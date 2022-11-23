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Новини Війна
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У Росії "суттєво поменшало" ракет, але виробництво деяких з них триває, - Повітряні сили

калібр

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат погодився, що ракет у Росії стало "суттєво менше", проте зауважив, що РФ досі виробляє деякі з високоточних ракет.

Про це він сказав в ефірі 24 Каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Якщо Х-555 вони не виробляють, то Х-101 можуть, як новіші ракети, виробляти, тобто поповнювати запаси. Те саме стосується і "Калібрів". Тобто виробництво триває. Воно не таке швидке, і це добре", - сказав Ігнат.

За його словами, ракет у РФ "суттєво поменшало", бо окупанти не розраховували воювати протягом такого часу.

Ігнат також назвав загрозою інформацію про те, що Росія збирається налагодити на своїй території виробництво іранських дронів.

Також читайте: Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу. Путін показав свою безжалісність, - Моравецький

Автор: 

крилаті ракети (1081) ракети (4078) Повітряні сили (2778) Ігнат Юрій (812)


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Топ коментарі
+9
Сиджу зараз і слухаю, як вони ща вікном "закінчуються"
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23.11.2022 14:11 Відповісти
+5
Продукція не зупиниться допоки її не ліквідувати. Це все що потрібно знати. Треба робити свою балістику і заплановано гатити по смузі, дислокації з літаками. Іншого немає і не буде
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23.11.2022 14:11 Відповісти
+5
Мільйон разів казав, що ракети вони виготовляють і будуть виготовляти, но мені тут про санкції казали, це напевно ті ж санкції як в Ірані? Поки в них є виробництво, вони будуть лупашити по нашим містам! До речі ленд ліз працює? Всі ж бачать літаки f15-16,ракети дальністю 1000км,чого не дають, треба замислитись
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23.11.2022 14:30 Відповісти
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Хто радить Данілову і Ко напередодні масованих ракетних атак робити заяви, що ракети в Росії вже закінчуються? Це щоб що? Щоб усі такі: ну чим більше вдарять, тим менше в них лишиться?
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23.11.2022 14:08 Відповісти
Зеленим гнідам взагалі треба було б роти не то шо зашить. А ЗАВАРИТИ ХОЛОДНОЮ СВАРКОЮ!!!
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23.11.2022 14:09 Відповісти
Питання (скоріше риторичне). А у нас виробництво ракет триває?
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23.11.2022 14:10 Відповісти
Продукція не зупиниться допоки її не ліквідувати. Це все що потрібно знати. Треба робити свою балістику і заплановано гатити по смузі, дислокації з літаками. Іншого немає і не буде
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23.11.2022 14:11 Відповісти
Сиджу зараз і слухаю, як вони ща вікном "закінчуються"
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23.11.2022 14:11 Відповісти
Нам підвозять .
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23.11.2022 14:12 Відповісти
С 14:00 над Києвом тільки й чутно, як ті ракети закінчуються.
Десь же же їх виробляють - то час роздовбати це осине гніздо.
НАТО не уникне війни в будь-якому разі.
А Столтенберг просто тупо працює на Росію - з Києва це видно.
А з Парижа - ще ні.
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23.11.2022 14:17 Відповісти
Не хочу слышать даже, на России 3 млн граждан Украины было до войны, теперь еще 1-1.5 млн сверху. Многие из них готовы делать дело, если их обеспечить финансирование на съемные хаты, арендные машины, взятки, экипировку и изготовление нужных вещей для диверсий. Заводы не стоят в закрытых военных городах, многие подрядчики прямо в центре города и зачастую обеспечены электричеством из единственного места по единственному маршруту.
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23.11.2022 14:27 Відповісти
Ахах, нормальні люди в парашу після 2014 року не їздять. То малороси і толку з них нуль.
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23.11.2022 16:37 Відповісти
Тому що ******* менше треба. Про пуски "ста ракет" з яких тіпа збили 90.
Тоді зрозуміло буде де вони їх беруть
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23.11.2022 14:28 Відповісти
Мільйон разів казав, що ракети вони виготовляють і будуть виготовляти, но мені тут про санкції казали, це напевно ті ж санкції як в Ірані? Поки в них є виробництво, вони будуть лупашити по нашим містам! До речі ленд ліз працює? Всі ж бачать літаки f15-16,ракети дальністю 1000км,чого не дають, треба замислитись
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23.11.2022 14:30 Відповісти
Чим більше заяв про зменшення запасів кацапських ракет - тим потужніше обстріли!

Ракетні заводи російські знищуйте, невже не зрозуміло !!!
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23.11.2022 14:40 Відповісти
Павітряна травога по всій Україні--ракети закінчуються
угу...Вірю
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23.11.2022 14:54 Відповісти
Яка відстань від далеко-східних кордонів Московії
до найбільших нафтових родовищ та розподільчих хабів ?
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23.11.2022 14:59 Відповісти
Та закрийте цим балаболам рот, там ракет як грязі і Іран ще є
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23.11.2022 15:05 Відповісти
Ракети скінчаться, коли стане тихо.
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23.11.2022 17:01 Відповісти
Коли тут не стане нікого, чі коли наші перестануть стріляти, а вони будуть фосфором палить, бачів перехват як орк батькові хвастається що палять фосфором
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24.11.2022 08:25 Відповісти
К сожалению заводы по изготовления снарядов работают в три смены.

Кацапы отчаянно пытаются производить их как можно больше.
Единственное препятствие в этом- комплектующие.
Электроника под санкциями, но « добрые страны» помогают их обходить…

Рассчитовать на то, что сегодня будет «последний снаряд» пока не приходиться.

Враг ещё не сломлен. Агрессивен и подл
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23.11.2022 16:08 Відповісти
Почему не разбить завод что пооизводит ракети в Иране, почему ждать пока он будет по другим странам валить, там уже уличние бои, ви помогать собираетесь
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24.11.2022 08:34 Відповісти
Чому не було страчені разом із їх жінками та дітьми спеціалісти що залучені до їх виготовлення?

Ми просто будемо терпіти поки росіяни ******** наші пологові будинки? Винести всім вирок смерть та починати масові страти на території рф.
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23.11.2022 16:33 Відповісти
20 перехватов з З0 це результат ніякущий!!!!, т одним Насамсам можно Київ закрити наглухо, вже Насамси попрой..обували, хай розкажуть як вони бездарів садять з комплекси, і скільки вже просрали, мені казали про британські ніхто вже не каже, В ПВО одні кацапські фамілії
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24.11.2022 08:31 Відповісти
 
 