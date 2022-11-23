У результаті ракетного удару по Україні 23 листопада пошкоджено три багатоповерхівки, загинуло 10 людей, - Монастирський

Лише з 10 жовтня до 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по території України.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 осіб загинуло. Лише з 10 жовтня і до 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території", - написав міністр.

Він нагадав, що напередодні армія РФ здійснила спланований обстріл пологового будинку на Запоріжжі, де були лише породіллі, немовлята та медперсонал.

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"Це не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо направили у місце, де народжується життя. Новонародженому хлопчику було всього лише 2 дні, коли росіяни лишили його життя", - наголосив Монастирський.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

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Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.