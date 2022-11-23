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У Молдові - масштабне відключення електрики через ракетні удари Росії по інфраструктурі України

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

У Молдові на тлі масованих російських атак на енергосистему України - масштабні відключення електроенергії.

Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр держави Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електроенергії", - написав Спину.

Читачі молдавського видання NM повідомляють, що електрики немає в окремих районах Кишинева, Комрату, Хинчештах, Бєльцях та районах Придністров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова відповіла на звинувачення Росії про "осідання" газу в Україні. Каже, що це запаси

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.

Автор: 

крилаті ракети (1081) Молдова (2091) обстріл (29302) росія (66193) електроенергія (6267)


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Топ коментарі
+18
Хм, але ж укренерго каже, що ми не експортуємо електрику. Тоді чому у Молдові пропало світло?
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23.11.2022 15:48 Відповісти
+16
У Придністров'ї нема , аяяяй . Відрізати їх і дроти познімати . Хай гундяєвські свічки палять
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23.11.2022 15:47 Відповісти
+8
Що, шановні молдавани, будете робити з ПМНР?
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23.11.2022 15:47 Відповісти
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У Придністров'ї нема , аяяяй . Відрізати їх і дроти познімати . Хай гундяєвські свічки палять
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23.11.2022 15:47 Відповісти
А знаете что это значит? Это значит что мы бесперебойно снабжаем энергией сепаратистов их Приднестровья всего за 78 копеек киловат, при этом мы платим в 2,5 раза больше и сидим с веерными отключениями
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23.11.2022 21:17 Відповісти
Що, шановні молдавани, будете робити з ПМНР?
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23.11.2022 15:47 Відповісти
Нашвидкоруч подавати туди електрику...))
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23.11.2022 17:30 Відповісти
Прм само себя загнала сегодня в угол
ибо мы уже не зависим от кучурганской Грэс с Приднестровья которые нам раньше давало электричество
сеголня Молдова почти в полном обьеме получает электричество с Румынии
Высоковольная линия которая идет в Молдову частично проходит через Украину
и когда украинские сети падают - то подача электричества с Румынии и ЕС в целом отключаются и становиться в аварийном состоянии
по этому из за аварий в украинских сетях Молдова тоже останется без света
сепары с Приднестровья в даном случае ни при чем
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23.11.2022 17:33 Відповісти
Эта линия Одессу питает, и она идет через Приднестровье и Молдову
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23.11.2022 21:18 Відповісти
Вибачаться перед шанованими партнерами за незручності і виплатять компенсацію.
А то ж путєн нападе, треба не допустити ескалації.
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23.11.2022 17:38 Відповісти
Хм, але ж укренерго каже, що ми не експортуємо електрику. Тоді чому у Молдові пропало світло?
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23.11.2022 15:48 Відповісти
Общий с Украиной протокол в системе ЕС . Подключение к протоколу ещё летом было. Якобы не выдерживают автоматы
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23.11.2022 15:57 Відповісти
А Молдова тоже присоединена к системе ЕС?
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23.11.2022 18:54 Відповісти
Да, одновременно с Украиной. Весной или летом дело было. Точно не помню
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23.11.2022 19:33 Відповісти
от власне..у вас не одного виникає таке питання..куди продають електрику
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23.11.2022 15:58 Відповісти
от власне..у вас не одного виникає таке питання..куди продають електрику
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23.11.2022 15:59 Відповісти
Цікаво, ватні молдавани та гагаузи, що підтримують "Шор" і Гандона - розуміють, чому в них зникло світло?
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23.11.2022 15:53 Відповісти
Вони переконані, що це "фсьо ізза праклятих біндєравцов".
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23.11.2022 17:20 Відповісти
Ватных очень мало от шора и гагаузов еще меньше
этим по барабану что пропал свет - ибо для них все равно Санду виновата!!
а в целом конечно страдает нормальные граждане Молдовы
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23.11.2022 17:35 Відповісти
А причем Молдова к нам? Светят за наш счёт ,мы при свечах, и нашу е/е ? Никто и ничего никуда не продает? Ну- ну....
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23.11.2022 15:59 Відповісти
Так і пріднестров'є єшо на нас, а ми у патёмках...
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23.11.2022 16:01 Відповісти
Кто тебе сказал что молдаване включают свои лампочки за ваш счёт????
где ты это прочитал??
да раньше мы получали за деньги и небесплатно небольшое количество около 30% электроэнерги с Украины .
и причём Украина продавала и сети ЕС свою элетроэнергию

