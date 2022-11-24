Макрон щодо масованого обстрілу України: "Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не має залишатися безкарним"
Президент Франції Еммануель Макрон назвав російські ракетні удари по Україні воєнним злочином, який має бути покараним.
Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не має залишатися безкарним", — зазначив він.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.
Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.
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.......... а в ЄС день тільки починається......... 🤔🤔
Может ВСУ перестать стрелять во избежание эскалации?а то путин нападёт...