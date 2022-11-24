Потенціал зростання зайнятості у IT-сфері зростає разом з попитом на послуги українських спеціалістів серед західних замовників, - Favbet Tech

Українські IT-спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими технологічними гігантами, чим підвищують планку для всього ринку.

Про це йдеться у спільному проєкті AIN.UA і Favbet Tech, інформує Цензор.НЕТ.

Дослідники нарахували 5000 IT-компаній на українському ринку праці. Всі вони активно винаймали технічних спеціалістів. Разом з тим, ринок досі не начинений кадрами. За даними Ukraine IT Report 2021, Україна - найбільший ринок праці та найбільша країна за кількістю випускників з ІТ-спеціалізацією. Водночас у нас у 2–4 рази менше спеціалістів цієї галузі на 100 000 населення, ніж у конкурентів. І це означає, що є потенціал зростання зайнятості у цій сфері. Адже попит на послуги українських ІТ-спеціалістів серед західних замовників зростає у прогресії.

"З епідемією COVID-19 весь світ перейшов на гібридну або повністю віддалену роботу, і це зіграло неабияку роль у попиті на українських ІТ-спеціалістів на Заході. При такому ж, а подекуди й вищому технічному рівні наших спеціалістів українці обходяться значно дешевше для західного роботодавця, ніж місцеві айтівці. Тому у багатьох випадках наші спеціалісти можуть знайти прямі контракти зі світовими IT-гігантами, чим підвищують планку для всього ринку", - коментує CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

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Експорт IT-послуг з України також зростає - до повномасштабної війни в середньому на 27% щороку (за останні чотири роки цей обсяг виріс удвічі).

Основні драйвери зростання - США (40% експорту) та Британія (10%). Саме ці країни сьогодні найбільше допомагають Україні виборювати перемогу у війні.

У 2021 році українське ІТ принесло $6,8 млрд експортної виручки - це на $1,8 млрд більше, ніж роком раніше. За оцінками авторів дослідження, IT в Україні мало забезпечити $37-44 млрд експортної виручки у наступні чотири роки.

За даними НБУ, впродовж січня-травня 2022-го ІТ-індустрія, незважаючи ні на що, демонструє зростання порівняно з аналогічним періодом 2021 року. До кінця року експортний виторг може сягнути $8,5 млрд. Наразі ІТ складає майже половину від загального експорту послуг.

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Нагадаємо, під час війни компанія Favbet Tech активно підтримує Мінцифри в ініціативі розгортання IT-армії та організувала власні кібервійська.