Ми не можемо продовжувати покладатись на удачу, що вдасться уникнути аварії на Запорізькій АЕС, - глава МАГАТЕ Гроссі

Переговори з Києвом і Москвою про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС тривають.

Про це заявив CNN генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, переговори "просуваються вперед", але досягти згоди не так просто.

"Я вірю, що ми рухаємося вперед, і сподіваюся, що такі травматичні епізоди, як у минулі вихідні (обстріл ЗАЕС 20 листопада. - Ред.), можуть парадоксальним чином допомогти нам рухатися вперед у тому сенсі, що люди повинні усвідомити, що ми не можемо продовжувати розраховувати на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", - сказав Гроссі.

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Він відмовився відповідати на уточнювальне питання журналістів щодо того, хто обстрілює станцію, мовляв, "дуже важко визначити зсередини станції, хто це робить". Глава МАГАТЕ підкреслив, що організація намагається уникати такої "гри".

Нагадаємо, зранку 20 листопада біля Запорізької АЕС пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок обстрілів на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання.

У "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти цілий ранок обстрілювали Запорізьку АЕС та вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Удень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

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Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.