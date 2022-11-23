Новий пакет допомоги США включатиме розвідувальне забезпечення та постачання дронів, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко повідомив, що обговорив цю тему під час зустрічей у Держдепі, міністерстві оборони, з конгресменами, сенаторами та експертним середовищем США. Порошенко зазначив, що невдовзі будуть гарні новини від нашого ключового союзника щодо фінансової підтримки та постачання зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Європейської солідарності.

"Були зустрічі з урядовцями, в тому числі з керівництвом Державного департаменту США, міністерства оборони США, іншими урядовцями, конгресменами, сенаторами, неурядовими організаціями, де обговорювалося поглиблення співпраці між США і Україною", – повідомив Порошенко під час включення з Вашингтона.

"Дуже важливо почути, що в цій ситуації США з нами. Зараз має бути оголошений пакет фінансової підтримки, яка має відбутися ще цього року. Думаю, що впродовж декількох днів українці мають всі підстави чекати добрих новин щодо постачання зброї з міноборони", – сказав Порошенко під час включення зі столиці США.

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"Особливо цього чекають наші воїни на фронті. Буде позиція і щодо зброї, і щодо забезпечення, і щодо розвідувального забезпечення, забезпечення дронами та іншими позиціями. Бо наші партнери працюють, і я в цьому мав можливість твердо переконатися, 24\7 по всьому світу, і ця робота приносить відповідні результати", – наголосив Порошенко.

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"Окремо проговорили допомогу Україні у зв’язку з атаками російських агресорів в тилу на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Перше – це закрити небо над об’єктами енергоструктури, друге – це забезпечити постачання трансформаторів, комплектуючих, запасних частин для відновлення енергопостачання. І там, де є проблеми з цим, забезпечити генератори для нормального рівня життя і роботи, доки не буде відновлення стабільне постійне енергопостачання", – повідомив п’ятий Президент.

"В цьому задіяні всі структури США і всі структури України. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати енергетикам за ту неймовірну роботу, яку вони роблять і яка точно руйнує плани путіна щодо атаки на Україну", – наголошує Порошенко.

"Ще одна позиція – це санкції, які мають бути застосовані до росії. Ми мали можливість обговорити визнання терористичною організацією вагнерівців, які зараз в Бахмуті атакують українські позиції", – зазначив Порошенко.

"Щодо майбутнього членства України в НАТО також відбулися важливі дискусії. Ми доносимо, що альтернативи членству України в НАТО фізично не існує. І США, як і після 24 лютого, коли продемонстрували своє лідерство в світі, зараз мають зайняти відповідну позицію", – наголошує Порошенко.

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"Ми зміцнюємо нашу співпрацю, ми почули дуже обнадійливі сигнали щодо допомоги, а також щодо необхідності зміцнення демократії і підтримки процесу реформ, які вібуваються в Україні. Дуже важливо, щоб сім пунктів зобов’язань, які Україна взяла на себе, відколи декларує майбутнє членство в ЄС і початок переговорів, втілювалися в життя вже зараз", – вважає Порошенко.