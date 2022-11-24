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Потенціал зростання зайнятості у IT-сфері зростає разом з попитом на послуги українських спеціалістів серед західних замовників, - Favbet Tech

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Українські IT-спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими технологічними гігантами, чим підвищують планку для всього ринку.

Про це йдеться у спільному проєкті AIN.UA і Favbet Tech, інформує Цензор.НЕТ.

Дослідники нарахували 5000 IT-компаній на українському ринку праці. Всі вони активно винаймали технічних спеціалістів. Разом з тим, ринок досі не начинений кадрами. За даними Ukraine IT Report 2021, Україна - найбільший ринок праці та найбільша країна за кількістю випускників з ІТ-спеціалізацією. Водночас у нас у 2–4 рази менше спеціалістів цієї галузі на 100 000 населення, ніж у конкурентів. І це означає, що є потенціал зростання зайнятості у цій сфері. Адже попит на послуги українських ІТ-спеціалістів серед західних замовників зростає у прогресії.

"З епідемією COVID-19 весь світ перейшов на гібридну або повністю віддалену роботу, і це зіграло неабияку роль у попиті на українських ІТ-спеціалістів на Заході. При такому ж, а подекуди й вищому технічному рівні наших спеціалістів українці обходяться значно дешевше для західного роботодавця, ніж місцеві айтівці. Тому у багатьох випадках наші спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими IT-гігантами, чим підвищують планку для всього ринку", - коментує CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незважаючи на війну, наш експорт комп’ютерних послуг зростає, - Зеленський

Експорт IT-послуг з України також зростає - до повномасштабної війни в середньому на 27% щороку (за останні чотири роки цей обсяг виріс удвічі).

Основні драйвери зростання - США (40% експорту) та Британія (10%). Саме ці країни сьогодні найбільше допомагають Україні виборювати перемогу у війні.

У 2021 році українське ІТ принесло $6,8 млрд експортної виручки - це на $1,8 млрд більше, ніж роком раніше. За оцінками авторів дослідження, IT в Україні мало забезпечити $37-44 млрд експортної виручки у наступні чотири роки.

За даними НБУ, впродовж січня-травня 2022-го ІТ-індустрія, незважаючи ні на що, демонструє зростання порівняно з аналогічним періодом 2021 року. До кінця року експортний виторг може сягнути $8,5 млрд. Наразі ІТ складає майже половину від загального експорту послуг.

Також читайте: Держава робить великі кроки для підтримки і розвитку ІТ-бізнесу, - Крот

Нагадаємо, під час війни компанія Favbet Tech активно підтримує Мінцифри в ініціативі розгортання IT-армії та організувала власні кібервійська.

Автор: 

робота (1249) IT-індустрія (368)


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Без електрики і інфраструктури, буде дуже сильне іт.
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23.11.2022 21:25 Відповісти
найогидніше, что кацапи спокійно виїзжають за кордон і там їх нанімають на роботу!
а тупі українці вимушені сидіти і чего пізтаровича з його двома-трьома тижнями
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24.11.2022 09:51 Відповісти
зараз якщо ти українець,живеш в Україні то знайти роботодавця за кордоном в it вкрай важко,тому що вони розуміють,що людина у якої над головою літають ракети,постійно тривога звучить,по пів доби а то і більше немає світла працювати нормально не може,тому з обережністю відносятся до людей которі говорять,що вони з України
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23.11.2022 21:26 Відповісти
🤮 практично неможливо знайти работу, бо українських фахівець може завалити проект через багато чинників - нема електрики, нема інтернету, на голову може впасти бомба, можуть призвати, неможливо виїхати з країни для особистих контактів і тому подібне!
цей пост більше схожий на намагання рокрутити рейтинг українських іт-компаній перед продажем
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24.11.2022 09:11 Відповісти
Не звіздіть, жопа повна. Ніфіга не зустрінешся для обговорення бо кордони закриті.
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24.11.2022 09:18 Відповісти
ми ицять років розвивали торгівлю і айті (ну і ще розваги). іщо? дуже допомогла нам торгівельно-розважальна айті икономіка? ходимо з протянутою рукою як цигани-дайте не минайте. бо нічого свого нема. і то всього лишень задрипана бензоколонка. а якщо китайозам встрілить в голову повоювати? з їх промисловістю?...

странє нужни нє рози, странє нужни паравози
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24.11.2022 09:22 Відповісти
http://bfmkrtchan.com/ "Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" начал свою деятельность с августа 2021 года.

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03.11.22 09:17

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03.11.22 15:44

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04.11.22 18:33

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07.11.22 17:57

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07.11.22 19:27

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08.11.22 15:21

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09.11.22 16:24

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11:22 10.11.2022 https://apostrophe.ua/news/sport/2022-11-10/v-kieve-pri-podderzhke-favbet-foundation-sostoyalsya-kubok-oboloni/283598 В Киеве при поддержке FAVBET Foundation состоялся "Кубок Оболони"

https://apostrophe.ua/news/sport/2022-11-10/v-kieve-pri-podderzhke-favbet-foundation-sostoyalsya-kubok-oboloni/283598

https://apostrophe.ua/news/sport/2022-11-10/v-kieve-pri-podderzhke-favbet-foundation-sostoyalsya-kubok-oboloni/283598 С 1 по 4 ноября на поле столичной "Оболонь Арена" проходил детский турнир OBOLON Cup.

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10.11.22 15:48 Просто, просто не бывает. Они всегда приходят за своим.

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14.11.2022 10:24 https://apostrophe.ua/news/business/2022-11-14/favbet-foundation-vmeste-s-partnerami-peredal-vsu-pyat-avto-i-komplekty-zimnej-amunicii/283864 Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять авто и комплекты зимней амуниции

https://apostrophe.ua/news/business/2022-11-14/favbet-foundation-vmeste-s-partnerami-peredal-vsu-pyat-avto-i-komplekty-zimnej-amunicii/283864

https://apostrophe.ua/news/business/2022-11-14/favbet-foundation-vmeste-s-partnerami-peredal-vsu-pyat-avto-i-komplekty-zimnej-amunicii/283864 Подразделения Вооруженных Сил Украины при содействии Favbet Foundation получили два микроавтобуса, два внедорожника повышенной проходимости и бронеавтомобиль для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

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18.11.22 09:47

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18.11.2022 14:10 https://apostrophe.ua/news/business/2022-11-18/vsu-poluchili-dva-*************-i-gruzovik-pri-sodejstvii-favbet-foundation/284193 ВСУ получили два внедорожника и грузовик при содействии Favbet Foundation

https://apostrophe.ua/news/business/2022-11-18/vsu-poluchili-dva-*************-i-gruzovik-pri-sodejstvii-favbet-foundation/284193 За прошедшую неделю Вооруженные Силы Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили в свое распоряжение два внедорожника и грузовой автомобиль, сообщили представители фонда.

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21.11.22 09:52 Этот кидала не патриотичный.

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22.11.22 10:27

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(Компания разрабатывает инновационные решения в сфере гемблинга. азартные игры и беттинга. спортивные ставки.) 24.11.22 09:00
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24.11.2022 09:46 Відповісти
 
 