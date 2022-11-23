Залужний про ракетні обстріли: Росія неспроможна здолати ЗСУ, тому веде війну з мирними громадянами, ТЕС та лікарнями

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні країна-терорист російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.



Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного ("Х-101/Х-555") і морського базування ("Калібр"). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

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Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.



Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого.



Дякую країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України", - заявив Залужний.