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У Києві вибухи. Є загиблий, постраждалий та влучання в об’єкт інфраструктури (оновлено)

київ

У Києві мешканці чули звуки вибухів у різних районах міста. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.

Вибухи було чутно у Святошинському, Печерському та Подільському районах столиці. Також у частині міста зникла електроенергія, інформує Цензор.НЕТ.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що через влучання пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про влучання в інфраструктурний об‘єкт.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - зазначив він.

"Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця", - пізніше додав мер у твіттері.

Наразі по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. 

Також читайте: У більшості областей повітряна тривога. Повідомляють про вибухи на Одещині та Миколаївщині (оновлено)

Автор: 

вибух (4527) Київ (19694) ракети (4078) Повітряні атаки на Київ (824)


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Топ коментарі
+29
Насчитал минимум около десятка взрывов сбитых рашистских ракет. Если бы ПВО не работало то русофашисты пол Киева уже бы сожгли. Так что не гоните на ПВО. Они работают лучше чем нада.
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23.11.2022 14:27 Відповісти
+24
***** на радостях что его признали террористом сегодня бомбит Киев. Ну что за животное
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23.11.2022 14:22 Відповісти
+23
Зато нефть по нефтепроводу *дружба* мы исправно качаем союзникам ******* Орбану и Лукашеску
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23.11.2022 14:14 Відповісти
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так еще никогда не бабахкало
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23.11.2022 14:14 Відповісти
Не буду все розказувати, однак київська влада щось знала напередодні
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23.11.2022 14:16 Відповісти
Просто бахкнуло ближче до вас...у нас теж будинок здригнувся...
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23.11.2022 14:17 Відповісти
Я вперше таке бахкання чув, як сьогодні (на Березняках). Сигналізація в машинах спрацювала навіть.
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23.11.2022 14:21 Відповісти
Да ладно. Просто конкретно возле Вас шарахнуло. Было и похуже.
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23.11.2022 14:22 Відповісти
Зато нефть по нефтепроводу *дружба* мы исправно качаем союзникам ******* Орбану и Лукашеску
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23.11.2022 14:14 Відповісти
Лукашеску вообще-то нефть идет явно не через Украину - нефтепровод Дружба сначала из рф идет по территории Беларуси и уже потом - по территории Украины.
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23.11.2022 14:18 Відповісти
И договариваются, чтобы прибыль шла ***** и его олигархам, а также "арохамии с друзьями", про прокачку аммиака путепроводом Тольятти-Одесса
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23.11.2022 14:18 Відповісти
А Енергоатом генератори кацапав відправля, це є вообщє пізде..ць якийсь
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23.11.2022 14:37 Відповісти
Ну всьо, прощавай єдиний гівномарафон на телекранах у київських пенсіонерів
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23.11.2022 14:15 Відповісти
Сходи пробздись к мавзолею членина.
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23.11.2022 14:19 Відповісти
Кацап, іди цілуй портрет свого ***** і не тошни. Терорист ****
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23.11.2022 14:28 Відповісти
Какаяразніца?тебе, лаптерогій, поможет только могілізація.
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23.11.2022 14:34 Відповісти
Лаптерогое, чё в ачё себе положишь.и бутылкой трамбони как вы любите.
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23.11.2022 14:49 Відповісти
Шо *******, тебе резьбу сорвали?
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23.11.2022 14:55 Відповісти
2 nasams, Iris інші пво що неможна хоча би Київ захистити,цеж не гіперзвукові що пво не беруть
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23.11.2022 14:18 Відповісти
А чому ви вважаєте, що всі системи ППО маєть захищати лише Київ?
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23.11.2022 14:19 Відповісти
Бо в Києві біля 10% населення України і інфраструктура мегаполіса більш вразлива у порівнянні з містечком з приватним сектором

