У Києві розгортають перші 500 "Пунктів незламності", кожен зможе вмістити 40-500 людей

У Києві розгортають перші пів тисячі "Пунктів незламності", влада також закликає представників бізнесу створювати власні пункти обігріву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Для захисту цивільного населення під час надзвичайних ситуацій по всій країні створюються "Пункти незламності. Зокрема, в багатомільйонній столиці невдовзі буде введено близько пів тисячі таких об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про розташування "Пунктів незламності" можна дізнатися в районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж на спеціальному сайті.

Як зазначає столична адміністрація, залежно від умов, один "Пункт незламності" зможе одночасно приймати від 40 до 500 людей без ліміту часу перебування.

Усі такі об’єкти будуть забезпечені головними базовими послугами: електрикою, теплом, водою, мобільним зв’язком, інтернетом через "Старлінки", першою медичною допомогою, кімнатами "матері та дитини".

Військове керівництво Києва закликає бізнес долучатися до ініціативи і створювати на базі своїх закладів пункти обігріву.

"Це в майбутньому розвантажить "Пункти незламності" та дозволить більшій кількості мешканців отримати захист в разі виникнення надзвичайної ситуації", – пояснює влада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: По всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей - "Пункти незламності". ВIДЕО