УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8906 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 739 35

Ми не можемо продовжувати покладатись на удачу, що вдасться уникнути аварії на Запорізькій АЕС, - глава МАГАТЕ Гроссі

заес,магате

Переговори з Києвом і Москвою про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС тривають.

Про це заявив CNN генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переговори "просуваються вперед", але досягти згоди не так просто.

"Я вірю, що ми рухаємося вперед, і сподіваюся, що такі травматичні епізоди, як у минулі вихідні (обстріл ЗАЕС 20 листопада. - Ред.), можуть парадоксальним чином допомогти нам рухатися вперед у тому сенсі, що люди повинні усвідомити, що ми не можемо продовжувати розраховувати на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", - сказав Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Китаю Лі Кецян назвав безвідповідальними ядерні погрози Росії, - Reuters

Він відмовився відповідати на уточнювальне питання журналістів щодо того, хто обстрілює станцію, мовляв, "дуже важко визначити зсередини станції, хто це робить". Глава МАГАТЕ підкреслив, що організація намагається уникати такої "гри".

Нагадаємо, зранку 20 листопада біля Запорізької АЕС пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок обстрілів на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання.

У "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти цілий ранок обстрілювали Запорізьку АЕС та вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Удень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Також читайте: Окупанти пограбували вантаж з обігрівачами "Енергоатома", який прямував на Запорізьку АЕС

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Автор: 

МАГАТЕ (740) обстріл (29302) CNN (119) ядерна безпека (573) Запорізька АЕС (1431) Гроссі Рафаель (310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Ну і скотина. З середини йому, бач, не видно. Не тим очком дивишся
показати весь коментар
24.11.2022 01:20 Відповісти
+9
Ну почему сразу на "удачу"?! Можно на "обеспокоеность", "озабоченность", "молитвы о мире", "стол переговоров"! Вариантов - море!!!!
показати весь коментар
24.11.2022 01:19 Відповісти
+7
‼️Терористи кацапіі шантажують весь світ нашою ЗАЕС , тільки чомусь ,
поки цієі мразоти лаптєногоі небуло на нашій землі , з нашою
ЗАЕС було все в повному порядку , а наразі , ці виродки кричать
про якесь спасіння !

Геть , чорти кляті , із нашої краіни , та дайте нам спокій 😠
показати весь коментар
24.11.2022 01:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
‼️Терористи кацапіі шантажують весь світ нашою ЗАЕС , тільки чомусь ,
поки цієі мразоти лаптєногоі небуло на нашій землі , з нашою
ЗАЕС було все в повному порядку , а наразі , ці виродки кричать
про якесь спасіння !

