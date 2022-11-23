У Росії "суттєво поменшало" ракет, але виробництво деяких з них триває, - Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат погодився, що ракет у Росії стало "суттєво менше", проте зауважив, що РФ досі виробляє деякі з високоточних ракет.

Про це він сказав в ефірі 24 Каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Якщо Х-555 вони не виробляють, то Х-101 можуть, як новіші ракети, виробляти, тобто поповнювати запаси. Те саме стосується і "Калібрів". Тобто виробництво триває. Воно не таке швидке, і це добре", - сказав Ігнат.

За його словами, ракет у РФ "суттєво поменшало", бо окупанти не розраховували воювати протягом такого часу.

Ігнат також назвав загрозою інформацію про те, що Росія збирається налагодити на своїй території виробництво іранських дронів.

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