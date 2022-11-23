У Росії "суттєво поменшало" ракет, але виробництво деяких з них триває, - Повітряні сили
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат погодився, що ракет у Росії стало "суттєво менше", проте зауважив, що РФ досі виробляє деякі з високоточних ракет.
Про це він сказав в ефірі 24 Каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Якщо Х-555 вони не виробляють, то Х-101 можуть, як новіші ракети, виробляти, тобто поповнювати запаси. Те саме стосується і "Калібрів". Тобто виробництво триває. Воно не таке швидке, і це добре", - сказав Ігнат.
За його словами, ракет у РФ "суттєво поменшало", бо окупанти не розраховували воювати протягом такого часу.
Ігнат також назвав загрозою інформацію про те, що Росія збирається налагодити на своїй території виробництво іранських дронів.
Топ коментарі
+9 Oleksandr Onys
показати весь коментар23.11.2022 14:11 Відповісти Посилання
+5 GANS MUSIC
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+5 techcontrol
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Десь же же їх виробляють - то час роздовбати це осине гніздо.
НАТО не уникне війни в будь-якому разі.
А Столтенберг просто тупо працює на Росію - з Києва це видно.
А з Парижа - ще ні.
Тоді зрозуміло буде де вони їх беруть
Ракетні заводи російські знищуйте, невже не зрозуміло !!!
угу...Вірю
до найбільших нафтових родовищ та розподільчих хабів ?
Кацапы отчаянно пытаются производить их как можно больше.
Единственное препятствие в этом- комплектующие.
Электроника под санкциями, но « добрые страны» помогают их обходить…
Рассчитовать на то, что сегодня будет «последний снаряд» пока не приходиться.
Враг ещё не сломлен. Агрессивен и подл
Ми просто будемо терпіти поки росіяни ******** наші пологові будинки? Винести всім вирок смерть та починати масові страти на території рф.