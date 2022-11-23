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Новини Війна
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Папа назвав війну в Україні "жахливим геноцидом" та порівняв її з Голодомором

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск порівняв війну Росії проти України з Голодомором 1930-х років, який влаштував радянський тиран Йосип Сталін.

Про це він сказав під час аудієнції на площі Святого Петра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, український народ сьогодні страждає від "мученицької смерті агресії".

Він порівняв війну з Голодомором 1930-х років, який він назвав "жахливим геноцидом".

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Нагадаємо, щочетвертої суботи листопада Україна відзначає День пам'яті жертв голодоморів, найбільш трагічним з яких виявився голод 1932-1933 років, організований радянською владою під час сталінських репресій. Лише після відновлення незалежності України розпочалося розслідування масштабів Голодомору. За різними оцінками, від 4,5 до 10 мільйонів українців померло під час жахливих подій початку 1930-х років. В Україні Голодомор офіційно визнано геноцидом українського народу.

Автор: 

голодомор (402) Папа Римський (336)


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Топ коментарі
+31
Папа тверезіє на очах. Так може і до рівня Шольца доросте, а пізніше може на мордор хрестовий похід об'явити.
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23.11.2022 13:35 Відповісти
+18
Мені здається чи він сказав щось адекватне?
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23.11.2022 13:36 Відповісти
+16
прийшов тимчасово до тями ?
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23.11.2022 13:36 Відповісти
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Папа тверезіє на очах. Так може і до рівня Шольца доросте, а пізніше може на мордор хрестовий похід об'явити.
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23.11.2022 13:35 Відповісти
у вигляді Вершника Апокаліпсису
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23.11.2022 13:43 Відповісти
Ремісія альцгеймеру...
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23.11.2022 15:25 Відповісти
прийшов тимчасово до тями ?
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23.11.2022 13:36 Відповісти
Можливо, охрестився? 🤔 Чи хтось зі св'ятих отців провів обряд екзорцизму?
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23.11.2022 14:00 Відповісти
Мені здається чи він сказав щось адекватне?
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23.11.2022 13:36 Відповісти
Видно його Шевчук трохи стукнув осколком міни по дурній голові.
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23.11.2022 14:15 Відповісти
Дідусь заплутався... Несіть наступного
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23.11.2022 13:37 Відповісти
Екзорцист над ним, видно, вже попрацював, але чи на довго вистачить?
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23.11.2022 13:37 Відповісти
між іншим, думкою папи в католицькому світі нехтувати не варто. хрестового походу, він, звісно, не організує в 21-му сторіччі, але на громадську думку впливає - не рівня гундяям.
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23.11.2022 13:37 Відповісти
Безперечно так і є. Тому трохи напружує, коли він грає в "і нашим і вашим". Христос є істина, тому тут папі треба визначатися, а не шмарклі розводити.
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23.11.2022 13:44 Відповісти
Все залежить від самої людини та її людських якостей.
Франциск звичайно не Іван Павло Другий, який разом із Рональдом і Маргарет розвалив "Імперію Зла", але його слово теж багато важить. І якщо не він сам, то вся махіна величезної католицької церкви, яка стоїть за ним
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23.11.2022 13:49 Відповісти
А шо таке , занесли з другої сторони
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23.11.2022 13:38 Відповісти
З Папи вигнали диявола і він прийшов до тями.
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23.11.2022 13:40 Відповісти
а папік немає бажання завітати в Україну? га? міратворєц хєров
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23.11.2022 13:41 Відповісти
Мабуть, там вже вірні кардинали почали заяви на звільнення подавати з причиною "поуп ********"... інакше яка причина такої дивної зміни поведінки? То як, поупе, може поставимо хрест нести замореного голодом, що з'їв свою дитину, і комуняцьку гніду, яка у нього всю їжу віджала?
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23.11.2022 13:41 Відповісти
ьля , Вам напомнить , что во время Второй Мировой , папа лизал жопу адика . Хотя на Польшу он всегда имел огромное влияние
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23.11.2022 13:41 Відповісти
Вже всі оцінили, хто ти і що ти.
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23.11.2022 13:41 Відповісти
Я починаю вірити в екзорцизм ))
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23.11.2022 13:46 Відповісти
Папу к бабке сводили,там она его выкатывала яечком и запретила читать Достоевского. Сразу как рукой сняло!
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23.11.2022 13:52 Відповісти
Або навпаки, заставила таки прочитати
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23.11.2022 14:18 Відповісти
може, як в лавру, СБУ завітало у гості?
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23.11.2022 13:55 Відповісти
Що, ? В Папи прояснилась свідомість ?? Давайте побільше вітамінів Папі, в такому поважному віці, саме від них залежить ясна свідомість....
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23.11.2022 13:57 Відповісти
Там що, два Папи, Джекіл і Хайд? 🤔
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23.11.2022 13:57 Відповісти
Святий дух відвідав папу
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23.11.2022 13:58 Відповісти
про3рів або москалі перестали платити
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23.11.2022 14:07 Відповісти
Чи щось в лісі здохло?
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23.11.2022 14:12 Відповісти
"шо ж ты папа сдал на зад?" не думаю. какое-то чисто коммерческое заявление. может так толсто намэкует ***** на малые суммы поступившие в оплату предыдущих своих заявлений?
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23.11.2022 14:16 Відповісти
як тільки усі парламенти визначили росію країною-терористом-папа одразу перевзувся....а ще тиждень тому він топив за примирення на умовах москви та "нє всьо так адназначна"
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23.11.2022 14:18 Відповісти
Биполярка шо ли? Или не занесли очередной транш? Впервые стал вести нормальную риторику.

