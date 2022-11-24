Росіяни минулої доби обстріляли три громади Сумщини, скупчення військ біля кордонів області немає

У середу російські війська обстріляли три громади Сумщини, водночас ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів області немає.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Протягом дня ворог обстріляв Середино-Будську, Хотінську та Юнаківську громади Сумщини.

По Середино-Будській громаді росіяни били із САУ 120-мм калібру. Було 15 "прильотів" на прикордонні. Через обстріл пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда та паркан.

Хотінську громаду окупанти обстріляли з артилерії (5 "прильотів"). Без руйнувань.

По Юнаківській громаді з території Росії було 5 "прильотів" із артилерії. Без постраждалих.

Також авіаатаки з Росії завдали нових ударів по критичній інфраструктурі області.

"На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає", - підкреслив Живицький.

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