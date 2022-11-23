Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти і може отримати грант на $43 млн

Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та може отримати грантову допомогу у розмірі 43 млн доларів США.

Про це повідомляє Міністерство освіти, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 20 років Глобальне партнерство в галузі освіти створює належні умови для забезпечення доступу до освіти мільйонів дітей. З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України GPE запропонував підтримку. І завдяки нашим партнерам українські діти та вчителі незабаром зможуть отримати важливу та необхідну допомогу. Крім того, партнерство з GPE – це також довгострокові результати, трансформаційні зміни та формування стійкої системи освіти. Ми вдячні за можливість бути частиною спільноти та готові до співпраці", – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Партнерство насамперед підтримує пріоритетні напрями діяльності, визначені Урядом України. Зокрема, професійний розвиток учителів, надання психологічної підтримки дітям та освітянам, забезпечення закладів освіти навчальними матеріалами та обладнанням, а також підтримку цифрової трансформації освіти.

GPE працює в тісній координації з гуманітарними партнерами та партнерами з розвитку, включно з приватним сектором, щоб мобілізувати фінансування для підтримки освітніх потреб в Україні.

У березні 2020 року Україна отримала грант від GPE на систему освіти у розмірі 70 тис. доларів США для подолання викликів, пов’язаних із COVID-19. Кошти спрямували на забезпечення дітей дошкільного віку із соціально незахищених категорій, зокрема дітей з обмеженими можливостями. "Приєднавшись до GPE, Україна надсилає потужний сигнал про те, що освіта залишається одним з пріоритетів країни попри надзвичайно складні обставини. Ми високо оцінюємо зусилля Уряду та народу України за їхню стійкість і мужність і прагнемо допомогти зміцнити систему освіти для формування якісної освіти для мільйонів дітей", — наголосив в.о. генерального директора Global Partnership for Education Чарльз Норт.

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