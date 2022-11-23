Завтра відбудеться прощання артистом балету та воїном Вадимом Хлуп’янцем, що загинув на Бахмутському напрямку
У битві на Бахмутському напрямку загинув Вадим Хлуп’янець на псевдо Магнум - артист балету і боєць батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ.
Як повідомив у фейсбуці Андрій Іллєнко, прощання з Вадимом відбудеться 24.11.2022 о 12:00 за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с Старий Дорогинь, вул Корольова, 33 (клуб), пише Цензор.НЕТ.
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Валентина Саюн #523841
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