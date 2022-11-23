Зеленський вітає визнання Європарламентом Росії державою-спонсором тероризму: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях
Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.
Про це глава держави повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+12 Олександр Дніпро
показати весь коментар23.11.2022 13:46 Відповісти Посилання
+8 GANS MUSIC
показати весь коментар23.11.2022 13:56 Відповісти Посилання
+5 Петрович 1
показати весь коментар23.11.2022 13:46 Відповісти Посилання
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Такий крок передбачає жорсткі економічні і фінансові наслідки для рашки. В рази більш жорсткі, ніж всілякі санкції ЄС.
Ближчим часом побачимо...
Это все имитация поддержки, ничего не решает. И решать не будет, здесь ключевой момент заключается в том, может ли наша страна быть полезной как Тайвань, например. Уже не может, мало разработанных природных ресурсов, пищевые продукты не являются ценностью для Запада, а на Африку им точно плевать. Но есть и другие способы быть субъектами и они подразумевают в основном агентурную деятельность. Для их реализации не нужно даже американское оружие, все вполне можно реализовать своими силами.