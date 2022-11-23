Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму фіксували жвавий рух колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області у напрямку Керченського мосту.

Про це повідомили очевидці проєкту Радіо Свобода - сайту Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією очевидців, велика колона російської військової техніки пройшла з боку Джанкоя на трасу "Таврида" дорожньою розв'язкою біля Феодосії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму та в Джанкойському районі, - розвідка





За спостереженнями, військова колона готувалася до руху через Керченський міст біля розв'язки поблизу Керчі. При цьому, за повідомленнями кореспондента Крим.Реалії, рух цивільного вантажного транспорту Керченським мостом досі заборонено.





В останні дні, за даними кореспондента Крим.Реалії, багато російських військових вантажівок рухаються переважно у напрямку Керченського мосту.

Також читайте: У Севастополі триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА, - Генштаб

На одній із російських військових вантажівок, яка рухалася у складі колони з боку Херсонської області, помітили імпортні сільськогосподарські трактори.