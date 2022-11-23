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Лідери Кремля будуть покарані за обстріли громадянської інфраструктури в Україні, - президент ПАРЄ Кокс

кокс,тіні

Ракетний обстріл Росією громадянської інфраструктури України не залишиться безкарним. Лідери Кремля понесуть за них відповідальність.

Про це написав у твіттері президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетним обстрілом об'єктів цивільної інфраструктури (у тому числі пологового будинку у Вільнянську та поліклініки в Куп'янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Лідери в Кремлі, бережіться - безкарності за ці злочини не буде", - написав Кокс.

Лідери Кремля будуть покарані за обстріли громадянської інфраструктури в Україні, - президент ПАРЄ Кокс 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний про ракетні обстріли: Росія неспроможна здолати ЗСУ, тому веде війну з мирними громадянами, ТЕС та лікарнями

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Також читайте: Енергосистему України "піднімуть" у найближчі 24 години, - Forbes

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.

Автор: 

кремль (528) крилаті ракети (1081) обстріл (29302) ПАРЄ (849) Кокс Тіні (24)


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Топ коментарі
+16
Покарає їх тількі ЗСУ і тілкі наступальна зброя яку нам потрібно. Дайте самальоти, танкі, ракети і дрони і не треба буде рахувати жертви кожин день і нікчемну стурбованість висловлювати
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23.11.2022 23:13 Відповісти
+14
Лжец!
Если бы ты хотел их покарать, максимально эффективным способом - то уже ВСЕ фирмы-производители вооружений работали в 3 смены и нанимали толпы новых сотрудников.
Безработица в Европе сократилась бы до 0 (нуля).
Рабочие получили бы дополнительные доходы от производства.
Фирмы подсчитывали бы прибыли от новых многомиллиардных контрактов.
Украина получила бы оружие.
ЕС получил бы нового, надежного и исключительно выгодного партнера (Украина).
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23.11.2022 23:22 Відповісти
+8
Здається все покарання закінчиться висловленням обурення та чергової стурбованоості. Як завжди.
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23.11.2022 23:43 Відповісти
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Коли і як та хто буде виконавець покарання,- Єнот вимагає атмщєнія
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23.11.2022 23:12 Відповісти
Смотри гитлер тоже был крутым, а потом раз и выпил яду, может и ***** присядит на швабру вместе с зубковым ( которого смело можно обвинить в мародерстве и требовать выдачи ).
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23.11.2022 23:40 Відповісти
Покарає їх тількі ЗСУ і тілкі наступальна зброя яку нам потрібно. Дайте самальоти, танкі, ракети і дрони і не треба буде рахувати жертви кожин день і нікчемну стурбованість висловлювати
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23.11.2022 23:13 Відповісти
Лжец!
Если бы ты хотел их покарать, максимально эффективным способом - то уже ВСЕ фирмы-производители вооружений работали в 3 смены и нанимали толпы новых сотрудников.
Безработица в Европе сократилась бы до 0 (нуля).
Рабочие получили бы дополнительные доходы от производства.
Фирмы подсчитывали бы прибыли от новых многомиллиардных контрактов.
Украина получила бы оружие.
ЕС получил бы нового, надежного и исключительно выгодного партнера (Украина).
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23.11.2022 23:22 Відповісти
Фирмы подсчитывали бы прибыль... А кто будет фирмам много миллиардов платить?
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23.11.2022 23:45 Відповісти
Кредиты и деньги русни. Да и вообще, работающая экономика - это не количество денег у кого-то в кармане, а их движение.
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23.11.2022 23:50 Відповісти
Деньги - сами по себе это бумажки с картинками. Капиталов в Европе предостаточно. А война - это способ их приумножить, потому что деньги делают деньги только во время оборота: деньги -> товар -> деньги.
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23.11.2022 23:50 Відповісти
Инфляция бьёт рекорды. Им нужно платить за газ и нефть миллиарды. А тут ещё и за оружие и снаряды, которые превратятся в пшик. Производство оружия выгодно, только если ты его продаешь. А тут деньги-товар-деньги не получится. Тут только получится деньги-товар-пшик. Вот это европейцам и не нравится.
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23.11.2022 23:54 Відповісти
Оружие - это не пшик, это обеспечение стабильности. А теперь давай подсчитаем:
Ветровые электростанции - уничтожены, инвесторы потеряли вложения и будущие доходы. УЖЕ.
С\х продукция колоссального ассортимента - потеряна и выход на довоенный уровень займет примерно лет 5-7, а до этого цены на нее будут просто заооблачными.
Транспортные коридоры - резко усложнятся и подорожают, что отразится на конечной цене товара.
И т.д. и т.п.
А весь прикол в том, что европейцы все это получили в обмен на якобы "дешевый газ\нефть из рф", который оказался сверх дорогим, и к тому же в Европу уже завезли переизбыток этого самого нефти и газа откуда угодно, только не из рф. А вот по пшенице, ячменю и прочему, что производит Украина этого самого переизбытка отнюдь не наблюдается.
Так что кризис и инфляция, они только начинаются.
