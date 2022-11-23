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Новини Війна
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Залужний про ракетні обстріли: Росія неспроможна здолати ЗСУ, тому веде війну з мирними громадянами, ТЕС та лікарнями

вишгород

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні країна-терорист російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр"). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

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Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.

Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого.

Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України", - заявив Залужний.

Залужний про ракетні обстріли: Росія неспроможна здолати ЗСУ, тому веде війну з мирними громадянами, ТЕС та лікарнями 01

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29302) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+23
це буде продовжуватися доти доки не буде адекватної відповіді.
ППО і ПРО це добре і потрібно, але за великим рахунком, це не відповідь.
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23.11.2022 20:04 Відповісти
+22
Ці підори думають, що через ракетний терор ми вийдемо на вулиці і повалимо режим Зеленського. Дебіли. Ми знесено будь який режим що укладе мир з рашою.
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23.11.2022 20:16 Відповісти
+18
Генерал Залужний Валерій -
Це ім'я кінця рашистської імперії !
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23.11.2022 20:08 Відповісти
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це буде продовжуватися доти доки не буде адекватної відповіді.
ППО і ПРО це добре і потрібно, але за великим рахунком, це не відповідь.
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23.11.2022 20:04 Відповісти
Еще пол года и несколько миллионов беженцев и до наших партнёров это наконец-то дойдет. Хотя могли бы дать ракеты для химарс на 300 км и позволить бить ими по территории рашки, в этом случаи война могла уже закончится
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23.11.2022 21:11 Відповісти
в мене розумілка не робить так само як і у вас за допомогу.
от не робить і все - зламалася....
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23.11.2022 21:15 Відповісти
Скажу проще, надо ******* по Москве, и чем чаще тем лучше, все остальное это компромисс
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23.11.2022 21:26 Відповісти
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:

1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:

"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;

2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:

"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;

3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:

"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
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23.11.2022 20:07 Відповісти
Генерал Залужний Валерій -
Це ім'я кінця рашистської імперії !
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23.11.2022 20:08 Відповісти
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23.11.2022 20:09 Відповісти
Латиницею виглядає, як поцция. Хтось знає, що таке поц?
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23.11.2022 20:50 Відповісти
по одеські - це означає чоловічий статевий орган...
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23.11.2022 21:05 Відповісти
Вы явно не правы
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23.11.2022 21:49 Відповісти
В латиниці немає букви - Я.
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24.11.2022 10:47 Відповісти
Ці підори думають, що через ракетний терор ми вийдемо на вулиці і повалимо режим Зеленського. Дебіли. Ми знесено будь який режим що укладе мир з рашою.
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23.11.2022 20:16 Відповісти
Москаль НІКОЛИ не зрозуміє як мислить вільна людина. Бо є рабом все життя, навіть коли накрав багато грошей все одно залишається рабом. А українець навіть без світла, тепла та їжі залишиться вільним!
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23.11.2022 20:50 Відповісти
Вони цього дужу бояться. Зе для них краще Януковича.
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24.11.2022 08:58 Відповісти
Ми ніхрена не мирні громадяни по відношенню до рашистії. Ми мирні громадяни по відношенню до цивілізації і добра, а не до темряви і абсолютного оскаженілого зла, яке намагається нас знищити. І ніколи не підкоримося цьому злу. І це саме та реальність від якої пуйлоті прийдеться здохнути, захлинувшись у своєму кривавому харковинні.
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23.11.2022 20:20 Відповісти
Без відповіді по їхній території це жахіття не закінчиться. Я це ще в березні казав
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23.11.2022 20:24 Відповісти
москальська гидота марно старається... світло відновимо, економіку та міста відбудуємо, зате щороку будемо святкувати нове національне Свято "смерть москальськой підєрації". Народ, обов"язково вчіть та шануйте українську мову, бо війна закінчиться нашою Перемогою, а звичка вбивати москалів залишиться назавжди!
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23.11.2022 20:28 Відповісти
Не будет ответа - кацапская падаль будет продолжать с удвоиным усилием. И до чего так досидимся,пока всех ракетами не перебьют?
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23.11.2022 20:33 Відповісти
Нам необходимы ракеты способные стрелять вплоть до урала. Только так можно остановить мерзавцев в этих скотских обстрелах.
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23.11.2022 20:49 Відповісти
ув.Велимир правильно пишете:

варваров-рашистов можно остановить только неотвратимостью возмездия.
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24.11.2022 07:09 Відповісти
Не розумію цих дебілів. Невже вони вважають, що українців можна таким чином залякати? Скоріше це призведе до того, що всі українці будуть вважати, що москалів треба знищити всіх.
Гарних москалів не буває. Смерть ворогам!
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23.11.2022 21:23 Відповісти
ПІДТРИМАЮ
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23.11.2022 22:06 Відповісти
шось дофуя прильотів-16!! чи часом ОП, не почав ППО керувати, д'Єрмак з пархатим ти-моЙше-ком😡😡😡😡
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23.11.2022 21:27 Відповісти
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23.11.2022 22:04 Відповісти
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23.11.2022 22:29 Відповісти
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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23.11.2022 22:56 Відповісти
Заперечую! До чого 300-ті?! Тільки побільше 200х нараZZію!
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24.11.2022 10:50 Відповісти
я також колись так думав...

але з 300-х- найбільша наочність руZZкого міра: воно, скалічене путінською війною, все своє НІКЧЕМНЕ життя буде проклинати руSSкій мір, сидячи в інвалідному візку і сручи під себе...

200-х рашисти просто спалюють,..."їх там нєбила..."
а на 300-і потрібні великі ресурси....та антиреклама для путінскої війни...
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24.11.2022 10:58 Відповісти
В принципі згоден. Але краще побільше "самоварів", аби відчував своє овочеве життя існування!
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24.11.2022 15:22 Відповісти
и роддомами
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24.11.2022 09:50 Відповісти
Все это хорошо, но нужно ведь как-то отвечать агрессору. Давно писал, что требовать у США ракеты AGM, Томагавк, Скальп и разнести инфраструктуру Крыма в клочья. Это путин поймет. Беспилотники нужны, но такого эффекта они не дадут. И укрепление ПВО, разобраться, как можно улучшить, хотя они в принципе и так дают неплохие результаты
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24.11.2022 10:29 Відповісти
Після "разнєсті інфраструктуру в клочья" допомога зупиниться назавжди. Ніхто не хоче бути опосередковано причастним до бомбардування громадської інфраструктури. Цивілізований світ оркостан, котрий воює з цивільними, пологовими будинками, тесами гесами, немовлятами.
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24.11.2022 10:55 Відповісти
Во время Второй мировой никто не стеснялся разнести гражданскую инфраструктуру Третьего рейха ради победы
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24.11.2022 15:18 Відповісти
 
 