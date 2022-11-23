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Новини Війна
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23 листопада Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. ІНФОГРАФІКА

калібр

Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

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51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет".

Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках. На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51 01

Автор: 

армія рф (17897) крилаті ракети (1081) обстріл (29302) ракети (4078) Повітряні сили (2778)


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Топ коментарі
+11
Зачем одно и то же постите везде, Капитан Очевидность? Такое впечатление, что вы от этого удовольствие получаете. Раз не бьют, значит, еще время не наступило.
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23.11.2022 17:51 Відповісти
+11
ППО працюють і добре. Жаль,що знову цивільні загинули, світла і тепла не має. Горіть в пеклі москалі. Україна вистоїть,відновиться
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23.11.2022 18:02 Відповісти
+7
дуже багато на рашкє літаків ту-95..., одного їй буде достатньо..., у вигляді пам'ятника..., якби знищували літаки по одному в місяць, то можна було й ракети не дуже рахувати...
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23.11.2022 17:43 Відповісти
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дуже багато на рашкє літаків ту-95..., одного їй буде достатньо..., у вигляді пам'ятника..., якби знищували літаки по одному в місяць, то можна було й ракети не дуже рахувати...
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23.11.2022 17:43 Відповісти
А де обеспокоенность? Де глибока обеспокоенность? Де ППО
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23.11.2022 17:45 Відповісти
еще пару таких пусков и мы окажемся в каменном веке . или наши наполеоны будут бить в ответ по их гражданской инфраструктуре или они нас уничтожат.
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23.11.2022 17:47 Відповісти
Зачем одно и то же постите везде, Капитан Очевидность? Такое впечатление, что вы от этого удовольствие получаете. Раз не бьют, значит, еще время не наступило.
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23.11.2022 17:51 Відповісти
пусть делают что хотят
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23.11.2022 18:00 Відповісти
він на зміні
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23.11.2022 18:08 Відповісти
Не сцы все еще будет
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23.11.2022 22:51 Відповісти
ППО працюють і добре. Жаль,що знову цивільні загинули, світла і тепла не має. Горіть в пеклі москалі. Україна вистоїть,відновиться
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23.11.2022 18:02 Відповісти
Якщо по Київські обл. Прилетіло 10 ракет з 30 це жопа а не ПВО , командира зразу під суд, за преступне виконання обов'язків, Головного по ПВО про союзі розжаловали в лейтенанти в кращому випадку
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24.11.2022 10:24 Відповісти


Прокидаєшся з ранку, а москалей немає, ну зовсім немає , повиздихали усі, и ***** здох .
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23.11.2022 18:18 Відповісти
У підсумку - "жідкій стул".
Ге ж, рузьге?
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23.11.2022 18:44 Відповісти
У підсумку - ми відремонтуємося і матимемо ******* модернову безвідмовну енергосистему. Наші провайдери всюди пороблять безперебійний доступ до Інтернету, ще й всі важливі об'єкти будуть прикриті Старлінком.
А ******* яка обсирається від щастя запарєбріком сьогодні, як сиділа в кам'яному віці в усть-********** на пляшці, так там і сидітиме.

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23.11.2022 19:22 Відповісти
на ********** радість і насолода, свіжообісцяні трєнікі і рейтузьі...
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23.11.2022 20:45 Відповісти
питання,а як так виходить,що 19 ракет зупинили ВСЕ в країні? чи це ВСЕ без захисту і виставлене напоказ? може це комусь вигідно?
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24.11.2022 10:10 Відповісти
 
 