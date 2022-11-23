На Київщині влучання по житловому сектору та критичних об’єктах, є загиблий, понад 20 постраждалих. Відео (оновлено)

На Київщині працює ППО

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", - зазначив він.

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Пізніше Кулеба повідомив про влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах.

"В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Є загроза повторних обстрілів. Залишайтеся в укриттях!", - написав він.

Пізніше Кулеба повідомив деталі сьогоднішніх обстрілів.

"Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий. Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання. У регіоні розгортаються "Пункти Незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення. Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту - вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції. Тримаймося. Переможемо", - написав він.