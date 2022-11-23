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Треба шукати "формулу миру між Росією та Україною",- Токаєв на засіданні ОДКБ

токаев,токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про необхідність докласти спільних зусиль для пошуку "формули миру" між Росією та Україною, виступаючи на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Єревані 23 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента Республіки Казахстан.

"Щодо України, вважаю, що настав час спільного колективного пошуку "формули миру". Будь-яка війна завершується мирними переговорами. Потрібно використати будь-який шанс для досягнення хоча б перемир'я. Стамбульський раунд переговорів дав надію на це, але угода через різні причини була "підірвана", - заявив Токаєв.

Він також зазначив, що не можна допустити того, щоб "братські російський та український народи" розійшлися на десятки-сотні років із взаємними образами один до одного.

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Автор: 

Казахстан (875) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+101
Отдать пол Казахстана Раиссе. Отличная формула я считаю.
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23.11.2022 19:58 Відповісти
+66
Ти наступний, придурок. Вони це вже прямо заявляють
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23.11.2022 20:00 Відповісти
+62
російських виродків тільки вбивати треба, тоді і буде мир. А Токаєв - підарас!
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23.11.2022 20:00 Відповісти
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формула переговоров с болотами мацковии только чз прицел ВСУ...
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23.11.2022 23:57 Відповісти
Формула проста: виведення військ з міжнародно визнаної території України + репарації + видача військових злочинців + забути про наше існування і зайнятись своїми проблемами
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24.11.2022 00:11 Відповісти
Миротворец, бл@дь, иди мири два братских народа таджиков и киргизов, а не суй свой нос, кудаю собака х@й не совала.
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24.11.2022 00:14 Відповісти
Ты, долба@б набрал себе больше миллиона уклонистов из козломордии - смотри, как бы они тебе башку не отвернули в шесть секунд.
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24.11.2022 00:19 Відповісти
Ага.Типа Молотов-Риббентроп...союз и братство двух Негодяев мародеров...
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24.11.2022 00:27 Відповісти
Сосамба !!!
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24.11.2022 00:29 Відповісти
вже розійшлися, "позна піть баржомі"
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24.11.2022 00:30 Відповісти
добре шо Українці розуміють шо перемир'я то шоб кацапи підготувались кращє до наступного разу. Поки є рашка з ядерною зброєю миру не буде
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24.11.2022 00:45 Відповісти
а чи не цього недоноска Боневтік учора поздоровляв?
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24.11.2022 00:48 Відповісти
Токаев казался умнее.
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24.11.2022 02:07 Відповісти
Или полезный идиот или провокатор. Хотя бы временного перемирия. Т.е. если перевезти с токаевского на людской: давайте дадим ***** время подтянуть резервы и наделать ещё ракет ... Сказочный ********)))

И ещё вопрос: Украина когда-то делала ракеты и не самые плохие. На них держался ядерный зонтик СССР. Идёт уже 9 месяц войны, за это время с десяток можно было сделать наверное приличных, которые бы ударили по местам, откуда летят ракеты?
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24.11.2022 02:42 Відповісти
Никто не заинтересован в мире. Через пару лет война станет на конвейер. Главное чтобы у Запада не закончилось оружие для Украины.
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24.11.2022 03:52 Відповісти
Запад, это обобщение кучи самых развитых стран. Очевидно, что у одной недоразвитой страны оружие закончится раньше.
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24.11.2022 04:58 Відповісти
f(москаль)=0

Чудова формула.
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24.11.2022 04:57 Відповісти
Чого всі накинулись на Токаєва? Щоб щось засуджувати, треба розуміти де, кому і в який час він це казав. Сказано це було на самміті ОДКБ, в яке Україна не входить і її представників там не було, зате був Путін. Фактично він в завуальовано-дипломатичній формі сказав Путіну, що досить вже займатися херньою та погоджуйся на будь які умови бо ти вже всіх задовбав.
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24.11.2022 05:28 Відповісти
Exactly right. Tokaev made a rather courageous statement considering where it was made. In his position, he has to keep balance with regard to China, Russia, Turkey and the West, keeping them all interested enough to seek Kazakhstan's cooperation and yet not yielding entirely to any one side.
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24.11.2022 06:33 Відповісти
Насамс+хаймарс+леопард+ Ф16= мир...щось таку я бачу формулу
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24.11.2022 06:09 Відповісти
Повторює наратив Китаю
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24.11.2022 06:14 Відповісти
ПНХ, чурбан ***********!!! Де ти курва братські народи побачив? У вас зараз є унікальний шанс назавжди відмахатись від рашки, а ти й далі путлеру очко підставляєш...
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24.11.2022 06:43 Відповісти
Якщо простими словами, ти проплачений ******!

Тут не має компромісу! Або ми, або вони!
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24.11.2022 06:57 Відповісти
За спиною у цього вилупка м ішок з грошима путькіна.
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24.11.2022 07:05 Відповісти
ПОЧТИ ВСЕ ҚАЗАҚСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ҚАЗАҚСТАНА ЖЕЛАЕТ ПОБЕДЫ УКРАИНЕ ! ПРЕЗИДЕНТ ТОКАЕВ НАОБОРОТ.! В ЯНВАРЕ 2022г ТОКАЕВУ ПОМОГЛО ОДКБ ОСТАТЬСЯ У ВЛАСТИ,. СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.11.2022 08:18 Відповісти
Така формула є: НАТО примушує рабсію до миру.
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24.11.2022 08:20 Відповісти
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА С ВЫПЛАТОЙ КОНТРИБУЦИИ, ДО ЭТОГО НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ. ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ЖЕЛАЕТ ПОБЕДЫ УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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24.11.2022 08:22 Відповісти
до выборов он был нелигитимен. Поэтому играя демократа и противника России привлек к себе людей под выборы. Теперь он узаконенный президент . И будет топить за бункерdeada
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24.11.2022 09:24 Відповісти
И опять двадцать пять.
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24.11.2022 09:52 Відповісти
Еще один "переговорщик" - Жембырдын Жопатович
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24.11.2022 12:58 Відповісти
Так выработана уже эта формула, к тому же она была успешно опробована на русском военном корабле
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24.11.2022 15:40 Відповісти
вот когда российские твари лишат тебя власти в результате вторжения,ты ***** вспомнишь эти свои слова!но будет поздно!
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24.11.2022 17:33 Відповісти
Жигрдартокаєв, йди нахььй!!
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25.11.2022 17:20 Відповісти
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