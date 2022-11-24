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Макрон щодо масованого обстрілу України: "Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не має залишатися безкарним"

макрон,емманюель

Президент Франції Еммануель Макрон назвав російські ракетні удари по Україні воєнним злочином, який має бути покараним.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не має залишатися безкарним", — зазначив він.

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Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Автор: 

обстріл (29302) інфраструктура (493) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+3
А в ответ тішіна
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24.11.2022 07:26 Відповісти
+2
Даите ответку
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24.11.2022 07:12 Відповісти
+1
Как же нужно ****** по белгороду, или другой территории, до которой можно достать. Прям железно заслужили! Но нам намекают что мы терпилы, не будем этого делать, и вообще нужно подставить вторую щеку. Пускай Зеля выступит перед всей Украиной, и на прямую скажет: - "Украинские дети должны мёрзнуть. А жителей прифронтовых территорий рф, мы будем целовать в попу, и пылинкы сдувать!"
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24.11.2022 07:19 Відповісти
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24.11.2022 07:12 Відповісти
А в ответ тішіна
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24.11.2022 07:26 Відповісти
автоматична черга з важкого озабочення
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24.11.2022 07:59 Відповісти
ти, шо - нагнітаєш, провокуєш??!! хочеш шоб зараз ЄС, і штати іПанули занепокоєнням, і стурбованістю по кацапам????????? 😡😡і почалась ескалована ескалація????
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24.11.2022 07:42 Відповісти
от - НАКАРКАВ!!!! Правда, до "ескалованоі ескалаціі", ше - не дійшло, наразі, тільки "ГАНЕБНА"........



.......... а в ЄС день тільки починається......... 🤔🤔
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24.11.2022 07:52 Відповісти
Как же нужно ****** по белгороду, или другой территории, до которой можно достать. Прям железно заслужили! Но нам намекают что мы терпилы, не будем этого делать, и вообще нужно подставить вторую щеку. Пускай Зеля выступит перед всей Украиной, и на прямую скажет: - "Украинские дети должны мёрзнуть. А жителей прифронтовых территорий рф, мы будем целовать в попу, и пылинкы сдувать!"
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24.11.2022 07:19 Відповісти
Макрон - дай більше озброення, зокрема 155 - мм САУ CAESAR та боеприпасів.
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24.11.2022 07:47 Відповісти
Франція була готова віддати Україну на поталу, а тому не може в подальшому залишатися лідером в ЄС.
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24.11.2022 07:57 Відповісти
Цікаво, а хто їй заборонить?
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24.11.2022 08:30 Відповісти
Если б отвечали зеркально по Белгородской и Курской области-не было бы такого.А так терпеть-и дальше будут издеваться.
Может ВСУ перестать стрелять во избежание эскалации?а то путин нападёт...
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24.11.2022 12:09 Відповісти
 
 