УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9330 відвідувачів онлайн
Новини
6 625 9

Деякі командири РФ знали про зґвалтування українців та заохочували злочини, - британський юрист

рф,армія,найманці

Британський юрист Уейн Джордаш повідомив, що спостерігається системність у сексуальному насильстві з боку російських солдатів.

Про це пише УНІАН.

Деякі російські командири знали про сексуальне насильство своїх підлеглих в Україні, "а в деяких випадках заохочували його або навіть віддавали накази". Згідно з Женевською конвенцією, зґвалтування - військовий злочин.

Міжнародний адвокат у кримінальних справах, британський юрист Уейн Джордаш у коментарі Reuters повідомив, що в деяких районах Київської області деякі випадки сексуального насильства пов'язані з рівнем організації російських збройних сил, який "говорить про системне планування".

При цьому він вказав, що ще рано робити висновки про те, наскільки широко поширена ця практика, але закономірності припускають, що сексуальне насильство "може бути частішим" на територіях, які були окуповані триваліший період.

Зазначається, що є відомості про те, що членів сімей російські військові змушували дивитися, поки відбувалося зґвалтування. Крім того, є дані про групові зґвалтування.

Читайте: Нацполіція розслідує понад 45 тис. проваджень щодо злочинів, вчинених російськими військовими в Україні. ІНФОГРАФІКА

Згідно з постановою Чернігівського районного суду, в області в березні військовослужбовець 80-го танкового полку Росії неодноразово ґвалтував дівчину і погрожував вбити членів її сім'ї. Суд визнав 31-річного Руслана Кулієва та ще одного російського солдата заочно винними у скоєнні військових злочинів.

Кулієв, який, на думку суду, був першим лейтенантом, та інший солдат не були доступні для коментарів.

Зґвалтування може становити військовий злочин відповідно до Женевських конвенцій, що встановлюють міжнародні правові стандарти ведення збройних конфліктів. За словами юристів, широко поширене або систематичне сексуальне насильство може бути прирівняне до злочинів проти людяності.

У Генеральній прокуратурі України заявила, що війна Москви проти України "спрямована на знищення українського народу" і що сексуальне насильство входить до числа злочинів Росії, "спрямованих на сіяння жаху, заподіяння страждань і страху цивільному населенню України".

"Є ознаки того, що сексуальне насильство використовується як зброя війни", - вказав спеціальний представник Генсека ООН Праміла Паттен.

Після відходу російських військових з території Київської області весь світ побачив кадри з Бучі, де на вулицях лежали розстелені люди зі зв'язаними руками. Крім того, стали з'являтися інформація про зґвалтування окупантами місцевих жителів. При цьому від рук росіян страждали навіть діти.

Так, на тимчасово окупованій території Луганської області росіянин зґвалтували 12-річну дівчинку. Також стало відомо про зґвалтування на окупованій частині Донецької області.

Посол США з особливих доручень в області глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська здійснюють систематичні військові злочини у кожному регіоні України, який знаходиться під їх контролем.

Автор: 

зґвалтування (389) воєнні злочини (1882)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, про що вони думають? Припустимо, війна закінчилася з будь-яким для Росії результатом і "ветерани" повернулися додому. Що буде після цього? Звірі, які скуштували смак крові та дикого насильства, негайно стануть ********* чоловіками та батьками?
Все вже було.
Сплеск повоєнної злочинності викорінювали до кінця 50-х і скільки тоді розстріляли "героїв війни, орденоносців", які перетворилися на диких відморозків, статистика не скаже, але розповість міський фольклор. А про "афганські" банди 90-х і розповідати не треба. Про них і так усі пам'ятають.
показати весь коментар
23.11.2022 18:25 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
показати весь коментар
23.11.2022 18:28 Відповісти
******* москальня це вірні внуки своїх дідів-прадідів, які проводили голодомор українців.
показати весь коментар
23.11.2022 18:45 Відповісти
Ваше очколюбіє,
Гаспажа Расєя...
показати весь коментар
23.11.2022 18:48 Відповісти
Рузьге, що деруть одне одного під хвоста, білоруси називають "деруни"!
)))
показати весь коментар
23.11.2022 18:50 Відповісти
Це що, вперше?
Книга про https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D2%91%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8/a-52555422 зґвалтування в кінці Другої світової війни .
показати весь коментар
23.11.2022 20:16 Відповісти
За підрахунками Міріам Ґебгардт, у Німеччині з 1945 по 1955 роки від зґвалтувань постраждало близько 900 тисяч жінок. Ця цифра нижча за ту, що зазвичай називається в цьому контексті. Так, https://www.meta-katalog.eu/Record/000079351frso історик Барбара Йор (Barbara Johr) вважає, що тільки радянськими солдатами було зґвалтовано до двох мільйонів жінок і дівчат, з них 600 тисяч - у Берліні. Штефан Воллє (Stefan Wolle) і Ілько-Саша Ковальчук (Ilko-Sascha Kowalczuk), які також серйозно займалися цією темою, пишуть в своєму дослідженні про радянські війська в Східній Німеччині і сотнях тисячах жертв.
показати весь коментар
23.11.2022 22:23 Відповісти
Таких ****** нужно отлавливать и сажать на кол.И делать это показательно превселюдно,предварительно отрубив мачетой по самый корень хер
показати весь коментар
24.11.2022 08:21 Відповісти
Федерасти рашистські!! Це пуйловське утворення не має існувати! Russia delenda est!!!
показати весь коментар
05.12.2022 20:04 Відповісти
 
 