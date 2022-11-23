УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9330 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 902 24

"Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси", - мер Дніпра Філатов відповів росіянам мемом

Через чергову масовану ракетну атаку Росії фактично весь Дніпро залишився без світла.

Про це повідомляє у фейсбуці Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарні міста працюють на генераторах. Хто встигає, краще зробити запаси води.

Головне - без паніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всіх регіонах аварійні відключення упродовж доби, - "Укренерго"

Слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації і не вірте фейкам.

Я постійно на зв’язку з комунальниками.

Витримаємо. Але всі деталі будуть згодом", - підкреслив він.

Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси, - мер Дніпра Філатов відповів росіянам мемом 01

Згодом Філатов змінив обкладинку на своїй сторінці. Тепер там фраза "Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. ІНФОГРАФІКА

Ми і без світла бачимо, що ви п#дараси, - мер Дніпра Філатов відповів росіянам мемом 02

Автор: 

Дніпро (3303) обстріл (29302) електроенергія (6267) Філатов Борис (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Когда в Украине пропадает свет, ВСУ увеличивается на 30 миллионов бойцов. Вата - не удивляйтесь почему во время темноты вас вырезают целыми батальонами
показати весь коментар
23.11.2022 18:12 Відповісти
+28
"Слова не мальчика, но мужа!"

Філатову респект!
Кідараси будуть виєб..ані та висушені!
показати весь коментар
23.11.2022 18:11 Відповісти
+27
100% 👍👍👍
показати весь коментар
23.11.2022 18:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще які п#.. зарази.
показати весь коментар
23.11.2022 18:04 Відповісти
100% 👍👍👍
показати весь коментар
23.11.2022 18:08 Відповісти
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
23.11.2022 18:08 Відповісти
Орки, сосіть наш х...................................й!
показати весь коментар
23.11.2022 18:08 Відповісти
"Слова не мальчика, но мужа!"

Філатову респект!
Кідараси будуть виєб..ані та висушені!
показати весь коментар
23.11.2022 18:11 Відповісти
Мапа де можна підзарядити свої мобільні пристрої, набрати води, відігрітися по Україні
https://nezlamnist.gov.ua
показати весь коментар
23.11.2022 18:12 Відповісти
Когда в Украине пропадает свет, ВСУ увеличивается на 30 миллионов бойцов. Вата - не удивляйтесь почему во время темноты вас вырезают целыми батальонами
показати весь коментар
23.11.2022 18:12 Відповісти
Умеет же выразить мысль 👍👍
показати весь коментар
23.11.2022 18:14 Відповісти
Бывший журналист, да и по жизни остроумный .
показати весь коментар
23.11.2022 19:32 Відповісти
від цих слів напевно хтось трахнув вівцю
показати весь коментар
23.11.2022 18:14 Відповісти
не знаю як і чим, але відповідь має бути.
показати весь коментар
23.11.2022 18:23 Відповісти
в кінці кінців ті ж самі с-300 є і в нас.
показати весь коментар
23.11.2022 18:29 Відповісти
Ризиковано. Цю тему можна по різному розвивати. Але основна суть (кацапи - підари) відображена чітко.
показати весь коментар
23.11.2022 18:26 Відповісти
Над этим смеяться нужно или плакать ?
показати весь коментар
23.11.2022 18:36 Відповісти
Тебе, кацап, сосать!
показати весь коментар
23.11.2022 18:38 Відповісти
***.
До того ж, підараси у поганому сенсі.
Ги...
показати весь коментар
23.11.2022 18:41 Відповісти
Прокидаєшся з ранку, а москалей немає, ну зовсім немає , повиздихали усі, и ***** здох .
показати весь коментар
23.11.2022 18:49 Відповісти
Ні, це дуже гарно для них, здихать будуть довго
показати весь коментар
23.11.2022 18:52 Відповісти
Це він до кацапів звертається чи до зелених мародерів, які не готувалися до війни?
показати весь коментар
23.11.2022 18:53 Відповісти
В офісі світла не було десь с 10 години ранку. Так і е вімкнули. Потім обстріли, потім суцільна темрява. Щоб дістатись додому проїхали пів міста, жоден супермаркет, жоден житловий масив не світився. А от тепер дивна річ, в мене вдома світло зв'явилось але моб.зв'язок так і не відновився), пішла в ТБ цухор та хліб купити, стояла десь 70-та в черзі до каси, коли була 60-та, світло знову зникло, і всіх попросили вийти з магазину. Мій дім поруч, бачу, світла вже немає в будинках. Прийшла запалила свічки та світильники на батарейках, рапотом світ з'явився. Але з балкону бачу, що все місто темне!!Місто мільонник - темне, хоч око виколи.Світяться лише 6-7 будинків на Слобожанському. То я вже і не знаю що думати. Бо на ж/м Перемога світла немає, по інший бік Слобожанского - немає. Ніде немає. Лише 6 будинків освітлюють.. Що це?? Якась нісенітниця.
показати весь коментар
23.11.2022 22:45 Відповісти
Це знищення України .
показати весь коментар
24.11.2022 07:35 Відповісти
Мобільного інтернету також немає, телефонії також немає ще й досі. Тримаймося!
показати весь коментар
23.11.2022 22:46 Відповісти
Зачёт. Однозначно.
показати весь коментар
24.11.2022 05:21 Відповісти
******** с ******** и воняют как параши!
показати весь коментар
24.11.2022 12:45 Відповісти
 
 