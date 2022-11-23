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Новини Окуповані території
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Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму фіксували жвавий рух колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області у напрямку Керченського мосту.

Про це повідомили очевидці проєкту Радіо Свобода - сайту Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією очевидців, велика колона російської військової техніки пройшла з боку Джанкоя на трасу "Таврида" дорожньою розв'язкою біля Феодосії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму та в Джанкойському районі, - розвідка

Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ 01
Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ 02

За спостереженнями, військова колона готувалася до руху через Керченський міст біля розв'язки поблизу Керчі. При цьому, за повідомленнями кореспондента Крим.Реалії, рух цивільного вантажного транспорту Керченським мостом досі заборонено.

Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ 03
Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ 04

В останні дні, за даними кореспондента Крим.Реалії, багато російських військових вантажівок рухаються переважно у напрямку Керченського мосту.

Також читайте: У Севастополі триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА, - Генштаб

На одній із російських військових вантажівок, яка рухалася у складі колони з боку Херсонської області, помітили імпортні сільськогосподарські трактори.

Автор: 

Крим (14192) зброя (7545) росія (66193) техніка (1859)


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Топ коментарі
+27
****, Байден!!! Якого біса ТЯГНЕШ з далекобійними ракетами??? Діждешся ,що Київ залишиться повністю без світла??? Обіцяв що Україна отримає все що хоче.! Де F- 16, де ATACAMS, де танки??? Боїшся розвалу рашки??? Скільще тисяч українців повинно загинути, щоб до діда ДІЙШЛО, що треба кінчати с парашею ???
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23.11.2022 23:40 Відповісти
+25
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23.11.2022 23:53 Відповісти
+15
нет - скорее всего вывозят награбленное в Херсоне и области или крымское барахло заранее
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24.11.2022 00:11 Відповісти
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жест доброї волі з Криму?)
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23.11.2022 23:25 Відповісти
Ага. Шест жопної болі!
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24.11.2022 02:07 Відповісти
Що це може означати? 😕
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23.11.2022 23:26 Відповісти
Тягнуть на ремонт. Є такі ушкодження, які можуть відремонтувати тільки на майданчику завода-виробника.
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24.11.2022 02:35 Відповісти
невже зрозуміли де ворог і поїхали штурмувати кремль?
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23.11.2022 23:27 Відповісти
нет - скорее всего вывозят награбленное в Херсоне и области или крымское барахло заранее
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24.11.2022 00:11 Відповісти
не позорься ты со своим гугл переводчиком - пиши на своем кацапском
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24.11.2022 00:01 Відповісти
Для оборони окупованого Криму не треба такої кількості техніки, а на пріоритетних для раші напрямках техніки не вистачає. От і перекидають. Можливо планують кинути під Бахмут.
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23.11.2022 23:30 Відповісти
на перекидання не схоже, зовсім діряву голову треба мати щоб таким маршрутом з Херсонської області під Бахмут гнати, тим більше на фото лише вантажівки....скоріш за все їдуть за свіжим добривом
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23.11.2022 23:40 Відповісти
Піпец розвитку маєш
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24.11.2022 00:52 Відповісти
Зйобуються покидьки? Звісно, це все будуть перекидати на Донеччину
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23.11.2022 23:33 Відповісти
Схоже переганятимуть на північ по желізній дорозі.
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23.11.2022 23:34 Відповісти
Вона € залiзниця***
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24.11.2022 01:31 Відповісти
На видео во всяком случае, не техника а грузовики, мало того явно видно что они пустые . Вполне вероятно что едут за БК или еще чем то.
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23.11.2022 23:36 Відповісти
так , це дійсно вантажівки військові + бензовоз ...
І як на відео , так і на фото ...
Просто рашисти вивозять награбовані мікрохлильовки , пралки , і т.п. , у тому числі і унітази
"Трофеями" вони це називать
Як у них повелось віками , у т.ч. і після ІІ світової
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24.11.2022 00:47 Відповісти
****, Байден!!! Якого біса ТЯГНЕШ з далекобійними ракетами??? Діждешся ,що Київ залишиться повністю без світла??? Обіцяв що Україна отримає все що хоче.! Де F- 16, де ATACAMS, де танки??? Боїшся розвалу рашки??? Скільще тисяч українців повинно загинути, щоб до діда ДІЙШЛО, що треба кінчати с парашею ???
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23.11.2022 23:40 Відповісти
"Не на часі." ™
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23.11.2022 23:52 Відповісти
**** не Байден - а ты тупая ботяра кацапская
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24.11.2022 00:02 Відповісти
байден, то лише ширма, керує по факту обама зі своїм кодлом.
у нас те саме: зелупа лише ширма, керує по факту ермак.
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24.11.2022 00:13 Відповісти
Це від бояри такі галіки про обаму?)
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24.11.2022 05:06 Відповісти
Там же де і грім-2 у бубочки і пєті спитайте
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24.11.2022 00:37 Відповісти
Як не як А розвалу підорашки таки бояться.,. І нам від слова теж треба думати. Там мавпа з гранатою.
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24.11.2022 00:46 Відповісти
Ви так пишете, немов якщо нам не дадуть атакмси та ф-16, то рашка не розвалиться 🤣
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24.11.2022 05:07 Відповісти
Ну за f16 час короткий час почуєм! Час Години терпіння
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24.11.2022 00:55 Відповісти
Не к добру..
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23.11.2022 23:46 Відповісти
Де ти в Греції. Що так кажеш.,.. дай координати скоро буду
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24.11.2022 00:57 Відповісти
Схоже на генералські трофеї (с/х техніка)
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23.11.2022 23:51 Відповісти
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23.11.2022 23:53 Відповісти
Сволота перекидає війська і техніку на схід. Спроби " затикання дир " ! А що вирішить пан Залужний зі своєю командою , побачимо ще до Нового Року !
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24.11.2022 00:07 Відповісти
камазы и говновозка так себе техника
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24.11.2022 00:31 Відповісти
Як і усе російське.
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24.11.2022 05:10 Відповісти
бл&дьські мародери,

асвабаждают от лучшей жизни своих соседей
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24.11.2022 00:37 Відповісти
скоріш за все, нічого гарного ..
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24.11.2022 00:41 Відповісти
а де тут на фото і відео військова техніка? я бачу тільки десяток грузовиків.... ще й пустих скоріше всього, які повертаються за ************ на *********.
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24.11.2022 02:53 Відповісти
За чим і з чим повертаються військові вантажівки нам невідомо.
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24.11.2022 05:09 Відповісти
Награбоване вивозять
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24.11.2022 06:59 Відповісти
Зараз би добити той кримський міст.
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24.11.2022 08:32 Відповісти
Зпи#дити в українців трактор-ось ціль кацапської "спєцапєрації"
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24.11.2022 11:15 Відповісти
Після того як кацапи всю Україну загнали в темряву мордор треба обстрілювати скрізь куди можемо дотягнутися!
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24.11.2022 14:00 Відповісти
Техніка їде за новим бк....
На Херсонському напрямку орки в обороні,бо туди перти бк далеко,наші постійно їх підривають....Зараз надважлива розвідка та
ліквідація логістичних центрів,без цього орки просто фарш....
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24.11.2022 15:17 Відповісти
 
 