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У Київській області не буде світла добу: вводяться графіки подачі води, - мер Ірпеня Маркушин

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У Київській області буде відсутня електроенергія протягом доби у зв’язку з масованим обстрілом росіян. Окрім того, вводиться обмеження на водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"На жаль, через масовий обстріл критичної інфраструктури України Росією, за інформацією від наших енергетиків, електроенергії на Київщині, а також в Ірпені й наших селах не буде протягом доби", - написав він.

Окрім того, через відсутність електроенергії в Ірпені вводяться обмеження й на водопостачання. Так, сьогодні вода буде до 22:00, а завтра - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

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Маркушин порадив жителям піти до пунктів обігріву, зарядити телефони та павербанки.

Перелік пунктів обігріву в Ірпені - за посиланням.

Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомив, що подача води у місті буде проводитися до 21:00. Завтра воду надаватимуть з 5:00 до 10:00.

Пункти незламності та перелік бюветів у Броварах - за посиланням.

Автор: 

Бровари (280) Ірпінь (358) Київська область (4105) електроенергія (6267) водопостачання (839) Маркушин Олександр (48) Сапожко Ігор (16)


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