Геть , чорти кляті , із нашої краіни , та дайте нам спокій 😠
показати весь коментар
24.11.2022 01:16 Відповісти
Ну почему сразу на "удачу"?! Можно на "обеспокоеность", "озабоченность", "молитвы о мире", "стол переговоров"! Вариантов - море!!!!
показати весь коментар
24.11.2022 01:19 Відповісти
Можна і до лав ВСУ вступити
показати весь коментар
24.11.2022 02:20 Відповісти
Ну і скотина. З середини йому, бач, не видно. Не тим очком дивишся
показати весь коментар
24.11.2022 01:20 Відповісти
і шо?
війною на кацапів підете? - в багнети?
показати весь коментар
24.11.2022 01:22 Відповісти
От зараз просто перестаю розуміти, навіщо воно потрібне це МАГАТЕ?
показати весь коментар
24.11.2022 01:27 Відповісти
Та елементарно зрозуміти!
Потрібне МАГАТЕ, але без касапів в його керівництві. От нема там корейців та кубинців - і шо?
показати весь коментар
24.11.2022 01:31 Відповісти
тренділово без ніякого механізму підтримки своїх слів...
показати весь коментар
24.11.2022 01:31 Відповісти
Де ті браві морскі котікі які можуть на безшумних гвинтокрилах підлетіти в пакістан і замочити бен ладена в два счота? Чомусь в ЗАЕС залетіти їм слабо а тут мова іде про ядерну загрозу Европі а не про ослойоба в сандалях...ну але то таке Америка як і россія тільки в мультіках всіх і все зах*яре а реальність буває набагато скромніша
показати весь коментар
24.11.2022 01:33 Відповісти
А в реальности были в том числе Сайгон в апреле 1975 и Кабул в августе 2021… Понятно, что у Америки всяческого оружия, денег и даже потенциальных солдат было больше чем у Вьетконга и талибов, но вот болевой порог допустимых жертв и расходов при демокоатии - куда ниже. И Штаты это знают. Поэтому действуют очень осторожно.
показати весь коментар
24.11.2022 02:15 Відповісти
Спецназ нато пора уже туда вводить!
Хватит играться с кремлевским маньяком.
показати весь коментар
24.11.2022 01:49 Відповісти
НАТО должно от души ********* по нескольким крупнейшим нефтяным скважинам и нефтепроводам - чтобы кремль прозрел, что его валютные яйца в надёжных и нежных руках.
Путин понимает только такой разговор.
показати весь коментар
24.11.2022 01:58 Відповісти
Як ми бачимо, нажаль НАТО керують боягузи. Тому ваш варіант гарний але не реальний.
показати весь коментар
24.11.2022 02:04 Відповісти
Не стільки боягузи, скільки таємні провідники інтересів кремля.
Хабад має своїх людей у баагатьох струтурах.
Дональд Трамп - підтримує Хабад, як і його зять.
А син Трампа відкрито висловився про припинення допомоги Україні.
показати весь коментар
24.11.2022 02:12 Відповісти
Ну от звідки ви знаєте, що воно саме так? Ви там були? Ви самі бачили сектантів хабадників?
показати весь коментар
24.11.2022 03:31 Відповісти
А ви не хочете бачити очевидного, навіть коли син Трампа висловлюється публічно. І ви знати не хочете, хто його зять. То хто вам лікар ?
показати весь коментар
24.11.2022 04:56 Відповісти
Він що завгодно моде казати.Байден он сказав, що в Польщі в то українські ракети були. Його зять єврей. Але звідки ви знаєте, що він якийсь там сектант?Де ви таку інформацію взяли?
показати весь коментар
24.11.2022 07:55 Відповісти
Будь-хто може погуглити хто такий зять Трампа.
Що він собою являє і кого підтримує.
І хто такий сам Трамп, який співпрацює з КДБ (нині ФСБ).
І як вихований старший син Трампа і яку публічні заяви він робить.
Кожен може зробити власні висновки і має на це право.
показати весь коментар
24.11.2022 08:05 Відповісти
В гуглі що все правда? Звідки у вас інформація за співпрацю Трампа з кдб? Також з гугла? Той же Байден приїжджав в совок ще раніше і не раз.Але це нічого не доводить.Якщо доказів офіційних немає,то це пусті балачки.
показати весь коментар
24.11.2022 12:22 Відповісти
для цього треба ********** всю логістику рашистів з їхніми аеропортами, не розумію чого світ чекає?
показати весь коментар
24.11.2022 02:44 Відповісти
Существует уже давно придуманная, проверенная в бою против россиян, но незаслуженно забытая малобюджетная идея, которая могла бы совершить перелом в войне.
Несколько лет назад российская база в Хмеймиме была очень успешно атакована самодельными беспилотниками, упрощенный вариант иранских «Шахедов». Авионика этих аппаратов была сделана на уровне школьного авиамодельного кружка из палочек, фанерок, клея, скотча, ламинированного картона и с помощью обыкновенного бытового степлера-скобозабивателя. Мопедный двигатель и простейшая электроника были из Алиэкспресс. То-есть, себестоимость материалов для такого одноразового дрона-камикадзе составляла меньше 500 долларов. (Байрактар стоит 5 000 000 дол.)