Як кажуть, "ничего личного, только бизнес" 😕
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23.11.2022 14:42 Відповісти
столиуц нужно лучше прикрывать - потому что в Киеве если что могут спрятаться беженцы из других городов и мест
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23.11.2022 14:55 Відповісти
Тільки чомусь пів столиці за кордоном і на заході України...)))
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23.11.2022 15:40 Відповісти
а что ты предлагаешь что бы они попадали дома под ракетные обстрелы? ты вообще кто ? не укаринец
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23.11.2022 17:02 Відповісти
Він вобщєто про те , що спочатку був коментар що у столиці біженці будуть ховатися (( Тож якщо не вкурив - перечитай ; ніхто на твій біженський статус тут не претендує ((
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23.11.2022 17:16 Відповісти
правильно - беженцы с других городов Украины которые на передовой и сейчас многие так и делают
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23.11.2022 17:20 Відповісти
Ну тобі з Німеччини звісно видніше аніж мені хто що в Україні робить ((
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23.11.2022 17:55 Відповісти
менi дуже добре видно тому-що живу в Києві, а просто юзаю vpn
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23.11.2022 18:03 Відповісти
не коси под дурочка - этот бот хотел что бы те киевляне(женщины с детьми) которые выехали вернулись под ракетные удары -просто тварь
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23.11.2022 17:22 Відповісти
Тобі і косити не потрібно , вже перекошений (( Іще раз запитую - хто тебе тягне до Києва ? Втюхав собі що хтось заздрить твоєму сидінню в Німеччині і хоче тебе до Укрвїну затягти .Сиди не шуми якщо не розумієш що людина написала , бо ти своїми коментарями і реєстрацією на бота швидше ******* .
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23.11.2022 18:02 Відповісти
придурок ты что малограмотный? ты знаешь что такое vpn?
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23.11.2022 23:49 Відповісти
Я знаю що таке долбо@б - тепер тобі розкажу , дурню , - це ти ! На цьому все , тобі сюди : =>
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24.11.2022 00:01 Відповісти
ты ни хрена не знаешь иначе не задавал бы тупых вопросов про Германию
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24.11.2022 00:05 Відповісти
=>
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24.11.2022 00:24 Відповісти
А ти, київський олігофрен, пропонуєш своїм метеоризмом аби уся Україна була під ракетними обстрілами москалів а ось київ має бути оазісом миру у цій війні...?
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23.11.2022 22:31 Відповісти
даун ватный где я такое написал? а вся Украина должна была на выборах думать за какое кремлевское падло себе голосует всех де предупреждали
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23.11.2022 23:47 Відповісти
Насчитал минимум около десятка взрывов сбитых рашистских ракет. Если бы ПВО не работало то русофашисты пол Киева уже бы сожгли. Так что не гоните на ПВО. Они работают лучше чем нада.
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23.11.2022 14:27 Відповісти
"нада лучше", але слава ППО за те що роблять більше ніж можуть !
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23.11.2022 20:43 Відповісти
З твого метеоризму виходить що решта України нічого не варта, тому усе ППО має бути коло столиці...?
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23.11.2022 15:39 Відповісти
Ракета летела на Корчеватое.
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23.11.2022 14:18 Відповісти
а попала в жилой дом
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23.11.2022 14:52 Відповісти
данилов накануне каркал что у рашки уже почти закончились ракеты
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23.11.2022 14:19 Відповісти
он сказал на 3-4 нехилых удара еще хватит..
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23.11.2022 14:21 Відповісти
парашники хотят пробить канал для экспорта аммиака.
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23.11.2022 14:24 Відповісти
так им легче пленных обменять всех на всех как предложил генштаб
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23.11.2022 14:56 Відповісти
шо за хрєнь з цим аміакопроводом ? Він до цих пір цілий ?
Не дай Б..х ... Ще розливу аміаку нам не вистачало !!
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23.11.2022 20:45 Відповісти
в этот амиако-провод ни одна ракета не попадет ни кацапская ни наша - там дяди бизнес делают
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23.11.2022 23:51 Відповісти
Это и есть почти закончились, уровень обстрелов крайне низкий, не надо переоценивать сложность производства ракеты, мы и сами могли сотни штук клепать таких же ракет. Просто сейчас кацапы лучше стрелять стали, сначала пускают ха-55 (ту самую с якобы ядерной болванкой, когда эти ракеты давно используют как ракету-мишень и внутри ракеты стоят датчики для сбора информации, может постановщики помех, вряд ли работают и вряд ли эти данные успевают обработать). И больший процент поражения целей непосредственно боевыми ракетами.
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23.11.2022 14:24 Відповісти
раніше рашисти запускали по декілька ракет по місту кожен день, а зараз декілька раз на місяць по 50-80 ракет. Таку кількість неможливо відловити
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23.11.2022 14:40 Відповісти
***** на радостях что его признали террористом сегодня бомбит Киев. Ну что за животное
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23.11.2022 14:22 Відповісти
Теперь очевидно, что Столтенберг не соплежуй, а кремлёвский агент.
Даже после удара по Варшаве он будет лепетать, что это было случайно.
А виновна - Украина.
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23.11.2022 14:25 Відповісти
Столтенберг это как Арестович, какой спрос с пустобрёхов.
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23.11.2022 14:30 Відповісти
Арестович ведёт правильную информационную работу.
Главное - поменьше прогнозить.
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23.11.2022 15:18 Відповісти
чего-чего? твой арестович мудак ватный и кремлевский пропагандон
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23.11.2022 17:04 Відповісти
У Столтенберга функции, по сути, пресс-секретаря. Он не занимается расследованием. Им занимаются польские спецслужбы, возможно с привлечением спецслужб стран-партнеров НАТО.
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23.11.2022 19:02 Відповісти
Завдання Столберга ,як голови НАТО не втягнути НАТО у війну.