но после масированых обстрелах энергосистемы в Украине подача и в ЕС и Молдову прекратилось
И далее сепары с Приднестровья по указанию Кремля прекратили тоже подачу электроэнергии в Молдову которую мы получали около 50-60%
по этому мы получает уже более месяца электроэнергию с Румынии
никто из молдаван за вас счет не имеет свет!!!
можешь быть спокоен
более того в молдавских семьях живут сегодня примерно около 500 тыс украинских беженцев
и молдаване исправно платят за электроэнергию и тепло что бы обогреть их и что бы у них был свет как у всех
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23.11.2022 17:42 Відповісти
так почему у вас сейчас нет света? Тогда причем тут наши обстреляные трансформаторы до вашего света?
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23.11.2022 17:48 Відповісти
Потому что элекроцепи были об'еденены под протокол ЕС. Одновременно это делали с Украиной.
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23.11.2022 19:35 Відповісти
Потому, что технически сети Украины и Молдовы связаны. Молдова сейчас получает энергию из Румынии, но ЛЭП частично проходит по территории Украины. Когда падает энергосистема Украины, это значит, что и падает и транзит через территорию Украины в Молдову.
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24.11.2022 00:40 Відповісти
Чудово, просто чудово, шановні.
Поки украхнці на свічках гріють воду щоб дитину помити і самому помитися, сране придністров'я має нашу електроенергію. Якої нам самим не вистачає.

Це вже рівень державної зради, я сподіваюсь? Якщо за щось і розстрілювати, то саме за таке, вірно?
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23.11.2022 16:58 Відповісти
Слава Украине!!!
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23.11.2022 17:44 Відповісти
У Приднестровья ест свое ГрЭс в кучургане где они производят электроэнергию за счет росийского газа который они получают в небольшом количестве и им хватает только для частного сектора
никто не Приднестроьве ни в Молдове не палит электроэнергию за вас счет
можешь быть спокоен
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23.11.2022 17:44 Відповісти
Так почему у вас нет света, если разрушены НАШИ электросети !?!!!!!!?
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23.11.2022 17:50 Відповісти
Це все просто... е... співпадіння, ось!
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23.11.2022 18:43 Відповісти

Не, то так карта лягла. ))
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23.11.2022 18:57 Відповісти
Ну так, коли в мене лампочка перегорає, всі люди землі міняють лампочку теж, бо ж це електроенергія! все взаємопов'язано! вчіть матчастину!
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23.11.2022 19:11 Відповісти
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23.11.2022 19:29 Відповісти
Да вылетают автоматы! Технологически система общая у нас. С лета ещё, как подгоняли под протокол ЕС. И ваши и наши.
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23.11.2022 19:42 Відповісти
Они ее покупают в Украине за 78 копеек киловатт, этот тариф в 2.5 раза дешевле чим платим мы, и в 8 раз дешевле чем платят юрлица в Украине
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23.11.2022 21:21 Відповісти
Вы спорите с троллем, провокатором.
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24.11.2022 00:42 Відповісти
Потому что энергосети Украины и Молдовы технологически - одно целое. Молдова сидит на тех же ЛЕПах, что и часть Одесской области (Измаил, Рени, Белгород-Дннстррвский).

Когда в Одесской области прилеты по энергооб'ектам, срабатывает автоматика и отключается и Одесская область, и Молдова.

Не задавайте тупых вопросов и не зайопуйте молдаван...
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23.11.2022 18:29 Відповісти
Вот спасибо. А то чуть ли не в воровстве обвиняют)
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23.11.2022 19:39 Відповісти
Никто и не забудет, вопрос в другом, может стоит построить линии в обход Приднестровья, и отрезать их от нашей энергосистемы и от Молдовы тоже, пусть мами себе генерируют раз они такие независимые
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23.11.2022 21:24 Відповісти
Две станции в приднестровье экспортируют э энергию в том числе и в Украину.
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24.11.2022 00:54 Відповісти
Перестаньте доставать молдаван. Займитесь своими проблемами.
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23.11.2022 19:57 Відповісти
Обе электростанции Молдовы находятся аюв приднестровье и позволяют полностью обеспечивать энергией Молдову без помощи Румынии и Украины. Мало того, приднестровье экспортирует энергию и в Украину. Отключения света в Молдове и в приграничных к приднестровью областей Украины никак не связаны со взрывами от ракетных атак. Кстати именно поэтому отключили частично и в приднестровье чтобы долбоебы думали что это 100 % изза ракетных атак. Тут имеет место комбинированная атака. В том числе и с помощью пмр.
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23.11.2022 21:38 Відповісти
Тирасполь прекратил поставку электроэнергии в Молдову, мотивируя снижением поставок газа и соответствующим снижением выработки электроэнергии
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24.11.2022 09:18 Відповісти
 
 