А теперь, суть идеи: В Украине существуют сотни тысяч частных гаражей. Наверняка, владелец каждого второго- третьего из них посчитает за честь превратить его на какое-то время в микроцех по сборке дронов. А жители окрестных домов будут даже при свечах, на коленке, полировать наждачкой все эти фанерки, деревяшки. Будут пассатижами и силой своей ненависти к врагу БЕСПЛАТНО гнуть железки да проволочки. А ведь у большинства мужиков есть более серьезный инструмент и они смогут вырезать, свердлить и сваривать.
Для такого аппарата не нужны даже штатные боеприпасы: боевой отсек забивается взрывчаткой вперемежку с гайками и вперед. Смело можно предположить, что 1000 аппаратов в день -- это минимум, на что способны украинцы. При таком раскладе можно за неделю превратить в черный пар все военные базы Крыма, или московский кремль, или базу флота, или аэродром в Энгельсе. Против роя в несколько сотен таких аппаратов нет противоядия. И, кстати, ракетные обстрелы нашей территории сразу прекратятся. То, что московия закупает в Иране поштучно, украинцы смогут запускать тысячами в день. Никаких складов готовой продукции! Сделали, снарядили, запустили.
И для такого производства не требуется ничего, чего нет в Украине, или можно совершенно свободно закупить. Запустить производство можно за месяц. Вот такой принцип народной толоки.
Требуется Организатор!
показати весь коментар
24.11.2022 04:48 Відповісти
Добра ідея. А якщо зробити корпуси цих пристроїв з фанери (серйозно), вони не будуть видимі на радарах.
показати весь коментар
24.11.2022 08:39 Відповісти
Зезедент здав ЗАЕС на раз-два без бою і тепер увесь світ має головний біль. Слава найвеличнішому гівнокомандуючому.
показати весь коментар
24.11.2022 05:19 Відповісти
МАГАТЕ,ООН,НАТО,ЮНЕСКО,ПАРЕ,ОБСЕ...какую помойку я ещё забыл?
показати весь коментар
24.11.2022 05:20 Відповісти
красный крест. в начале вторжения на радио НВ брали интервью у одного из главнюков этой организации. вопрос был в том, что они помогали сепарам и рашистам еще до вторжения депортировать население из лугандона, одновременно работая на рашисткую пропаганду, раздувающую казус бели. это нужно было видеть, как этот склизкий упырь пытался вывернутся от неудобных вопросов.
они помогали рашистам депортировать население украины в рашку.
показати весь коментар
24.11.2022 07:10 Відповісти
На окупованій Заплріжчині у окупантів ситуація виходить з під контролю через масове пияцтво своїх скрепоносців. Тому заборонили продаж алкоголю і збільшили комендантську годину.
показати весь коментар
24.11.2022 05:40 Відповісти
Навіть наші зелені хламідії зуміли зрозуміти що кацапи недоговороспособні.Дуже тяжко бути тупішими за них.Скільки з цапами не домовляйся кінець один - скавчати як пашинян.Цього Гроссі повинні вже перевірити мед.працівники на предмет загальних розумових здібностей,або правоохоронці як спільника терористів.
показати весь коментар
24.11.2022 06:50 Відповісти
Гроссі ще і досі не второпав, хто обстрілює українські міста?
показати весь коментар
24.11.2022 07:21 Відповісти
ппц, йому навіть не соромно....
віддай коцабу гроші і не ганьбися.
показати весь коментар
24.11.2022 07:47 Відповісти
Україна своїми силами побудували цю атомну станцію. А зараз на неї стільки "хозяїв" знайшлося.
показати весь коментар
24.11.2022 08:35 Відповісти
Путин понял что нато слабаки и вытворяет что хочет.
показати весь коментар
24.11.2022 10:01 Відповісти
Чтобы избавиться от разрушенного войной Крыма крысы Мавзолейные типа подарили его Украине,типа в знак доброй воли...
А потом вдруг вспомнили ...что Крым отдал Георгий Маленков по факту тогдашний начальник всея сраной рабZeи...но спихнули типа Хрущев это сделал...,все шиворот навворотт задом наперед...
Спецобосрация не война,спецМародёрство и отжатие Крыма это типа мы его восстановили...и БАМ строили тоже мавзолейные бараны вместе с Уренгое...😆стадо рукожое...
показати весь коментар
24.11.2022 10:05 Відповісти
Всеми путями ведут к переговорам....с малых переговоров....главное начать...дальше будет большие переговоры и большие уступки....это вместо того, что бы дать ПВО....
показати весь коментар
24.11.2022 10:37 Відповісти
 
 