У пакеті допомоги США на $400 млн - боєприпаси для NASAMS і HIMARS, кулемети, тактичні машини та генератори

США з серпня 2021 року надала Україні 25 пакетів зброї та обладнання. 26-й включатиме додаткову зброю, боєприпаси та обладнання протиповітряної оборони зі запасів Міністерства оборони США на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Держдепу.

За його даними, разом з новим пакетом загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентного рівня приблизно в 19,7 мільярда доларів за термін роботи Адміністрації президента США Джо Байдена.

За даними Пентагону, новий пакет включає:

- Додаткові боєприпаси для NASAMS;

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- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіаційним системам;

- Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);

- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

- 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;

- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);

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- 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

- Понад 100 легких тактичних машин;

- понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

- Понад 200 генераторів;

- Запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 23 листопада дав доручення на виділення Україні пакету військової допомоги.

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