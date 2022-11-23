Деякі командири РФ знали про зґвалтування українців та заохочували злочини, - британський юрист

Британський юрист Уейн Джордаш повідомив, що спостерігається системність у сексуальному насильстві з боку російських солдатів.

Про це пише УНІАН.

Деякі російські командири знали про сексуальне насильство своїх підлеглих в Україні, "а в деяких випадках заохочували його або навіть віддавали накази". Згідно з Женевською конвенцією, зґвалтування - військовий злочин.

Міжнародний адвокат у кримінальних справах, британський юрист Уейн Джордаш у коментарі Reuters повідомив, що в деяких районах Київської області деякі випадки сексуального насильства пов'язані з рівнем організації російських збройних сил, який "говорить про системне планування".

При цьому він вказав, що ще рано робити висновки про те, наскільки широко поширена ця практика, але закономірності припускають, що сексуальне насильство "може бути частішим" на територіях, які були окуповані триваліший період.

Зазначається, що є відомості про те, що членів сімей російські військові змушували дивитися, поки відбувалося зґвалтування. Крім того, є дані про групові зґвалтування.

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Згідно з постановою Чернігівського районного суду, в області в березні військовослужбовець 80-го танкового полку Росії неодноразово ґвалтував дівчину і погрожував вбити членів її сім'ї. Суд визнав 31-річного Руслана Кулієва та ще одного російського солдата заочно винними у скоєнні військових злочинів.

Кулієв, який, на думку суду, був першим лейтенантом, та інший солдат не були доступні для коментарів.

Зґвалтування може становити військовий злочин відповідно до Женевських конвенцій, що встановлюють міжнародні правові стандарти ведення збройних конфліктів. За словами юристів, широко поширене або систематичне сексуальне насильство може бути прирівняне до злочинів проти людяності.

У Генеральній прокуратурі України заявила, що війна Москви проти України "спрямована на знищення українського народу" і що сексуальне насильство входить до числа злочинів Росії, "спрямованих на сіяння жаху, заподіяння страждань і страху цивільному населенню України".

"Є ознаки того, що сексуальне насильство використовується як зброя війни", - вказав спеціальний представник Генсека ООН Праміла Паттен.

Після відходу російських військових з території Київської області весь світ побачив кадри з Бучі, де на вулицях лежали розстелені люди зі зв'язаними руками. Крім того, стали з'являтися інформація про зґвалтування окупантами місцевих жителів. При цьому від рук росіян страждали навіть діти.

Так, на тимчасово окупованій території Луганської області росіянин зґвалтували 12-річну дівчинку. Також стало відомо про зґвалтування на окупованій частині Донецької області.

Посол США з особливих доручень в області глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська здійснюють систематичні військові злочини у кожному регіоні України, який знаходиться під їх контролем.