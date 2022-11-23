Там знайшли певних людей, можливо, з Росії, - Данілов про обшуки в Лаврі
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів подробиці розслідування, в ході якого правоохоронці проводили обшуки на території Києво-Печерської Лаври
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardsan.
Вранці у вівторок 22 листопада у рамках операції з протидії ймовірній "підривній діяльності російських спецслужб" в Києво-Печерській лаврі були вилучені гроші, документи, а також знайдені, ймовірно, громадяни Росії.
"Ми не будемо зараз говорити про гроші. Там були знайдені певні документи. І там були знайдені певні громадяни… швидше за все громадяни Російської Федерації. І зараз ми намагаємося з’ясувати, що вони там роблять і чому вони там опинилися", - сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що розслідування все ще знаходиться на дуже делікатній стадії.
"Можу лише сказати, що певні інститути здійснюють дії, яких немає в статуті. Вони не зможуть цього зробити. Неважливо, чи це цивільні, чи релігійні, чи інші установи, це питання національної безпеки нашої країни. І багато років ми закривали очі на те, що відбувається", - пояснив він.
Данілов зазначив, що будь-яка релігійна справа завжди складна і "не така вже й проста".
"Це досить складно і вимагає багато уваги. Потрібно розділити релігію і мирних громадян, які мають певні посади в церкві, які, можливо, можуть працювати на державу-агресора", - додав секретар РНБО.
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і тількі війна очі розкрила ? А може пора спитати з прелставників влади за 30 років. Усі знали що робиться в Лаврі , но мовчали
Служба безпеки України завжди була службою найбільшої НEбезпеки для українців,тому що не було такого періоду в історії України,коли б служба безпеки України,реально,агресивно,адекватно захищала право українця на своїй Богом даній землі,вона захищала завжди право окупанта і чужинця(І.Фаріон)
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1595369517789679617 10 ч
Люди, які переконували, що Томос, Безвіз і відвоювання 2/3 Донбасу - це заслуга народу, а не Порошенка, і люди, які переконують, що успіхи ЗСУ - це заслуга Зеленського, а не Залужного і самих ЗСУ - це, найчастіше, одні й ті самі люди.
мракобесие САТАНАТА в центре Киева на 9-м месяце КРОВАВЕЙШЕГО ТЕРРОРА наzистов срусских ! 9 месяцев , не чесались
РНБО и все их выкормыши экипированные до зубов ,пока неравнодушные выложили в сеть ‼️прославление ТЕРРОРИСТОВ ,творящих ГЕНОЦИД
досі існує в центрі Києва
ще й під час війни
Эльдар Рязанов о моцкалях...🦍🦍🦍
Круто ,коротко и все понятно👍
розгалуженою по всій Україні агентурою.
Треба мати волю тим,хто має певні повноваження,щоб нарешті знищити це
кодло раз і назавжди.