"Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси", - мер Дніпра Філатов відповів росіянам мемом
Через чергову масовану ракетну атаку Росії фактично весь Дніпро залишився без світла.
Про це повідомляє у фейсбуці Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Лікарні міста працюють на генераторах. Хто встигає, краще зробити запаси води.
Головне - без паніки.
Слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації і не вірте фейкам.
Я постійно на зв’язку з комунальниками.
Витримаємо. Але всі деталі будуть згодом", - підкреслив він.
Згодом Філатов змінив обкладинку на своїй сторінці. Тепер там фраза "Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси".
Топ коментарі
+29 Виктор Дийнега
показати весь коментар23.11.2022 18:12 Відповісти Посилання
+28 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.11.2022 18:11 Відповісти Посилання
+27 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар23.11.2022 18:08 Відповісти Посилання
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Філатову респект!
Кідараси будуть виєб..ані та висушені!
https://nezlamnist.gov.ua
До того ж, підараси у поганому сенсі.
Ги...