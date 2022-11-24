Ми не можемо продовжувати покладатись на удачу, що вдасться уникнути аварії на Запорізькій АЕС, - глава МАГАТЕ Гроссі
Переговори з Києвом і Москвою про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС тривають.
Про це заявив CNN генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, переговори "просуваються вперед", але досягти згоди не так просто.
"Я вірю, що ми рухаємося вперед, і сподіваюся, що такі травматичні епізоди, як у минулі вихідні (обстріл ЗАЕС 20 листопада. - Ред.), можуть парадоксальним чином допомогти нам рухатися вперед у тому сенсі, що люди повинні усвідомити, що ми не можемо продовжувати розраховувати на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", - сказав Гроссі.
Він відмовився відповідати на уточнювальне питання журналістів щодо того, хто обстрілює станцію, мовляв, "дуже важко визначити зсередини станції, хто це робить". Глава МАГАТЕ підкреслив, що організація намагається уникати такої "гри".
Нагадаємо, зранку 20 листопада біля Запорізької АЕС пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок обстрілів на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання.
У "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти цілий ранок обстрілювали Запорізьку АЕС та вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.
Удень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.
Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.
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поки цієі мразоти лаптєногоі небуло на нашій землі , з нашою
ЗАЕС було все в повному порядку , а наразі , ці виродки кричать
про якесь спасіння !
Геть , чорти кляті , із нашої краіни , та дайте нам спокій 😠
війною на кацапів підете? - в багнети?
Потрібне МАГАТЕ, але без касапів в його керівництві. От нема там корейців та кубинців - і шо?
Хватит играться с кремлевским маньяком.
Путин понимает только такой разговор.
Хабад має своїх людей у баагатьох струтурах.
Дональд Трамп - підтримує Хабад, як і його зять.
А син Трампа відкрито висловився про припинення допомоги Україні.
Що він собою являє і кого підтримує.
І хто такий сам Трамп, який співпрацює з КДБ (нині ФСБ).
І як вихований старший син Трампа і яку публічні заяви він робить.
Кожен може зробити власні висновки і має на це право.
Несколько лет назад российская база в Хмеймиме была очень успешно атакована самодельными беспилотниками, упрощенный вариант иранских «Шахедов». Авионика этих аппаратов была сделана на уровне школьного авиамодельного кружка из палочек, фанерок, клея, скотча, ламинированного картона и с помощью обыкновенного бытового степлера-скобозабивателя. Мопедный двигатель и простейшая электроника были из Алиэкспресс. То-есть, себестоимость материалов для такого одноразового дрона-камикадзе составляла меньше 500 долларов. (Байрактар стоит 5 000 000 дол.)
А теперь, суть идеи: В Украине существуют сотни тысяч частных гаражей. Наверняка, владелец каждого второго- третьего из них посчитает за честь превратить его на какое-то время в микроцех по сборке дронов. А жители окрестных домов будут даже при свечах, на коленке, полировать наждачкой все эти фанерки, деревяшки. Будут пассатижами и силой своей ненависти к врагу БЕСПЛАТНО гнуть железки да проволочки. А ведь у большинства мужиков есть более серьезный инструмент и они смогут вырезать, свердлить и сваривать.
Для такого аппарата не нужны даже штатные боеприпасы: боевой отсек забивается взрывчаткой вперемежку с гайками и вперед. Смело можно предположить, что 1000 аппаратов в день -- это минимум, на что способны украинцы. При таком раскладе можно за неделю превратить в черный пар все военные базы Крыма, или московский кремль, или базу флота, или аэродром в Энгельсе. Против роя в несколько сотен таких аппаратов нет противоядия. И, кстати, ракетные обстрелы нашей территории сразу прекратятся. То, что московия закупает в Иране поштучно, украинцы смогут запускать тысячами в день. Никаких складов готовой продукции! Сделали, снарядили, запустили.
И для такого производства не требуется ничего, чего нет в Украине, или можно совершенно свободно закупить. Запустить производство можно за месяц. Вот такой принцип народной толоки.
Требуется Организатор!
они помогали рашистам депортировать население украины в рашку.
віддай коцабу гроші і не ганьбися.
А потом вдруг вспомнили ...что Крым отдал Георгий Маленков по факту тогдашний начальник всея сраной рабZeи...но спихнули типа Хрущев это сделал...,все шиворот навворотт задом наперед...
Спецобосрация не война,спецМародёрство и отжатие Крыма это типа мы его восстановили...и БАМ строили тоже мавзолейные бараны вместе с Уренгое...😆стадо рукожое...