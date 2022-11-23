У Молдові - масштабне відключення електрики через ракетні удари Росії по інфраструктурі України
У Молдові на тлі масованих російських атак на енергосистему України - масштабні відключення електроенергії.
Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр держави Андрій Спину, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електроенергії", - написав Спину.
Читачі молдавського видання NM повідомляють, що електрики немає в окремих районах Кишинева, Комрату, Хинчештах, Бєльцях та районах Придністров'я.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.
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ибо мы уже не зависим от кучурганской Грэс с Приднестровья которые нам раньше давало электричество
сеголня Молдова почти в полном обьеме получает электричество с Румынии
Высоковольная линия которая идет в Молдову частично проходит через Украину
и когда украинские сети падают - то подача электричества с Румынии и ЕС в целом отключаются и становиться в аварийном состоянии
по этому из за аварий в украинских сетях Молдова тоже останется без света
сепары с Приднестровья в даном случае ни при чем
А то ж путєн нападе, треба не допустити ескалації.
этим по барабану что пропал свет - ибо для них все равно Санду виновата!!
а в целом конечно страдает нормальные граждане Молдовы
где ты это прочитал??
да раньше мы получали за деньги и небесплатно небольшое количество около 30% электроэнерги с Украины .
и причём Украина продавала и сети ЕС свою элетроэнергию
но после масированых обстрелах энергосистемы в Украине подача и в ЕС и Молдову прекратилось
И далее сепары с Приднестровья по указанию Кремля прекратили тоже подачу электроэнергии в Молдову которую мы получали около 50-60%
по этому мы получает уже более месяца электроэнергию с Румынии
никто из молдаван за вас счет не имеет свет!!!
можешь быть спокоен
более того в молдавских семьях живут сегодня примерно около 500 тыс украинских беженцев
и молдаване исправно платят за электроэнергию и тепло что бы обогреть их и что бы у них был свет как у всех
Поки украхнці на свічках гріють воду щоб дитину помити і самому помитися, сране придністров'я має нашу електроенергію. Якої нам самим не вистачає.
Це вже рівень державної зради, я сподіваюсь? Якщо за щось і розстрілювати, то саме за таке, вірно?
никто не Приднестроьве ни в Молдове не палит электроэнергию за вас счет
можешь быть спокоен
Не, то так карта лягла. ))
Когда в Одесской области прилеты по энергооб'ектам, срабатывает автоматика и отключается и Одесская область, и Молдова.
Не задавайте тупых вопросов и не зайопуйте молдаван...