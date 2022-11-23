УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9872 відвідувача онлайн
Новини
15 863 50

Новий пакет допомоги США включатиме розвідувальне забезпечення та постачання дронів, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

порошенко

Петро Порошенко повідомив, що обговорив цю тему під час зустрічей у Держдепі, міністерстві оборони, з конгресменами, сенаторами та експертним середовищем США. Порошенко зазначив, що невдовзі будуть гарні новини від нашого ключового союзника щодо фінансової підтримки та постачання зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Європейської солідарності.

"Були зустрічі з урядовцями, в тому числі з керівництвом Державного департаменту США, міністерства оборони США, іншими урядовцями, конгресменами, сенаторами, неурядовими організаціями, де обговорювалося поглиблення співпраці між США і Україною", – повідомив Порошенко під час включення з Вашингтона.

"Дуже важливо почути, що в цій ситуації США з нами. Зараз має бути оголошений пакет фінансової підтримки, яка має відбутися ще цього року. Думаю, що впродовж декількох днів українці мають всі підстави чекати добрих новин щодо постачання зброї з міноборони", – сказав Порошенко під час включення зі столиці США.

Читайте: Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО

Новий пакет допомоги США включатиме розвідувальне забезпечення та постачання дронів, - Порошенко 01
Новий пакет допомоги США включатиме розвідувальне забезпечення та постачання дронів, - Порошенко 02

"Особливо цього чекають наші воїни на фронті. Буде позиція і щодо зброї, і щодо забезпечення, і щодо розвідувального забезпечення, забезпечення дронами та іншими позиціями. Бо наші партнери працюють, і я в цьому мав можливість твердо переконатися, 24\7 по всьому світу, і ця робота приносить відповідні результати", – наголосив Порошенко.

Також читайте: Порошенко - Остіну: Україна мала багато мирних угод з Росією. Висновок лише один - не вірте Путіну

"Окремо проговорили допомогу Україні у зв’язку з атаками російських агресорів в тилу на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Перше – це закрити небо над об’єктами енергоструктури, друге – це забезпечити постачання трансформаторів, комплектуючих, запасних частин для відновлення енергопостачання. І там, де є проблеми з цим, забезпечити генератори для нормального рівня життя і роботи, доки не буде відновлення стабільне постійне енергопостачання", – повідомив п’ятий Президент.

Новий пакет допомоги США включатиме розвідувальне забезпечення та постачання дронів, - Порошенко 03

"В цьому задіяні всі структури США і всі структури України. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати енергетикам за ту неймовірну роботу, яку вони роблять і яка точно руйнує плани путіна щодо атаки на Україну", – наголошує Порошенко.

"Ще одна позиція – це санкції, які мають бути застосовані до росії. Ми мали можливість обговорити визнання терористичною організацією вагнерівців, які зараз в Бахмуті атакують українські позиції", – зазначив Порошенко.

"Щодо майбутнього членства України в НАТО також відбулися важливі дискусії. Ми доносимо, що альтернативи членству України в НАТО фізично не існує. І США, як і після 24 лютого, коли продемонстрували своє лідерство в світі, зараз мають зайняти відповідну позицію", – наголошує  Порошенко.

Також читайте: Країнам НАТО, які межують з Україною, варто задуматися про додаткову ППО, - глава МЗС Латвії Рінкевич

"Ми зміцнюємо нашу співпрацю, ми почули дуже обнадійливі сигнали щодо допомоги, а також щодо необхідності зміцнення демократії і підтримки процесу реформ, які вібуваються в Україні. Дуже важливо, щоб сім пунктів зобов’язань, які Україна взяла на себе, відколи декларує майбутнє членство в ЄС і початок переговорів, втілювалися в життя вже зараз", – вважає Порошенко.

Автор: 

