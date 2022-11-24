Атаки РФ, спрямовані проти критично важливої інфраструктури в Україні, є "ганебною ескалацією", - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

У США заявили, що цілеспрямовані ракетні удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури України є ганебною ескалацією жорстокої війни РФ проти нашої держави.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будьмо відвертими, це – атаки, спрямовані проти критично важливої інфраструктури, і вони є ганебною ескалацією у жорстокій та невиправданій війні Росії", - заявила вона.

Томас-Грінфілд підкреслила, що президент РФ Володимир Путін "намагається перетворити зимові холоди на зброю", аби принести великі страждання для українського народу, і це дуже чітко зрозуміло. Вона назвала "нелюдською" таку стратегію росіян, наголосивши, що Москва вдалася до неї на тлі серії поразок на полі бою.

Представниця США наголосила, що атаки РФ на мирну інфраструктуру є настільки масштабними, що призвели до відключення електропостачання поза межами України. Крім того, вони створили серйозні ризики на ядерних об’єктах в Україні.

У цьому зв’язку представниця США закликала ООН "рішуче та беззастережно" засудити дії РФ і наголосила на необхідності домогтися створення механізму відповідальності.

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Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.