От тебя на данный момент требуется как у видного участника христианства полное одобрение окончательного разгрома этой клоаки фсбшной гнидовской. Несмотря на довольно убогие кадры пачек денег и каких-то книжек, ну **** еще от СБУ ждать иной работы, нихрена не нашли, но все итак знают, что упц мп - это фсбшные твари, промывающие мозги прихожанам и вербующие их в прямом смысле этого слова.
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23.11.2022 14:30 Відповісти
Папаня, шо случилась, га? Не туды фишки поставил?Аяй яй...переобуваться пора?
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23.11.2022 14:40 Відповісти
Шотакоє? Кацапи не продовжили абонемент?
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23.11.2022 14:42 Відповісти
Нет, ну ты видел?видел???нунахер..
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23.11.2022 14:42 Відповісти
таки хтось розумний прорвався до Папи і хоч шось пояснив
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23.11.2022 14:51 Відповісти
Коли Папі не дають наркоти , коли він при памяті до гарно мислить, як тільки нюхне, курне чи зашнирять йому в тіло відразу все забуває
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23.11.2022 14:54 Відповісти
Дочитал Достоевского?
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23.11.2022 15:09 Відповісти
папі,випадково вліз штучний інтелект в череп,ну нічого,щось попоїсть і він скоро випаде,знову буде бісів гонити.
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23.11.2022 15:31 Відповісти
Позднее зажигание у папы. Пора на пенсию в монастырь
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23.11.2022 16:35 Відповісти
папуля шо виліз з ватіканського погребка,шо його так понесло.
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23.11.2022 16:49 Відповісти
Європарламент прийняв рішення щодо РФ, як спонсора тероризму і Папа миттєво змінив риторику. Цікаве "духовне лідерство": а-ля Гундяєв.
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23.11.2022 17:49 Відповісти
******* москальня це вірні внуки своїх дідів, які проводили голодомор українців.
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23.11.2022 20:30 Відповісти
******* москальня це вірні внуки своїх дідів, які проводили голодомор українців 30-х років.
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23.11.2022 20:33 Відповісти
У цього балабола , сім п'ятниць на тиждень .Пшик один .
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23.11.2022 21:03 Відповісти
 
 