УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8769 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
6 124 54

У пакеті допомоги США на $400 млн - боєприпаси для NASAMS і HIMARS, кулемети, тактичні машини та генератори

himars

США з серпня 2021 року надала Україні 25 пакетів зброї та обладнання. 26-й включатиме додаткову зброю, боєприпаси та обладнання протиповітряної оборони зі запасів Міністерства оборони США на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Держдепу.

За його даними, разом з новим пакетом загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентного рівня приблизно в 19,7 мільярда доларів за термін роботи Адміністрації президента США Джо Байдена.

За даними Пентагону, новий пакет включає:

- Додаткові боєприпаси для NASAMS;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група сенаторів США закликала Пентагон передати Україні безпілотники Grey Eagle, - The Wall Street Journal

- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним авіаційним системам;

- Додаткові боєприпаси для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);

- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

- 10 тисяч 120 мм мінометних снарядів;

- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);

Також читайте: Мінфін США виділив Україні додаткові $4,5 млрд на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям

- 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

- Понад 100 легких тактичних машин;

- понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

- Понад 200 генераторів;

- Запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 23 листопада дав доручення на виділення Україні пакету військової допомоги.

Читайте також: Голова Європарламенту Мецола запустила масштабну програму "Генератори надії" для України

Автор: 