Але мене одне дивує - з чим НАТО буде воювати, якщо ЗСУ (пишуть) дезінтегрувало армію рф ??
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23.11.2022 20:48 Відповісти
бьют опять по енергообъектам, твари...
Киев, Львов, Кременчуг, Винница....уже досталось...
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23.11.2022 14:29 Відповісти
На Тополе пол часа назад дали электричество , воды и отопления нет. Инет только через Лайф , Водафон лег.
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23.11.2022 17:05 Відповісти
Віталя був правий, нажаль(((

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23.11.2022 14:31 Відповісти
бред собачий -просто перестраховываются
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23.11.2022 14:47 Відповісти
На мацкву теж щось важке полетіло, ну хочаб зачуханий дрон камікадзе? Ні, а чому?
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23.11.2022 14:35 Відповісти
Тяжєсть бойової частини з асфальту заважає дрону піднятися у небо
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23.11.2022 14:41 Відповісти
тому що "асфальт" і телемарахфон, а не ракети та дрони
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23.11.2022 14:42 Відповісти
Скільки дронів можна було зробити замість телемарафону?
мені здається, що десятки тисяч

ще питання за дрони є?
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23.11.2022 14:45 Відповісти
зато тебе московсие спонсоры всякую херню писать не запрещают
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23.11.2022 17:05 Відповісти
Уже пора москву обстреливать. Только так их можно остановить.
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23.11.2022 15:33 Відповісти
В этом случае сумасшедший дед ударит атомной бомбой
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23.11.2022 17:00 Відповісти
ботов по тупой башке
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23.11.2022 17:10 Відповісти
Не вдарить.
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24.11.2022 02:09 Відповісти
Украинцы и без света видят,что русня ********.
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23.11.2022 18:57 Відповісти
Первый раз открыл эту...не знаю как назвать:базар, словесный понос...тощо. Вобщем всё как в стране: каждый на своей волне и процентов 80 на грани сумасшествия, но это нормально когда идёт война. P.S. Не отвечайте и не коментируйте - первый раз стал последним
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23.11.2022 20:29 Відповісти
Слава Ісу ! Одним дебілом менше !
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23.11.2022 20:49 Відповісти
Доки на 70 ракет по Україні не буде 140 ракет по Засрашці (по аеродромах та війскових частинах) - доти рашисти будуть обстрілювати ракетами.
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24.11.2022 02:07 Відповісти
 
 