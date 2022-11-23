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Новини
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Там знайшли певних людей, можливо, з Росії, - Данілов про обшуки в Лаврі

лавра

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів подробиці розслідування, в ході якого правоохоронці проводили обшуки на території Києво-Печерської Лаври

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardsan.

Вранці у вівторок 22 листопада у рамках операції з протидії ймовірній "підривній діяльності російських спецслужб" в Києво-Печерській лаврі були вилучені гроші, документи, а також знайдені, ймовірно, громадяни Росії.

"Ми не будемо зараз говорити про гроші. Там були знайдені певні документи. І там були знайдені певні громадяни… швидше за все громадяни Російської Федерації. І зараз ми намагаємося з’ясувати, що вони там роблять і чому вони там опинилися", - сказав Данілов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Секретар РНБО додав, що розслідування все ще знаходиться на дуже делікатній стадії.

"Можу лише сказати, що певні інститути здійснюють дії, яких немає в статуті. Вони не зможуть цього зробити. Неважливо, чи це цивільні, чи релігійні, чи інші установи, це питання національної безпеки нашої країни. І багато років ми закривали очі на те, що відбувається", - пояснив він.

Данілов зазначив, що будь-яка релігійна справа завжди складна і "не така вже й проста".

"Це досить складно і вимагає багато уваги. Потрібно розділити релігію і мирних громадян, які мають певні посади в церкві, які, можливо, можуть працювати на державу-агресора", - додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про обшуки в Лаврі: Це війна України з РПЦ

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Лавра (294)


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Топ коментарі
+16
І багато років ми закривали очі на те, що відбувається", - пояснив він. Джерело:

і тількі війна очі розкрила ? А може пора спитати з прелставників влади за 30 років. Усі знали що робиться в Лаврі , но мовчали
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23.11.2022 22:12 Відповісти
+14
Данілов не хоче пригадати, що першим кроком ізоляції цієї секти ФСБ в Україні від віруючих став отриманий Україною Томос? І чи не хоче він нагадати вірянам, що українська правослана церква таки існує, в противагу цій секті без Томосу з Візантії?
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23.11.2022 22:17 Відповісти
+10
Що там шукати-ермак та всі зами ОПУ.
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23.11.2022 22:17 Відповісти
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І багато років ми закривали очі на те, що відбувається", - пояснив він. Джерело:

і тількі війна очі розкрила ? А може пора спитати з прелставників влади за 30 років. Усі знали що робиться в Лаврі , но мовчали
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23.11.2022 22:12 Відповісти
та ну нах, придивіться - мо вони з Марокко?
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23.11.2022 22:13 Відповісти
А чи не пора вже Данілову закрити свій писок та трохи помовчати? А то щось забагато в інформаційному просторі стало його останніми днями
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23.11.2022 22:14 Відповісти
Що значить "можливо"? Це секретар РНБО чи хто? Давно всім зрозуміло що ті лаври - розсадник москалів
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23.11.2022 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCEBo6SFZqQhshR9793BGIRw Гаврило Принцип https://www.youtube.com/watch?v=P96H0hWlnyQ&lc=UgyDKfnt93spbnU9KWF4AaABAg 2 часа назад

Служба безпеки України завжди була службою найбільшої НEбезпеки для українців,тому що не було такого періоду в історії України,коли б служба безпеки України,реально,агресивно,адекватно захищала право українця на своїй Богом даній землі,вона захищала завжди право окупанта і чужинця(І.Фаріон)

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23.11.2022 22:15 Відповісти
Не трогайте вы его, ему там осталось саазать два раза...
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23.11.2022 22:16 Відповісти
Що там шукати-ермак та всі зами ОПУ.
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23.11.2022 22:17 Відповісти
Данілов не хоче пригадати, що першим кроком ізоляції цієї секти ФСБ в Україні від віруючих став отриманий Україною Томос? І чи не хоче він нагадати вірянам, що українська правослана церква таки існує, в противагу цій секті без Томосу з Візантії?
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23.11.2022 22:17 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1595369517789679617 10 ч

