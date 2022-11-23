У пакеті допомоги США на $400 млн - боєприпаси для NASAMS і HIMARS, кулемети, тактичні машини та генератори
США з серпня 2021 року надала Україні 25 пакетів зброї та обладнання. 26-й включатиме додаткову зброю, боєприпаси та обладнання протиповітряної оборони зі запасів Міністерства оборони США на 400 мільйонів доларів.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Держдепу.
За його даними, разом з новим пакетом загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентного рівня приблизно в 19,7 мільярда доларів за термін роботи Адміністрації президента США Джо Байдена.
За даними Пентагону, новий пакет включає:
- Додаткові боєприпаси для NASAMS;
- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіаційним системам;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);
- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);
- 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- Понад 100 легких тактичних машин;
- понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;
- Понад 200 генераторів;
- Запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 23 листопада дав доручення на виділення Україні пакету військової допомоги.
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Коли танки?!
Коли дають щось більш дороге, але менш корисне і дефіцитне.
А те, що потрібно, що є на складах і більш дешеве - НЕ дають!
Сьогодні ЄП визнав рашку - країною-спонсором тероризма. Це дуже важливо в політичному сенсі.
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Ці підари у в-дь ******** ядеркою і це очевидно 🤦🤦🤔
Саліван і компанія давно вже мріють про переговори зеленського та РФ і на заморожування конфлікту
Это самое разнообразное, самое современное оружие.
Это оружие очень нужное, т.к. актуальное, отвечает вызовам этой войны.
Но..обращает внимание и то, что нет благодарности...
Т.к. Америка не предоставила ATACMS - дальнобойные ракеты..
И президент США, Байден, быть может, сделавший не меньше, чем Борис Джонсон, поэтому всего лишь старик..наверное маразматик..забывший про ракеты..
Ни артиллерии (САУ),ни танков,ни авиации нет.
Смотрите в Ютубе Сергея Любарского-тамон все описывает по реальной помощи.
Насчёт 777 без системы джипиес-пушка неплоха на пару тысяч выстрелов,но прихотливая.И буксируемая артиллерия в нашей войне-это громадный риск для персонала.
В ближайшее время состоятся совместные воздушные учения Израиля и США, на которых, будет отрабатываться тактика ведения боевых действий против Ирана.
еще бы Индию с Китаем стравить!
Да, Ленд-лиз, Украина ждет с 10 мая ...., капельные вливания вооружений, позволяют агрессору убивать людей, разрушать инфраструктуру.
Иногда мне кажется, что на этот сайт лахта отдельную бригаду говнометов назначила ((((
Можно же общими фразами отделаться. стрелковое орудие, и.т.п.
Понятно что цензор перепечатал просто, конкретику сами американцы пишут
10 месяцев никто не знает сколько ракет у раши. в три смены работают. Простите а мы начали производить ракеты?