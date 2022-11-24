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У Києві розгортають перші 500 "Пунктів незламності", кожен зможе вмістити 40-500 людей

пункт,незламності

У Києві розгортають перші пів тисячі "Пунктів незламності", влада також закликає представників бізнесу створювати власні пункти обігріву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій по всій країні створюються "Пункти незламності. Зокрема, в багатомільйонній столиці невдовзі буде введено близько пів тисячі таких об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про розташування "Пунктів незламності" можна дізнатися в районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж на спеціальному сайті.

Як зазначає столична адміністрація, залежно від умов, один "Пункт незламності" зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без ліміту часу перебування.

Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через "Старлінки", першою медичною допомогою, кімнатами "матері та дитини".

Військове керівництво Києва закликає бізнес долучатися до ініціативи і створювати на базі своїх закладів пункти обігріву.

"Це в майбутньому розвантажить "Пункти незламності" та дозволить більшій кількості мешканців отримати захист в разі виникнення надзвичайної ситуації", – пояснює влада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: По всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей - "Пункти незламності". ВIДЕО

Автор: 

Київ (19694) електроенергія (6267) відключення світла (1100)


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Топ коментарі
+7
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24.11.2022 07:01 Відповісти
+5
війна іде на знищення України - розуміємо це.
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24.11.2022 06:49 Відповісти
+4
не ломайтеся - все розумію....тяжко аж за край....
тока не ломайтеся - нема в нас такої опції "домовитися посередині" зі звiрями....
вона потрібна бути вичеркнута раз і назавжди.
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24.11.2022 06:42 Відповісти
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не ломайтеся - все розумію....тяжко аж за край....
тока не ломайтеся - нема в нас такої опції "домовитися посередині" зі звiрями....
вона потрібна бути вичеркнута раз і назавжди.
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24.11.2022 06:42 Відповісти
війна іде на знищення України - розуміємо це.
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24.11.2022 06:49 Відповісти
не бачу нічого під вашою відповіддю, соррі...
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24.11.2022 06:58 Відповісти
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24.11.2022 07:01 Відповісти
саме так!
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24.11.2022 07:03 Відповісти
Україна незламна !!! Слава ЗСУ !!!
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24.11.2022 06:56 Відповісти
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1595462289846636545 13 ч

Вибішує цей пафос. Палатки для обігріву назвали "Пункти Незламності".
Пункти незламності зараз на фронті. А тут зарядка для телефону і жопогрійка.
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24.11.2022 08:39 Відповісти
На фронті у більшості відносно молоді і відносно здорові.
А у ті пункти підуть літні і хворі.
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24.11.2022 09:06 Відповісти
1 пункт незламності, це окоп на передовій, і в ньому військовий який не здається а не палатка з усіма зручностями.
2 точка де можна перекусити, погрітися та підзарядити телефон на таку назву не заслуговує
а як що дізнатись скільки на ці ПУНКТИ ОБІГРІВУ списали бабла, то їх можна назвати пунктом відмивання
3 через гугл тепер можна взнати де найбільші скупчення людей під час пов. тривоги
де можна заправитись полікуватись, то що, координати до, ****, метра
питання до організаторів
а накуя в раші чи сша, чи японії та й в Миколаєві, знати де наші пункти обігріву в Києві???
бо кияни знають де у них, а в других містах знають де у них....
то накуя тоді цей цирк, к конкретними картами та точними адресами,
для кого, млять, для розвідки рф???
як що хтось не знає...
за знімок лікарні, пожарки, пійськомату, міськради і тд, відправлений оркам, СТАТТЯ І СРОК!!!!
а на рівні ОП та президента можна????гугл мапс з першого дня війни мав не працювати млять!!!
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24.11.2022 10:31 Відповісти
 
 