зброя (7545) Пентагон (1439) допомога (8460) США (23483) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
23.11.2022 20:03 Відповісти
+14
Дякуємо США 😠😠😠👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
23.11.2022 20:02 Відповісти
+10
Два десятки ракет поклали енергетику в нуль, але на росії така ж інфраструктура. І так само можна покласти енергетику європейської частини мордора. Але чомусь туди ніхт шіссен...
.
показати весь коментар
23.11.2022 20:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо США 😠😠😠👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
23.11.2022 20:02 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2022 20:03 Відповісти
На фоні масованих ударів 200 снарядів....
показати весь коментар
23.11.2022 20:04 Відповісти
А сколько их всего производится за год, их поставляют прямо с завода
показати весь коментар
23.11.2022 20:12 Відповісти
Х/з, - от 200 атакамів можуть вирішити питання обстрілів кардинально. Але їх щось не видно...
показати весь коментар
23.11.2022 20:19 Відповісти
не атакамс а эскалибуры, думаю их производится около 1000 в год ( они на западе нахер не нужны ) там есть ракеты, беспилотники и авиация , которые не дают - дали бы война уже бы закончилась.
показати весь коментар
23.11.2022 20:32 Відповісти
Високоточні снаряди 200 штук, чи ти думаєш, що їх клепають тисячі?
показати весь коментар
23.11.2022 22:48 Відповісти
Начни петицию к Боневтику, что б приказал Залужному отказаться и вообще ничего не принимать, пока не начнут слать в удовлетворяющих тебя масштабах.
показати весь коментар
24.11.2022 00:10 Відповісти
Коли ракети на 300+ км?!
Коли танки?!
показати весь коментар
23.11.2022 20:04 Відповісти
Тоді, коли налагодимо виробництво власних.
показати весь коментар
23.11.2022 20:05 Відповісти
Це треба розуміти кожному Українцю. Якщо не буде власної артилерії, не буде власних ракет, чи дронів, то нам не вижитти в цьому ганебному світі. Х*йло х*яре ракетами та загнав Україну в 19 столліття без світла без промисловості а наші п*дари за 9 місяців навіть мопеда іранського не змогли скопіювати і поставити на виробнитцтво. Єрмаковська п*здобратія так і доведе Україну до прірви.
показати весь коментар
23.11.2022 21:37 Відповісти
Не утрируйте. Это еще не 19.
показати весь коментар
23.11.2022 21:56 Відповісти
Незрозуміла стрічка "Додаткові ********** для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS)" - цікаво, чи входять сюди ракети MGM-140 ATACMS?
показати весь коментар
23.11.2022 20:05 Відповісти
Ні
показати весь коментар
23.11.2022 20:26 Відповісти
дЫжон байда_н! Где атакамсы? Где ракеты крылатые дальнего действия? Ти що там в байду граєшь, чи в варьяти?
показати весь коментар
23.11.2022 20:07 Відповісти
Что-то или кто-то тормозит старика
показати весь коментар
23.11.2022 20:13 Відповісти
Як називається?
Коли дають щось більш дороге, але менш корисне і дефіцитне.
А те, що потрібно, що є на складах і більш дешеве - НЕ дають!
показати весь коментар
23.11.2022 20:14 Відповісти
Щоб не було ескалації!!! Зверніть увагу удари по енергетиці вже сприймаються заходом як буденність. Навіть не занепокоєнні.
показати весь коментар
23.11.2022 20:17 Відповісти
Ні. Не так.
Сьогодні ЄП визнав рашку - країною-спонсором тероризма. Це дуже важливо в політичному сенсі.
показати весь коментар
23.11.2022 20:20 Відповісти
як політичний сенс ЄС ,може реально відповісти на рашистські смертоносні удари по Україні.?
показати весь коментар
23.11.2022 20:30 Відповісти
Україна буде вимагати більше зброї обгрунтовуючи боротьбою з російським державним тероризмом.
показати весь коментар
23.11.2022 21:16 Відповісти
Два десятки ракет поклали енергетику в нуль, але на росії така ж інфраструктура. І так само можна покласти енергетику європейської частини мордора. Але чомусь туди ніхт шіссен...
.
показати весь коментар
23.11.2022 20:24 Відповісти
Ми краще свої ракети вистрілимо по кацапських військових цілях. Ми ж не терористи, щоб людям цивільним, хоч і москалям, робити зле. Їм буде робитися зле від наших військових успіхів.
показати весь коментар
23.11.2022 22:18 Відповісти
Ніхто не буде лупити по інфраструктурі рашки у в-дь, навіть якщо буде чим.
Ці підари у в-дь ******** ядеркою і це очевидно 🤦🤦🤔
показати весь коментар
23.11.2022 22:51 Відповісти
А еси мардву ядиркай.
показати весь коментар
24.11.2022 00:30 Відповісти
Можливо ці удари по нашій енергетиці робляться з мовчазної згоди Госдепу США в лиці салівана.
Саліван і компанія давно вже мріють про переговори зеленського та РФ і на заморожування конфлікту
показати весь коментар
23.11.2022 23:59 Відповісти
Набої для HIMARS - це гріє душу.
показати весь коментар
23.11.2022 20:16 Відповісти
пакетів багато,та тих що потрібно немає.Хуйло знає від Байдена про те,що США .НАТО не будуть надавати Україні зброю ,для адекватної відповіді за руйнування України і вбивство українців.
показати весь коментар
23.11.2022 20:22 Відповісти
Они как раз дают оружие.
показати весь коментар
23.11.2022 21:59 Відповісти
чи вони дають Україні ракети ,котрі б могли знищувати рашитстську інфраструктуру на глибину хоча б 500 км?Все решту дають дозовано.
показати весь коментар
24.11.2022 00:15 Відповісти
цікаво, чи входять сюди ракети MGM-140 ATACMS? В Україні ЗМІ взнають про це по факту застосування. Факт, що новий пакет терміновий.
показати весь коментар
23.11.2022 20:31 Відповісти
Обращает внимание сколько помощи в этом пакете и вооще, сколько помощи было с начала войны..
Это самое разнообразное, самое современное оружие.
Это оружие очень нужное, т.к. актуальное, отвечает вызовам этой войны.
Но..обращает внимание и то, что нет благодарности...
Т.к. Америка не предоставила ATACMS - дальнобойные ракеты..
И президент США, Байден, быть может, сделавший не меньше, чем Борис Джонсон, поэтому всего лишь старик..наверное маразматик..забывший про ракеты..
показати весь коментар
23.11.2022 20:34 Відповісти
Про наявність у нас Harm ми дізналися після фактичного застосування. Ви ж, напевно, знаєте/пам'ятаєтепро це?
показати весь коментар
23.11.2022 21:15 Відповісти
