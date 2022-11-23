Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В окупованому Криму фіксували жвавий рух колон російської військової техніки з боку окупованої Херсонської області у напрямку Керченського мосту.
Про це повідомили очевидці проєкту Радіо Свобода - сайту Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією очевидців, велика колона російської військової техніки пройшла з боку Джанкоя на трасу "Таврида" дорожньою розв'язкою біля Феодосії.
За спостереженнями, військова колона готувалася до руху через Керченський міст біля розв'язки поблизу Керчі. При цьому, за повідомленнями кореспондента Крим.Реалії, рух цивільного вантажного транспорту Керченським мостом досі заборонено.
В останні дні, за даними кореспондента Крим.Реалії, багато російських військових вантажівок рухаються переважно у напрямку Керченського мосту.
На одній із російських військових вантажівок, яка рухалася у складі колони з боку Херсонської області, помітили імпортні сільськогосподарські трактори.
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І як на відео , так і на фото ...
Просто рашисти вивозять награбовані мікрохлильовки , пралки , і т.п. , у тому числі і унітази
"Трофеями" вони це називать
Як у них повелось віками , у т.ч. і після ІІ світової
у нас те саме: зелупа лише ширма, керує по факту ермак.
асвабаждают от лучшей жизни своих соседей
На Херсонському напрямку орки в обороні,бо туди перти бк далеко,наші постійно їх підривають....Зараз надважлива розвідка та
ліквідація логістичних центрів,без цього орки просто фарш....