Люди, які переконували, що Томос, Безвіз і відвоювання 2/3 Донбасу - це заслуга народу, а не Порошенка, і люди, які переконують, що успіхи ЗСУ - це заслуга Зеленського, а не Залужного і самих ЗСУ - це, найчастіше, одні й ті самі люди.
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23.11.2022 23:32 Відповісти
В Лавре должен быть музей! Всех не согласных верунов на болота! И точка.
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23.11.2022 22:31 Відповісти
Всі бояться біснуватих кацапських попів і їх божевільних прихожан. Візьміть себе в руки ***** і забороніть цей сатанат!!
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23.11.2022 22:33 Відповісти
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23.11.2022 22:35 Відповісти
сатана , мацква, сатана , мацква....
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23.11.2022 22:37 Відповісти
Я не розумію, що там складного і делікатного? З тих уривків, які бачили всі, читається організована диверсійно-розвідувальна структура, яка діяла в інтересах ворога на шкоду існуванню нашої держави. Головне - доказів - вище шпилю найбільшого лаврського храму. Група діяла в самому серці столиці країни, яка веде смертельну боротьбу за існування. Де тут делікатність? Шо тут не зрозуміло?
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23.11.2022 22:45 Відповісти
фсбшное кубло в самом центре столици. еще и дань взымают с хозаев за вход в Лавру.
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23.11.2022 23:03 Відповісти


мракобесие САТАНАТА в центре Киева на 9-м месяце КРОВАВЕЙШЕГО ТЕРРОРА наzистов срусских ! 9 месяцев , не чесались
РНБО и все их выкормыши экипированные до зубов ,пока неравнодушные выложили в сеть ‼️прославление ТЕРРОРИСТОВ ,творящих ГЕНОЦИД
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24.11.2022 01:37 Відповісти
"...там були знайдені певні громадяни… швидше за все громадяни Російської Федерації...". На кого ця дурня розрахована? А в батальйоні "Свобода Росії" не шукали? Напевно б Данілов здивувався, що там "не певні" а майже 100% і не "швидше" а на 100% перебувають громадяни Російської Федерації.
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23.11.2022 23:15 Відповісти
Хоч би ви вже не дратували, так і хочеться б...ти, щоб замовкло
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23.11.2022 23:20 Відповісти
"будь-яка релігійна справа завжди складна" - ось тут якраз все дуже просто і зрозуміло. Московським попам не місце в Україні. Єдина проблема - велика кількість ********, які готові нести гроші цим підарам в рясах і рвати за них горлянки. Вони чомусь вважають себе віруючими, але насправді давно сплутали віру та "церкву", а це ж зовсім різні речі.
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23.11.2022 23:55 Відповісти
та це фанатики (секта на кшталт білого брацтва).
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24.11.2022 00:19 Відповісти
це не релігійна справа, це справа ідеологічна. Ідеологія, яка передбачає знищення нашої країни і нашіх громадян має йти за русскім кораблем.
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24.11.2022 00:18 Відповісти
"Че Геварра не вполне буддист, и, следовательно, для буддиста ни разу не авторитет"(с) - а ви про якусь ідеологію. Вірування, мистецтва та державні установи є ознаками спроможної нації. Gustav Lebon said.
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24.11.2022 04:20 Відповісти
і якого біса терористична організація
досі існує в центрі Києва
ще й під час війни
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24.11.2022 00:41 Відповісти
Та то найшлися не люди. То чорти!
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24.11.2022 04:49 Відповісти
https://youtube.com/shorts/OANKlqA_8hc?feature=share

Эльдар Рязанов о моцкалях...🦍🦍🦍
Круто ,коротко и все понятно👍
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24.11.2022 07:07 Відповісти
Шо воно несе? Гоните эту падаль взад на роису,украинцы!
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24.11.2022 07:16 Відповісти
)))
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24.11.2022 09:54 Відповісти
Немає ніяких делікатних та складних питать в цій абсолютно зрозумілій для кожного здравомислячого українця ситуації - в Лаврі засіли прокремлівські агенти фсб,які керують
розгалуженою по всій Україні агентурою.
Треба мати волю тим,хто має певні повноваження,щоб нарешті знищити це
кодло раз і назавжди.
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24.11.2022 10:53 Відповісти
нужно публично показать этих подозрительных кацапов и оставить контакты для возможных сообщений от общественности о их деятельности, а также опознания и идентификации.
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24.11.2022 11:35 Відповісти
Я зовсім не розумію,як на Украінський святині хозяйнують мокшанскіе дикуни.
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24.11.2022 15:52 Відповісти
 
 