У Львові відновили енергопостачання, але може не бути електрики через планові відключення, - Садовий

За інформацією мера Львова Андрія Садового, у місті працюють усі міські служби.

Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Львів вже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики.

Також відновили подачу води та тепла. Всі міські служби працюють", - повідомив Садовий.

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Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.

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