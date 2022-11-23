Лідери Кремля будуть покарані за обстріли громадянської інфраструктури в Україні, - президент ПАРЄ Кокс
Ракетний обстріл Росією громадянської інфраструктури України не залишиться безкарним. Лідери Кремля понесуть за них відповідальність.
Про це написав у твіттері президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетним обстрілом об'єктів цивільної інфраструктури (у тому числі пологового будинку у Вільнянську та поліклініки в Куп'янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Лідери в Кремлі, бережіться - безкарності за ці злочини не буде", - написав Кокс.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.
Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.
Україна скликала засідання Ради безпеки ООН.
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Если бы ты хотел их покарать, максимально эффективным способом - то уже ВСЕ фирмы-производители вооружений работали в 3 смены и нанимали толпы новых сотрудников.
Безработица в Европе сократилась бы до 0 (нуля).
Рабочие получили бы дополнительные доходы от производства.
Фирмы подсчитывали бы прибыли от новых многомиллиардных контрактов.
Украина получила бы оружие.
ЕС получил бы нового, надежного и исключительно выгодного партнера (Украина).
Ветровые электростанции - уничтожены, инвесторы потеряли вложения и будущие доходы. УЖЕ.
С\х продукция колоссального ассортимента - потеряна и выход на довоенный уровень займет примерно лет 5-7, а до этого цены на нее будут просто заооблачными.
Транспортные коридоры - резко усложнятся и подорожают, что отразится на конечной цене товара.
И т.д. и т.п.
А весь прикол в том, что европейцы все это получили в обмен на якобы "дешевый газ\нефть из рф", который оказался сверх дорогим, и к тому же в Европу уже завезли переизбыток этого самого нефти и газа откуда угодно, только не из рф. А вот по пшенице, ячменю и прочему, что производит Украина этого самого переизбытка отнюдь не наблюдается.
Так что кризис и инфляция, они только начинаются.
Если бы они предоставили оружие до осенней посевной, то да, можно было избежать встряски рынка, но надо было "сохранить путину морду лица", так что - европейцы распахивайте кошельки, оплачивать собственную глупость.
а корупционными "пакетными" "пипеточными" поставками, как сейчас, достигается только взаимная кровавая возня, в которой все проиграют. в смысле вообще все, ибо мировой экономический ущерб составляет уже несколько триллионов и растёт.
https://youtu.be/3ap89h7Ywfw
но, как мы видим своими глазами, администрации байдена-обамы выгодно именно это.
Но это даже хорошо, когда отсутствие мозгов с размаху целуется с асфальтом жесткого кризиса, эта самая мозговая деятельность резко активируется.
Тим паче, що Сирія - то далеко, а тут посеред Еуропи варвари нищать еуропейську країну, kurwy.
то ми б зараз їх самі і покарали
а відповідь в кінці - "написав Кокс"
Очередной балабол.