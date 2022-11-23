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Новини Війна
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Завтра відбудеться прощання артистом балету та воїном Вадимом Хлуп’янцем, що загинув на Бахмутському напрямку

вадим,хлуп‘янець

У битві на Бахмутському напрямку загинув Вадим Хлуп’янець на псевдо Магнум - артист балету і боєць батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ.

Як повідомив у фейсбуці Андрій Іллєнко, прощання з Вадимом відбудеться 24.11.2022 о 12:00 за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с Старий Дорогинь, вул Корольова, 33 (клуб), пише Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп’янець. ФОТО

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похорон (1290) втрати (4462)


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Тихо голови схилимо ,помовчавши. Вічна Пам'ять Герою. Дякую, Свобода за вірного сина України і Патріота.
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23.11.2022 19:12 Відповісти
RIP
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23.11.2022 19:14 Відповісти
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23.11.2022 19:40 Відповісти
Става героям! Смерть рашистам!
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23.11.2022 20:27 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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24.11.2022 00:21 Відповісти
 
 