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Новини Революція в Україні
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У 2004 році суд відмовився забороняти протести на Майдані, а через 9 років - ні, - журналістка Седлецька

суддя

20 листопада 2004 року КМДА хотіла через суд заборонити протести на Майдані.

На це звернула увагу в фейсбуці журналістка Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"21 листопада ще й день початку Помаранчевої революції 2004 року. Виявляється, 20 листопада 2004 року київська мерія - КМДА - хотіла через суд заборонити протести на Майдані. Думаю, все ж таки хотіла не КМДА) Але позов у суд пішов від столичної мерії у Шевченківський районний суд Києва. Виявляється, судді тоді відмовили позивачам !!! Я щось пропустила цей факт. За 9 років суддя Окружного адмінсуду Києва Санін ідентичний позов від КМДА задовольняє, забороняє Майдан, далі суддя ОАСК Аблов ухвалює рішення, що зобов'язує "беркут" силою розігнати протести на Майдані. Питання: як ми дійшли до такої судової системи? Як ми допустили таку деградацію?" - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз прив’яже виділення Україні допомоги на 18 мільярдів євро до проведення реформ, – Bloomberg

Автор: 

Помаранчева революція (18) судова реформа (1459) Соколенко Наталія (50) День гідності і свободи (61)


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Суд в Україні? ви сирьйозно?
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23.11.2022 17:49 Відповісти
суд в Україні - це несерйозно...
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23.11.2022 17:53 Відповісти
Україно! А Аблов сьогодні де?! Ось Вам і відповідь про судову систему України. Треба всіх судів вигнати, за такі зарплати найняти судів з Європи, США, Канади на років 5-10. За цей час вивчити і виростити юристів нової генерації. По іншому нічого не буде. Більше 30 років незалежності, більше 8 років війни цих покидьків з правоохоронної системи не змінило, як брали взятки так і далі беруть, як крали так і крадуть. І пора зупинити сімейність в цій системі.
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23.11.2022 18:42 Відповісти
і ссанін там же, в тому ж суді.
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23.11.2022 21:48 Відповісти
"Як ми допустили таку деградацію? Джерело: "

Як-як... 2010 р. "мудрий нарiд" обрав зека президентом. Якi ще можуть бути питання?
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23.11.2022 19:27 Відповісти
СУДІВСЬКА МАФІЯ . ДОКОЛЕ ЦЕ БУДЕМО ТЕРПИТИ ?

«Легітимний» сценарій Кремля. Хто і як в Україні допомагав «поновити» Януковича?

17 ****. 2022 г.

Журналисты «Схем» расследовали, кто в Украине был вовлечен в подготовку планов Кремля по попыткам «юридической легализации» марионеточной центральной власти, которую Россия планировала установить в Киеве в случае успешного взятия украинской столицы войсками РФ в феврале-марте 2022 года. В частности, ключевую роль в этом должен был сыграть Окружной административный суд Киева во главе с судьей Павлом Вовком, вынеся решение в пользу Виктора Януковича по двум искам о якобы незаконном лишении его статуса президента Украины. Беглый президент подал иски в ОАСК синхронно с накоплением войск РФ на границе с Украиной - в конце декабря 2021, а закрытие дел судьями произошло только тогда, когда российские войска отступили от Киева - в апреле 2022-го. Почему Кремль мог полагаться на положительное решение Окружного админсуда Киева? И почему этот суд до сих пор не ликвидирован, а его судьи, имея статус обвиняемых по делу НАБУ о создании «преступной организации и захвате власти», продолжают вершить правосудие именем Украины?

https://youtu.be/VnCxPp-m6gU

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23.11.2022 22:28 Відповісти
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23.11.2022 22:29 Відповісти
Смірнов Андрій - ставленик Портнова на Банковій - той хто не робить реформу судів
https://gdb.rferl.org/01af0000-0aff-0242-4df7-08dac89503fb_w650_r0_s.jpg
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23.11.2022 22:30 Відповісти
 
 