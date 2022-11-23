Зеленський вітає визнання Європарламентом Росії державою-спонсором тероризму: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.

Про це глава держави повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - зазначив Зеленський.

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