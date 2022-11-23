23 листопада Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. ІНФОГРАФІКА
Протиповітряна оборона збила 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.
Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.
Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".
51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони.
Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет".
Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках. На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих", - йдеться у повідомленні.
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Прокидаєшся з ранку, а москалей немає, ну зовсім немає , повиздихали усі, и ***** здох .
Ге ж, рузьге?
А ******* яка обсирається від щастя запарєбріком сьогодні, як сиділа в кам'яному віці в усть-********** на пляшці, так там і сидітиме.