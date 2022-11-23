У Молдові - масштабне відключення електрики через ракетні удари Росії по інфраструктурі України

У Молдові на тлі масованих російських атак на енергосистему України - масштабні відключення електроенергії.

Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр держави Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електроенергії", - написав Спину.

Читачі молдавського видання NM повідомляють, що електрики немає в окремих районах Кишинева, Комрату, Хинчештах, Бєльцях та районах Придністров'я.

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