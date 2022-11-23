Залужний про ракетні обстріли: Росія неспроможна здолати ЗСУ, тому веде війну з мирними громадянами, ТЕС та лікарнями
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Сьогодні країна-терорист російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.
Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр"). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".
Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.
Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого.
Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України", - заявив Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
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ППО і ПРО це добре і потрібно, але за великим рахунком, це не відповідь.
от не робить і все - зламалася....
1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
Це ім'я кінця рашистської імперії !
варваров-рашистов можно остановить только неотвратимостью возмездия.
Гарних москалів не буває. Смерть ворогам!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
але з 300-х- найбільша наочність руZZкого міра: воно, скалічене путінською війною, все своє НІКЧЕМНЕ життя буде проклинати руSSкій мір, сидячи в інвалідному візку і сручи під себе...
200-х рашисти просто спалюють,..."їх там нєбила..."
а на 300-і потрібні великі ресурси....та антиреклама для путінскої війни...
життяіснування!