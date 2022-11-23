Лідери Кремля будуть покарані за обстріли громадянської інфраструктури в Україні, - президент ПАРЄ Кокс

Ракетний обстріл Росією громадянської інфраструктури України не залишиться безкарним. Лідери Кремля понесуть за них відповідальність.

Про це написав у твіттері президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетним обстрілом об'єктів цивільної інфраструктури (у тому числі пологового будинку у Вільнянську та поліклініки в Куп'янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Лідери в Кремлі, бережіться - безкарності за ці злочини не буде", - написав Кокс.

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Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

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Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.