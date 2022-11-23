"Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси", - мер Дніпра Філатов відповів росіянам мемом

Через чергову масовану ракетну атаку Росії фактично весь Дніпро залишився без світла.

Про це повідомляє у фейсбуці Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарні міста працюють на генераторах. Хто встигає, краще зробити запаси води.

Головне - без паніки.

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Слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації і не вірте фейкам.

Я постійно на зв’язку з комунальниками.

Витримаємо. Але всі деталі будуть згодом", - підкреслив він.

Згодом Філатов змінив обкладинку на своїй сторінці. Тепер там фраза "Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси".

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