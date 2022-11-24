У РФ звинуватили у жертвах серед мирного населення і пошкодженні інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю"
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу.
Про це Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Представник країни-агресора заявив, що нібито Україна розміщує ЗРК серед житлової забудови.
"У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, влучають у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася".
Небензя також заявив, що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, - це нібито "американські ракети ППО, які поставляються Києву".
"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст", - звернувся він до Заходу.
Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.
Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.
Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.
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Убедительно поет!
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деякі підтримують і аплодують...
деякі сплять....
трудові будні оон....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
голосував за Маккейна тоді...
8 років обами + 4 роки рижого понтовіли - і маємо, що маємо...
один джавелін арестович *******, але це кацапам не домогло...
Скоро пристукнуть свої ж.
Сегодня утром турецкие беспилотники разнесли кацапскую базу в Сирии. Ща выть начнут на болотах.
брались проводить. Думаю, орки остатки своих дятлов скоро уберут оттуда. Плохо одно. Почти наверняка перекинут в Украину, придется ВСУ зачистку проводить.
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Presenter of terrorist country - russia in UN have voice..... I'm sleep? F#cking "joke".....