями в яких будинки будуть зруйновані, багато запитаннь
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23.11.2022 13:38 Відповісти
+3
Спішить чумайданний сруль
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23.11.2022 13:08 Відповісти
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Спішить чумайданний сруль
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23.11.2022 13:08 Відповісти
кто из власти про работу ПВО загавкает?
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23.11.2022 13:09 Відповісти
Захід України не обстрілюють?
Гм... Значить одного інциденту з ударом по польській території рашистам було достатньо, щоби по реакції на нього зрозуміти, що їх провокація пройшла на-ура.
Ще один такий подібний трюк був би перебором і версія про "ракету української ППО" повністю б розсипалась.
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23.11.2022 13:12 Відповісти
З чого такий висновок, що не обстрілюють? Вся карта червона
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23.11.2022 13:15 Відповісти
красная и там куда может прилететь
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23.11.2022 13:38 Відповісти
Моi родичi написали,що й на Заходi е тривога...
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23.11.2022 13:34 Відповісти
https://map.ukrainealarm.com/
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23.11.2022 13:36 Відповісти
Вже всюди тривога.
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23.11.2022 13:39 Відповісти
Уже! Тривога по всій Україні.
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23.11.2022 13:48 Відповісти
А толку? Вже заголосували. Визнали парашу країною-спонсором тероризму.
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23.11.2022 13:23 Відповісти
Якби Байден не був таким (((сміливим))) то як мінімум прикордонні області з Нато можно було прикрити, і даже без Патріотів, і не входити літаками в повітряний простір України, пояснюю в них є ракети які з літаків збивають цілі на 200 км, тіпа Джавєлінів тільки повітряні, але вони чогось цього не роблять, важко це пояснити чому, чим більше ракет долетить до цілей, тим більше допомоги в майбутьньому прийдеться надавати, вирішувати питання з біженцями в яких будинки будуть зруйновані, багато запитаннь
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23.11.2022 13:38 Відповісти
Щоб їм не довелось напряму воювати з рашкою.
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23.11.2022 13:40 Відповісти
"Впасти на мороз", то не ми, як це робить рашка.
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23.11.2022 13:49 Відповісти
А може, копнути глибше?
Якби українці були розумнішими, роблячи вибір в 2019, то і на сміливість Байдена не довелось би сподіватись?
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23.11.2022 13:54 Відповісти
Так, тоді б надіялися тільки на Бога.Чи то не Оплоти воюють на всіх фронтах? Чи не снарядами із взірваних складів? Може копати потрібно було раніше, не вижидаючі 2019р.?
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23.11.2022 14:05 Відповісти
 
 