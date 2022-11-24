У РФ звинуватили у жертвах серед мирного населення і пошкодженні інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю"

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу.

Про це Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Представник країни-агресора заявив, що нібито Україна розміщує ЗРК серед житлової забудови.

"У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, влучають у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася".

Небензя також заявив, що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, - це нібито "американські ракети ППО, які поставляються Києву".

"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст", - звернувся він до Заходу.

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Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.