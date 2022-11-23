У Києві вибухи. Є загиблий, постраждалий та влучання в об’єкт інфраструктури (оновлено)

У Києві мешканці чули звуки вибухів у різних районах міста. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.

Вибухи було чутно у Святошинському, Печерському та Подільському районах столиці. Також у частині міста зникла електроенергія, інформує Цензор.НЕТ.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що через влучання пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про влучання в інфраструктурний об‘єкт.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - зазначив він.

"Іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця", - пізніше додав мер у твіттері.

Наразі по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

Також читайте: У більшості областей повітряна тривога. Повідомляють про вибухи на Одещині та Миколаївщині (оновлено)