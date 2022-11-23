У Києві вибухи. Є загиблий, постраждалий та влучання в об’єкт інфраструктури (оновлено)
У Києві мешканці чули звуки вибухів у різних районах міста. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.
Вибухи було чутно у Святошинському, Печерському та Подільському районах столиці. Також у частині міста зникла електроенергія, інформує Цензор.НЕТ.
Київська міська військова адміністрація повідомляє, що через влучання пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.
Мер Києва Віталій Кличко заявив про влучання в інфраструктурний об‘єкт.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - зазначив він.
"Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця", - пізніше додав мер у твіттері.
Наразі по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.
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Як кажуть, "ничего личного, только бизнес" 😕
Не дай Б..х ... Ще розливу аміаку нам не вистачало !!
Даже после удара по Варшаве он будет лепетать, что это было случайно.
А виновна - Украина.
Главное - поменьше прогнозить.
Але мене одне дивує - з чим НАТО буде воювати, якщо ЗСУ (пишуть) дезінтегрувало армію рф ??
Киев, Львов, Кременчуг, Винница....уже досталось...
мені здається, що десятки тисяч
ще питання за дрони є?