У 2004 році суд відмовився забороняти протести на Майдані, а через 9 років - ні, - журналістка Седлецька

20 листопада 2004 року КМДА хотіла через суд заборонити протести на Майдані.

На це звернула увагу в фейсбуці журналістка Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"21 листопада ще й день початку Помаранчевої революції 2004 року. Виявляється, 20 листопада 2004 року київська мерія - КМДА - хотіла через суд заборонити протести на Майдані. Думаю, все ж таки хотіла не КМДА) Але позов у суд пішов від столичної мерії у Шевченківський районний суд Києва. Виявляється, судді тоді відмовили позивачам !!! Я щось пропустила цей факт. За 9 років суддя Окружного адмінсуду Києва Санін ідентичний позов від КМДА задовольняє, забороняє Майдан, далі суддя ОАСК Аблов ухвалює рішення, що зобов'язує "беркут" силою розігнати протести на Майдані. Питання: як ми дійшли до такої судової системи? Як ми допустили таку деградацію?" - йдеться у дописі.

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