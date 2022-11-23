Папа назвав війну в Україні "жахливим геноцидом" та порівняв її з Голодомором

Папа Римський Франциск порівняв війну Росії проти України з Голодомором 1930-х років, який влаштував радянський тиран Йосип Сталін.

Про це він сказав під час аудієнції на площі Святого Петра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, український народ сьогодні страждає від "мученицької смерті агресії".

Він порівняв війну з Голодомором 1930-х років, який він назвав "жахливим геноцидом".

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Нагадаємо, щочетвертої суботи листопада Україна відзначає День пам'яті жертв голодоморів, найбільш трагічним з яких виявився голод 1932-1933 років, організований радянською владою під час сталінських репресій. Лише після відновлення незалежності України розпочалося розслідування масштабів Голодомору. За різними оцінками, від 4,5 до 10 мільйонів українців померло під час жахливих подій початку 1930-х років. В Україні Голодомор офіційно визнано геноцидом українського народу.