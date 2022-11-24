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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Атаки РФ, спрямовані проти критично важливої інфраструктури в Україні, є "ганебною ескалацією", - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

томас-грінфілд,лінда

У США заявили, що цілеспрямовані ракетні удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури України є ганебною ескалацією жорстокої війни РФ проти нашої держави.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будьмо відвертими, це – атаки, спрямовані проти критично важливої інфраструктури, і вони є ганебною ескалацією у жорстокій та невиправданій війні Росії", - заявила вона.

Томас-Грінфілд підкреслила, що президент РФ Володимир Путін "намагається перетворити зимові холоди на зброю", аби принести великі страждання для українського народу, і це дуже чітко зрозуміло. Вона назвала "нелюдською" таку стратегію росіян, наголосивши, що Москва вдалася до неї на тлі серії поразок на полі бою.

Представниця США наголосила, що атаки РФ на мирну інфраструктуру є настільки масштабними, що призвели до відключення електропостачання поза межами України. Крім того, вони створили серйозні ризики на ядерних об’єктах в Україні.

У цьому зв’язку представниця США закликала ООН "рішуче та беззастережно" засудити дії РФ і наголосила на необхідності домогтися створення механізму відповідальності.

Також читайте: Макрон щодо масованого обстрілу України: "Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не має залишатися безкарним"

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Автор: 

обстріл (29302) Радбез ООН (869) інфраструктура (493) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+6
заклики, підтверження, констатації вже трохи підзаїбли, пардон мою французьку...
робити щось будемо - да, ні?
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24.11.2022 07:24 Відповісти
+5
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24.11.2022 07:21 Відповісти
+4
Вокабуляр в ООН бачу поповнився. До стурбованості добавилась ескалація. Недаром спічмейкерм свій хліб їдять
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24.11.2022 07:21 Відповісти
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Байден где ответка? Давай Патриоты...Польша смогласна нам отдать их.
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24.11.2022 07:19 Відповісти
Вокабуляр в ООН бачу поповнився. До стурбованості добавилась ескалація. Недаром спічмейкерм свій хліб їдять
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24.11.2022 07:21 Відповісти
Залишилося ще пальчиком посваритися і ніжкою тупнути і москалі точно злякаються. На жаль західна цивілізація інфантильна і ляклива, їхні політики своїм умиротворенням агресора ще більше заохочують його. Світ повинен готуватися до нової світової війни, схоже, що вона неминуча.
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24.11.2022 08:31 Відповісти
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24.11.2022 07:21 Відповісти
заклики, підтверження, констатації вже трохи підзаїбли, пардон мою французьку...
робити щось будемо - да, ні?
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24.11.2022 07:24 Відповісти
ООН напружилось .
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24.11.2022 07:27 Відповісти
Та никому наши проблемы не нужны. Спасение утопающих известное дело. Плавать надо научиться.
Если Украина станет на колени перед Богом, война закончится очень быстро
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02.12.2022 20:26 Відповісти
Озабоченість
великп озабоченість
ганебна ескалація
ви там чимось будете займатися, трасття ваші матері, чи ні?
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24.11.2022 08:44 Відповісти
Ещё один обеспокоенный капитан очевидность нарисовался....как всегда одно балабольство...******* уже демократы *****....
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24.11.2022 08:52 Відповісти
ну добре...Зе США чи то його страх забороняє бити у відповідь по Рашці-Білорашці...а де всі оці спецнази СБУ ГУР бойові плавці тощо? хіба асиметрично вести дії теж заборонили? наприклад: у місті де базуються ракетоносці ТУ,у найлюднішому мсці військового містечка цих літунів встановлена машина з вибухівкою,вибух.крик русні,плачі... або кораблі в Середземному морі-міна часів 2СВ,вибух,корабель потонув....
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24.11.2022 09:19 Відповісти
 
 