Какое самое современное оружие? Стингеры, которыми воевали душманы ещё против сссера, джавелины которые сняты были с производства, м113 образца семидесятых годов, м777 восьмидесятых годов, химарсы не первой свежести из резерва где их хранится порядка 4 тысяч, а нам дали два десятка с самыми приметивными ракетами?
показати весь коментар
23.11.2022 21:21 Відповісти
Нам дают современные стингеры, а не те что были сделаны в 70-тых. Джавелины сняты с производства, дружок ты что курил? Те же Хаймарсы и высокоточные снаряды, вполне современное.
показати весь коментар
23.11.2022 22:01 Відповісти
Я вижу, что вы недовольны американским оружием, считаете его устаревшим. Трудно сказать, насколько действительно устаревшее именно эти модели, т.к. судя по информации в Вики, например, Стингеры и Джавелины продолжают производить, со временем, получили новые типы ракет. Используются во многих странах. Эти системы нисколько не утратили эффективности. С 155-мм гаубицей M777, тоже самое, это очень точное, современное оружие. Начало эксплуатации с 2005 года. Это, можно сказать, даже новенькая разработка в артелерийской области. Думаю, не нужно доказывать, что эта пушка качественно превосходит антологичные российские образцы на порядок и выше, как впрочем и остальные образцы вооружений. О стареньких M113 могу сказать, что их продолжают использовать в десятках странах. Кажется, эти броневики вписаны в тактику современного боя в роли "такси" для пехоты, которая передвигается на них к линии фронта, но броневики не участвуют в бое, так как дальше работают другие машины. Вы писали, что Химарсы не первой свежести...Словно испорченные. Но несмотря на это, поставки вас не устраивают...это интересный вопрос, зачем портить их характеристики и старить технику, то есть нивелировать помощь.
показати весь коментар
23.11.2022 22:26 Відповісти
Просто смотрим реально на поставки из США -в основному это боеприпасы.
Ни артиллерии (САУ),ни танков,ни авиации нет.
Смотрите в Ютубе Сергея Любарского-тамон все описывает по реальной помощи.
Насчёт 777 без системы джипиес-пушка неплоха на пару тысяч выстрелов,но прихотливая.И буксируемая артиллерия в нашей войне-это громадный риск для персонала.
показати весь коментар
24.11.2022 00:07 Відповісти
в трьох топорах нема ніякої унікальності,те що янки прикрутили балістичний комп прямо до лафета,наші зробили у вигляді додатку до планшета та метеостанції,сама 777 зроблена максимально полегшеною щоб її можна було вертольтом тягати,тому і ресурс ніякий,хоча у тої ж совкової д-30 схожої по масі ресурс ствола кінський просто,і влучає вона в прямих руках теж непогано,взагалі ця війна показала один парадокс,не так погане совкове озброєння,якщо воно в умілих руках
показати весь коментар
24.11.2022 03:37 Відповісти
Честно говоря, для меня тут есть уникальность ...в том, как по прошествии стольких месяцев войны и наличия такой массы материалов и примеров, можно продолжать петь дифирамбы советскому оружию...с тем, чтобы нивелировать значение американской помощи..)
показати весь коментар
24.11.2022 08:40 Відповісти
Начальник Генштаба Израиля провел в Вашингтоне (в Пентагоне и Белом доме) ряд профессиональных встреч, в частности встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.
В ближайшее время состоятся совместные воздушные учения Израиля и США, на которых, будет отрабатываться тактика ведения боевых действий против Ирана.
показати весь коментар
23.11.2022 20:36 Відповісти
Молодцы мы, на 2 фронта чужими руками.
еще бы Индию с Китаем стравить!
показати весь коментар
23.11.2022 20:43 Відповісти
русский, ты кого больше любишь - ***** или жирного гомосека рамзанку дырова?
показати весь коментар
23.11.2022 22:14 Відповісти
Когда Байден запустит одобренный обеими Палатами , Ленд-лиз, который предусматривает поставку, со складов Пентагона, наступательное оружие: танки, самолеты, дальнобойные артиллерийские орудия .....
Да, Ленд-лиз, Украина ждет с 10 мая ...., капельные вливания вооружений, позволяют агрессору убивать людей, разрушать инфраструктуру.
показати весь коментар
23.11.2022 20:45 Відповісти
попробуйте найти в сети закон, который назвали "Лендлизом для Украины". Он есть в открытом доступе, оригинал, а не напевы "военных экспертов" из интернета. Вы узнаете много интересного, главное - то, что конкретно там ни о каких танках, самолетах и орудиях речь не идет. Суть закона сводится к тому, что Президент может обходить Конгресс в своих решениях о предоставлении военной помощи Украине.
показати весь коментар
24.11.2022 00:47 Відповісти
Мало,мало,тут вже треба кулаки тримати щоб змогли прийняли закон про допомогу на наступний рік про ті 37млрд.,бо з нового року там хором заспівають про аудит,а ще гірше *ні цента допомоги Україні*.
показати весь коментар
23.11.2022 20:53 Відповісти
І коли ці генератори можна буде купити в Епіцентрі??
показати весь коментар
23.11.2022 20:57 Відповісти
Ти - ідіот чи провокатор?
показати весь коментар
23.11.2022 21:28 Відповісти
Спасибо США
показати весь коментар
23.11.2022 21:04 Відповісти
Дякуємо США
показати весь коментар
23.11.2022 23:00 Відповісти
Почти 50% комментаторов традиционно недовольны - мало, медленно, не то, не так.
Иногда мне кажется, что на этот сайт лахта отдельную бригаду говнометов назначила ((((
показати весь коментар
24.11.2022 00:42 Відповісти
угу як відібрати у нас ядерку то янки все жваво провернули,а як вписатися за нас то ***** меморандум то просто бамажка.не треба ліпити горбатого,скоро німаки перекриють поставки з СЩА своїми,при порожніх своїх складах,пердіти в калюжу і хвалитися що дали аж 38 хімарсів,маючи на складах сотні м270 то таке,особливо заявки що наступні дадуть коли зро*****
показати весь коментар
24.11.2022 03:31 Відповісти
Отчёт для чего. чтобы знали сколько пулемётов с ночным прицелом. Такая конкретика может плохую службу сослужить. Пойдёт охота на образцы например
Можно же общими фразами отделаться. стрелковое орудие, и.т.п.
Понятно что цензор перепечатал просто, конкретику сами американцы пишут
10 месяцев никто не знает сколько ракет у раши. в три смены работают. Простите а мы начали производить ракеты?
показати весь коментар
24.11.2022 08:37 Відповісти
 
 