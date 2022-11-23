Рятувальники Києва ліквідовують наслідки обстрілу міста 23 листопада 2022 року, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів ракетами російських окупантів у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "23 листопада вдень до Головного управління ДСНС у м. Києві почали надходити повідомлення про ворожі обстріли у столиці.
На місцях надзвичайних подій були руйнування об‘єктів критичної інфраструктури та нежитлових будівель, що супроводжувалися послідуючим горінням. Також, внаслідок ракетних обстрілів, виникли пожежі у гаражному кооперативі у Дніпровському районі та у 3 гаражах Солом‘янського району.
Крім того, у Голосіївському районі сталося руйнування адмінбудівлі, внаслідок чого від уламків ще постраждало 4 автівки, а також складське приміщення.
Пожежі ліквідовано.
На місцях подій загалом задіяно більше 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також більше 130 чоловік особового складу.
За попередніми даними, внаслідок російської агресії загинуло 3 людини та 10 - постраждало, з них одна дитина. Інформація уточнюється".
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