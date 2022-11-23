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Новини Війна
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На Київщині влучання по житловому сектору та критичних об’єктах, є загиблий, понад 20 постраждалих. Відео (оновлено)

На Київщині працює ППО

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - зазначив він.

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Пізніше Кулеба повідомив про влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах.

"В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Є загроза повторних обстрілів. Залишайтеся в укриттях!", - написав він.

Пізніше Кулеба повідомив деталі сьогоднішніх обстрілів. 

"Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий. Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання. У регіоні розгортаються "Пункти Незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення. Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту - вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції. Тримаймося. Переможемо", - написав він.

Автор: 

Київська область (4105) ППО (3297) Кулеба Олексій (188)


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Топ коментарі
+15
это будет продолжаться , пока не будет ответок с нашей стороны , хотя-бы дронами
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23.11.2022 14:37 Відповісти
+7
9й місяць як нам життєво необхідні важкі ракети, а їх навідь не намагаються налагодити виробництво..
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23.11.2022 14:46 Відповісти
+6
Без відповіді нам добють енергетику. Сьогодні прильоти в столиці де по ідеї серйозне ппо. Який би не був щіт без ракетного меча нам донищать енергетику і економіку.
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23.11.2022 14:53 Відповісти
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І після цього Байден на дасть нам Грей Ігли.
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23.11.2022 14:29 Відповісти
На них Стінгери вішать і знищувати ракети можно
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23.11.2022 14:30 Відповісти
Вряд ли, медленные очень и управление очень, очень резвое и быстрое надо тогда делать. Так то радар требует многих киловатт электроэнергии, а тепловое наведение требует оптики, которой в таком разрешении мелкую ракету с высоты увидеть и нету. Но с набором опыта это возможным станет, если держать дроны на 1км и успевать споймать курс кацапской ******* и уже быть готовыми наводиться и стрелять.

Тогда уже можно взять вертолеты, подвесить многоосевой стабилизатор-кресло наружу (как фильмы снимают с них), посадить Ваню туда и пускай стреляет из стингера, иглы или польского пердуна. Можно даже вертушку вертикально поднимать и отрубать передачу, чтобы зависла в воздухе на пару сек, отдача от выстрела тоже направить чуть в бок, пенопласт или может сжатый газ сбоку использовать для того, чтобы не было теплых точек рядом с ГСН. Можно неплохо так сбивать плюс есть опция сбивать кацапские грузовые самолеты из Ирана в том же Азербайджане, потолок как раз достанет, дальность действия этих ракет по высоте будет куда выше, чем при запуске с земли, воздух менее плотный и холодный. Взял в аренду вертушку и резко сбил кацапский самолет с грузом ракет. А у нас если хорошо работать по связи, то можно щелкать ракеты, не 100% конечно, т.к. на земле может быть источник теплового излучения и ракета промажет и не факт, что разрушит саму немаленькую ракету, но несколько эшелонов и ракеты будут сбиваться даже ручными ПЗРК. Лишь бы за 20 секунд разведку получить и поставить вертушку как надо. Можно заодно подвес для ПЗРК сделать, чтобы проще держать ракету в прицеле было.
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23.11.2022 14:42 Відповісти
Мабудь іран свї ракеті россійським фашистам привіз
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23.11.2022 14:29 Відповісти
Вони і половини своїх не вистріляли
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23.11.2022 14:32 Відповісти
это будет продолжаться , пока не будет ответок с нашей стороны , хотя-бы дронами
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23.11.2022 14:37 Відповісти
9й місяць як нам життєво необхідні важкі ракети, а їх навідь не намагаються налагодити виробництво..
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23.11.2022 14:46 Відповісти
Во время войны это фактически невозможно.
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23.11.2022 15:03 Відповісти
А звідки Ви знаєте, що не намагаються? Це ж легко подумати, ще легше подумки швидко зробити, а коли починається реальна робота, то чомусь все гальмується, або й виявляється неможливим. Чому?
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23.11.2022 17:13 Відповісти
У ірана балістичні. А наді мною, Києвщина, щойно пролетіли крилаті. Це ще мокшанські...
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23.11.2022 14:49 Відповісти
Без відповіді нам добють енергетику. Сьогодні прильоти в столиці де по ідеї серйозне ппо. Який би не був щіт без ракетного меча нам донищать енергетику і економіку.
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23.11.2022 14:53 Відповісти
А запад, особенно в лице США будет и дальше смотреть как убивают гражданских и рушат страну свинособаки,но ракеты не дадут,что не дай бог мы по параше ответку не дали.
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23.11.2022 17:16 Відповісти
надо было свои ракеты иметь, счас бы пуляли и никого не спрашивали..., но мы готовились только к миру...
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23.11.2022 17:39 Відповісти
 
 