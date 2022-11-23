УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9872 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 570 17

Зеленський вітає визнання Європарламентом Росії державою-спонсором тероризму: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.

Про це глава держави повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - зазначив Зеленський. 

Також читайте: Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму

Автор: 

Європарламент (1055) росія (66193) тероризм (2868)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
23.11.2022 13:46 Відповісти
+8
Доки рашка не буде у вогні жодні санкції не допоможуть. Ракети як летіли так і летитимуть...Це небезпечна тенденція для України. Тобто санкції є раша терорист ось і все що ви ще хочете...Це все гра у папірец коли фактично і фізично терпить Україна. Я не вірю у санкції вірю у фізичне знищення ворога
показати весь коментар
23.11.2022 13:56 Відповісти
+5
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
показати весь коментар
23.11.2022 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цих дурканів треба пресувати де тільки можна .
показати весь коментар
23.11.2022 13:42 Відповісти
НУ ЧТО КАЦАПЫ , готовьте вазелин , лапти, бересту, боярой запасайтесь, ........))))))) чмошники .
показати весь коментар
23.11.2022 13:43 Відповісти
а якже-"росіяни теж люди"?
показати весь коментар
23.11.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2022 13:46 Відповісти
Де він узяв,що росіяни люди? Який йолоп йому це сказав?
показати весь коментар
23.11.2022 17:49 Відповісти
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
показати весь коментар
23.11.2022 13:46 Відповісти
Я думаю,этой фразой все сказано!говорить не о чем!
показати весь коментар
23.11.2022 16:30 Відповісти
Це - не тільки про притягнення до відповідальності.
Такий крок передбачає жорсткі економічні і фінансові наслідки для рашки. В рази більш жорсткі, ніж всілякі санкції ЄС.
Ближчим часом побачимо...
показати весь коментар
23.11.2022 13:50 Відповісти
Доки рашка не буде у вогні жодні санкції не допоможуть. Ракети як летіли так і летитимуть...Це небезпечна тенденція для України. Тобто санкції є раша терорист ось і все що ви ще хочете...Це все гра у папірец коли фактично і фізично терпить Україна. Я не вірю у санкції вірю у фізичне знищення ворога
показати весь коментар
23.11.2022 13:56 Відповісти
визнати то добре, але я думаю краще відпи...ти болячє
показати весь коментар
23.11.2022 14:02 Відповісти
Ура! Рашка- страна терорист, а кацапьі- террористьі. Тепер они все под санкциями
показати весь коментар
23.11.2022 14:15 Відповісти
А по Україні ракети як летіли так і летять...
показати весь коментар
23.11.2022 14:45 Відповісти
Европарламент - это консультативный орган власти. Ничего не решает. В США же признание спонсором терроризма автоматически обяжет их ввести санкции против Китай, Турции, Индии и других стран, так как так надо по закону. США не сможет этого сделать, Байден слабоват и ему нужны союзники, а не давать повод врагам объединиться.

Это все имитация поддержки, ничего не решает. И решать не будет, здесь ключевой момент заключается в том, может ли наша страна быть полезной как Тайвань, например. Уже не может, мало разработанных природных ресурсов, пищевые продукты не являются ценностью для Запада, а на Африку им точно плевать. Но есть и другие способы быть субъектами и они подразумевают в основном агентурную деятельность. Для их реализации не нужно даже американское оружие, все вполне можно реализовать своими силами.
показати весь коментар
23.11.2022 14:58 Відповісти
Страна-терорист или страна спонсор тереризма? Наверное есть разница?
показати весь коментар
23.11.2022 16:26 Відповісти
Та ви шо? А в "глаз" подивитися вже ні? То ж Порошенко розв'язав війну, а пуйло мирний, так Володя? Ну що, зупинив агресію і настав мир? В очко подивився? Чому ж так скоренько перевзувся? Думаєш забулися? Ні, Володя, тут і частка є твоєї допомоги пуйлу, як не крети, а ти зі своїм "кварталом" розповсюджував "русский мир".
показати весь коментар
23.11.2022 17:33 Відповісти
Можливо пропустив, а ВР визнала? Чи ні
показати весь коментар
23.11.2022 22:09 Відповісти
 
 