Если бы они предоставили оружие до осенней посевной, то да, можно было избежать встряски рынка, но надо было "сохранить путину морду лица", так что - европейцы распахивайте кошельки, оплачивать собственную глупость.
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24.11.2022 00:04 Відповісти
это не обязательно. в штатах на консервации уже произведенного старого (под списание в ближнем или среднем будущем) оружия достаточно, чтобы нашими руками победить рашку за полгода. если бы ленд-лиз заработал после подписания и заработал по нормальному, без саботажа, то к началу осени кацапы остались бы только в крыму.
а корупционными "пакетными" "пипеточными" поставками, как сейчас, достигается только взаимная кровавая возня, в которой все проиграют. в смысле вообще все, ибо мировой экономический ущерб составляет уже несколько триллионов и растёт.
https://youtu.be/3ap89h7Ywfw
но, как мы видим своими глазами, администрации байдена-обамы выгодно именно это.
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24.11.2022 00:36 Відповісти
Или он не умеют планировать на длительную перспективу. После доклада европейских разведок, что "Украина падет за трое суток" - это не стоит исключать.
Но это даже хорошо, когда отсутствие мозгов с размаху целуется с асфальтом жесткого кризиса, эта самая мозговая деятельность резко активируется.
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24.11.2022 00:40 Відповісти
не, єто всё осознано. я за последние полгода понаходил несколько толковых каналов на ютубе и сложил для себя довольно вменяемую картинку происходящего в штатах. клинтон, байден, обама - звенья одной цепи и все эти, казалось бы, неадекватные вещи, которые они вытворяют, они вытворяют вполне сознательно.
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24.11.2022 00:51 Відповісти
Парє, кокс, і понесло
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23.11.2022 23:24 Відповісти
підaри з кримля, малося на увазі?
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23.11.2022 23:26 Відповісти
Здається все покарання закінчиться висловленням обурення та чергової стурбованоості. Як завжди.
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23.11.2022 23:43 Відповісти
Будуть покарані рішучім засудженням та забороною на в'їзд до Ліхтенштейну?
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23.11.2022 23:53 Відповісти
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24.11.2022 00:01 Відповісти
ні, не будуть. у сирії вони винищили скільки, мільйон? покараний ніхто не був. більшість уже й забула.
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24.11.2022 00:22 Відповісти
"Платон мне друг, но истина дороже" Там у вшистцей Сирії немає мільйону.
Тим паче, що Сирія - то далеко, а тут посеред Еуропи варвари нищать еуропейську країну, kurwy.
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24.11.2022 02:31 Відповісти
Сказал, как отрезал...каратель..мля
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24.11.2022 00:27 Відповісти
ракети б дали на 500 км
то ми б зараз їх самі і покарали
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24.11.2022 00:39 Відповісти
зняв з язика
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24.11.2022 02:29 Відповісти
У який спосіб? Вираженням занепокоєння?
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24.11.2022 01:05 Відповісти
То дайте нам ракети, ми самі всіх покараємо!
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24.11.2022 02:27 Відповісти
як? яким чином? кожний з питаннями поліз....
а відповідь в кінці - "написав Кокс"
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24.11.2022 04:18 Відповісти
Some name this guy got… Tiny Cocks!
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24.11.2022 06:23 Відповісти
Ага. Тяжкими і невідворотними матюками. Де важка зброя?
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24.11.2022 07:02 Відповісти
Лідери ******* вас не бояться. Бойовий гном мєдвєдка ******** своїм ядерним пєнісом у вас перед носом і ніхто його не карає.
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24.11.2022 07:29 Відповісти
Покарання лідерів - це смішно!)
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24.11.2022 08:04 Відповісти
Друзі,для чого ви накинулися на Захід,ООН тощо? У вас немає питань до того кого 73% наймудріших з вас вибрали? Їх багато,десятки. Я озвучу тільки деякі: чому не постраждав жоден ОПЗЖопер?,не постраждав жоден диверсант,колаборант,зрадник,агент Рашки? чому для такої публіки досі (9 міс) не введено смертну кару? Нас винищують,як націю,а ваш картавий вожак щоденно плете,якусь х**йню у записаних відосиках. Захід дай техніку...а хто і навіщо розвалив укрВПК? Чому Кучма-Пінчук не арештований і не засуджений за безплатну і без гарантій здачу ЯЗ?
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24.11.2022 09:27 Відповісти
Более издевательского отношения к украинцам этих уродов из ПАСЕ еще не видел. А за всё остальное наказаны не будут?
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24.11.2022 09:43 Відповісти
Это похоже на троллиинг от кацапских подстилок.
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24.11.2022 09:57 Відповісти
Так чего ждём? Начинай, все только спасибо скажут. . Или ты накажешь их после того, как ВСУ разгромит уродов и их приведут к тебе в наручниках? Так тогда они их и сами накажут, без тебя.
Очередной балабол.
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24.11.2022 15:17 Відповісти
 
 