НАТО (6567) Порошенко Петро (15196) Вашингтон (81)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Гетьман!
показати весь коментар
23.11.2022 13:59 Відповісти
+24
Дякуємо, Америка!
Дякуємо, пане Президент!
показати весь коментар
23.11.2022 14:09 Відповісти
+22
Державницька позиція!
показати весь коментар
23.11.2022 14:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте літаки.
показати весь коментар
23.11.2022 13:59 Відповісти
Все для України ! Все для перемоги !
показати весь коментар
23.11.2022 13:59 Відповісти
Гетьман!
показати весь коментар
23.11.2022 13:59 Відповісти
не просто Гетьман а Сивочолий Гетьман це важливо ☝
показати весь коментар
23.11.2022 14:10 Відповісти
В тебе на Мальдівах бункер є?
показати весь коментар
23.11.2022 14:16 Відповісти
Державницька позиція!
показати весь коментар
23.11.2022 14:00 Відповісти
Зате самі добрі новини (не анонс) виголосить Зєлєнскій і подасть, як власну заслугу.
показати весь коментар
23.11.2022 14:02 Відповісти
А ще розкажуть про всі інфраструктурні обєкти, які відремонтували, щоб кацапи знали, куди знову ракетами стріляти.
показати весь коментар
23.11.2022 14:56 Відповісти
Дякуємо,ви найкращий.
показати весь коментар
23.11.2022 14:05 Відповісти
ще ПВО, було б гарно..., та ракети до них....
показати весь коментар
23.11.2022 14:06 Відповісти
ППО...
показати весь коментар
23.11.2022 14:13 Відповісти
ППОрошенко
показати весь коментар
23.11.2022 16:02 Відповісти
Гетьману ми віримо 🤝 амереканцям респект 🤠
показати весь коментар
23.11.2022 14:09 Відповісти
Дякуємо, Америка!
Дякуємо, пане Президент!
показати весь коментар
23.11.2022 14:09 Відповісти
Гетьман робить гетманську справу, як завжди
показати весь коментар
23.11.2022 14:15 Відповісти
А Зе зеленоносну.
показати весь коментар
23.11.2022 14:21 Відповісти
Лучшие новости ето когда нам дадут ракеты способные бить на аналогичное расстояние как и росийские чтобы наносить ответные удары. Ато пока мы как груша для битья.
показати весь коментар
23.11.2022 14:20 Відповісти
Так он чого Зєля підкреслив шо 'нима курубції бо курубсіонєри за кордоном"🤣 Пороха за кордоном мав на увазі😂
показати весь коментар
23.11.2022 14:26 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
23.11.2022 14:26 Відповісти
Гєна-француз вирішив пукнути на гілці.
показати весь коментар
23.11.2022 14:43 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
23.11.2022 14:29 Відповісти
Ой, вей! Щоробиш для перемоги ти, Люда? Какаєш на українських ресурсах?
показати весь коментар
23.11.2022 14:44 Відповісти
У нас демократична країна. За кого народ проголосує, той і буде президентом.
показати весь коментар
23.11.2022 15:44 Відповісти
Щоб таке анонсувати Петру потрібно було зустрітися з самим Байденом. Тільки Байден може остаточно вирішувати питання постачання зброї , та затверджувати санкції.
Ну а раз Петро таке говорить , то ...
У нього з Байденом усьо "намазі".
показати весь коментар
23.11.2022 16:17 Відповісти


вибрали шмарклю на свою голосу замiсть нормального досвiченого полiтика...

ось i трагiчнi результати...
показати весь коментар
23.11.2022 16:26 Відповісти
Які результати? Мінськ 1-2?
Чи Мінськ 3?
показати весь коментар
23.11.2022 17:57 Відповісти


результати? результати ми всi бачимо - загинуло українцiв в десятки разiв бiльше, окуповано українських земель в рази бiльше, нiж при Порошенко.
показати весь коментар
23.11.2022 19:01 Відповісти
прI ком ? ))

можливо, при кому, кацапе? )
цi регiони були окупованi в кiнцi зими- весною 2014 року, ще до того як Порошенко став президентом.

кароче, иди дамой, вОнюшка, здеся водки нет.
показати весь коментар
23.11.2022 19:25 Відповісти
к сожалению тут от президента Украины мало что зависело. А Зеленский как пропагандист сыграл неплохо.
показати весь коментар
23.11.2022 23:04 Відповісти
Подвиг одного
это всегда предательство второго
и очень часто это одно и то же лицо
показати весь коментар
23.11.2022 16:46 Відповісти
Да тоже такое впечатление,что у некоторых фантазии как *****.
показати весь коментар
23.11.2022 17:06 Відповісти
цей бот подляка навіть не зрозуміє твого сарказму, Воїне ЗСУ... А тобі від мене - подяка.
показати весь коментар
23.11.2022 17:24 Відповісти
бігус та диркач - не медики, а продажні курви.
показати весь коментар
23.11.2022 17:31 Відповісти
На суспільство чекає тотальний ПТСР». Денис Бігус - про будні добровольця ЗСУ

Журналіст і телеведучий https://nv.ua/dose/denis-bigus-bihus-info-biografiya-antikorrupcionnogo-zhurnalista-50206354.html Денис Бігус вступив до лав добровольців ще на початку повномасштабного вторгнення. Як пройшли для нього перші 7 місяців на війні, як він почувався в перші дні на фронті та що змінилося зараз?

На відео, яке опублікував https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/videos проєкт Український Свідок , журналіст і телеведучий Денис Бігус. Він воює в лавах ЗСУ і зараз знаходиться на південному фронті.

https://life.nv.ua/
показати весь коментар
23.11.2022 18:05 Відповісти
Может серьезно стоит вернуть Порошенко. Если даже большинство не хочет, когда украинцев это останавливало.
показати весь коментар
23.11.2022 19:21 Відповісти
Як він уже за...бав, цей Пєтя.
показати весь коментар
23.11.2022 19:22 Відповісти
 
 