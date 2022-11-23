Німеччина сильна, щоб подолати кризу, спричинену вторгненням РФ в Україну, - Шольц
Німеччина досить сильна, щоб подолати кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, і вийти з неї сильніше завдяки новому підходу до енергетичної, оборонної та торговельної політики у найбільшій економіці Європи.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми позбавляємося недоліків енергетичної та торгової політики, які призвели нас до односторонньої залежності від Росії та Китаю, зокрема", - заявив Шольц у Бундестазі, додавши, що продовжувати, як раніше, було неможливо.
За його словами, "у Німеччини є сили, щоб впоратися з кризою і вийти з неї сильніше".
Після вторгнення Москви в Україну німці зіткнулися з різким зростанням цін на енергоносії через перебої з постачанням із Росії.
За словами Шольца, уряд не зможе повністю зупинити зростання цін на енергоносії за рахунок субсидій, але може зменшити їх до прийнятного рівня.
Він додав, що обмеження на ціни на електроенергію та газ, які Берлін запровадить наступного року, доведуть ціни на енергію до рівня, якого експерти не очікували побачити до 2024 року.
"Тоді ми матимемо більше терміналів зрідженого газу в мережі, і прискорене поширення відновлюваних джерел енергії також вплине", - сказав Шольц.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За результатами опитування Cemas, майже кожен п'ятий житель ФРН вірить, що "Путін бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками". У квітні цей показник становив 12 відсотків. (https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-zris-vpliv-rosijskoi-propagandi-opituvanna/a-63627980)
Обмеження на ціну на газ... із фатичним не обмеженням. "Журналістика" емігрантів - Bild, "Эхо" - тези українці та росіяни один народ?, план маршалла для України також має включати росію - типа без путіна... без усунення умов путінізму.
Із 1 млрд обіцяної 2022 воєнної підтримки весною Україна скільки отримала? Близько 700 млн. .. Висить "у повітрі" збільшення допомоги (військової) до 2.3 млрд.
Перераховувати далі послідовність дій за заявами?
Сильний хід