На Київщині влучання по житловому сектору та критичних об’єктах, є загиблий, понад 20 постраждалих. Відео (оновлено)
На Київщині працює ППО
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - зазначив він.
Пізніше Кулеба повідомив про влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах.
"В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Є загроза повторних обстрілів. Залишайтеся в укриттях!", - написав він.
Пізніше Кулеба повідомив деталі сьогоднішніх обстрілів.
"Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий. Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання. У регіоні розгортаються "Пункти Незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення. Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту - вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції. Тримаймося. Переможемо", - написав він.
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Тогда уже можно взять вертолеты, подвесить многоосевой стабилизатор-кресло наружу (как фильмы снимают с них), посадить Ваню туда и пускай стреляет из стингера, иглы или польского пердуна. Можно даже вертушку вертикально поднимать и отрубать передачу, чтобы зависла в воздухе на пару сек, отдача от выстрела тоже направить чуть в бок, пенопласт или может сжатый газ сбоку использовать для того, чтобы не было теплых точек рядом с ГСН. Можно неплохо так сбивать плюс есть опция сбивать кацапские грузовые самолеты из Ирана в том же Азербайджане, потолок как раз достанет, дальность действия этих ракет по высоте будет куда выше, чем при запуске с земли, воздух менее плотный и холодный. Взял в аренду вертушку и резко сбил кацапский самолет с грузом ракет. А у нас если хорошо работать по связи, то можно щелкать ракеты, не 100% конечно, т.к. на земле может быть источник теплового излучения и ракета промажет и не факт, что разрушит саму немаленькую ракету, но несколько эшелонов и ракеты будут сбиваться даже ручными ПЗРК. Лишь бы за 20 секунд разведку получить и поставить вертушку как надо. Можно заодно подвес для ПЗРК сделать, чтобы проще держать ракету в прицеле было.