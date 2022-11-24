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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У РФ звинуватили у жертвах серед мирного населення і пошкодженні інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю"

небензя

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу.

Про це Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Представник країни-агресора заявив, що нібито Україна розміщує ЗРК серед житлової забудови.

"У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, влучають у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася".

Небензя також заявив, що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, - це нібито "американські ракети ППО, які поставляються Києву".

"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст", - звернувся він до Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російський ракетний обстріл тимчасово знеструмлені всі АЕС та більшість ТЕС і ГЕС, - Міненерго

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині, Миколаївщині та в інших областях.

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули 10 людей.

Автор: 

обстріл (29302) Радбез ООН (869) Небензя Василь (53)


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Топ коментарі
+27
Після комарів в ООН - або РФ має піти з ООН, або ООН - звичайне КВН
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24.11.2022 07:48 Відповісти
+18
Кодло їб@анутих на голову...
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24.11.2022 07:45 Відповісти
+18
гвалтівник пояснює жертві і поліції, як правильно треба поводитись під час його агресії...
деякі підтримують і аплодують...
деякі сплять....
трудові будні оон....
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24.11.2022 08:02 Відповісти
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Ішак він нюханий!
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24.11.2022 07:40 Відповісти
"Песни о свободном слове" (1865) Н. А. Некрасова (1821 - 1877):

- ...Так с тобой, моей голубкой
Неужли нам розно спать?
Буду я песцовой шубкой.
Буду лаской согревать!
" Хорошо поет, собака,
Убедительно поет!
Но ведь это против брака,
- Не нажить бы нам хлопот?..
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24.11.2022 08:17 Відповісти
Коли цього ******** переє...ть з ноги по єПалу, що буде означати виключення ********* з совбезу ООН
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24.11.2022 10:00 Відповісти
Якби ви не шмаляли то ми б і не збивали --- лічись .
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24.11.2022 07:42 Відповісти
Да говно полезло со всех дырок *********...тьфу конченный ******
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24.11.2022 09:50 Відповісти
Может пора ответу по Белгороду *******....вполне военная цель - место накопления вражеских войск и техники.
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24.11.2022 07:42 Відповісти
По Бєлгороду і так бахкають.Треба знщувати засоби доставки(кораблі,літаки і екіпажі)
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24.11.2022 09:08 Відповісти
Кодло їб@анутих на голову...
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24.11.2022 07:45 Відповісти
а нащо взагалі тут цитувати москальські висери???
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24.11.2022 07:45 Відповісти
Згодна на 300%
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24.11.2022 08:22 Відповісти
Єдине може, щоб всі зрозуміли та запам'ятали яке ті рашисти смердюче лайно. І щоб рука не здригнулась.
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24.11.2022 08:40 Відповісти
Українському представнику, прямо в сесійній залі, пристрелити цю вовчару яєць не вистачає?
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24.11.2022 07:47 Відповісти
Після комарів в ООН - або РФ має піти з ООН, або ООН - звичайне КВН
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24.11.2022 07:48 Відповісти
Схоже що друге , ООН давненько здох i вже пiдванюе.
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24.11.2022 08:24 Відповісти
Сцить **** в очі, і каже що це дощ іде....
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24.11.2022 07:52 Відповісти
Треба пургеном його годувать перед кожним засіданням.
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24.11.2022 08:02 Відповісти
гвалтівник пояснює жертві і поліції, як правильно треба поводитись під час його агресії...
деякі підтримують і аплодують...
деякі сплять....
трудові будні оон....
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24.11.2022 08:02 Відповісти
Калібри мирно літали, а ми збивали їх на свою голову
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24.11.2022 08:02 Відповісти
тіпа того
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24.11.2022 08:41 Відповісти
Щоб ти, ****, ***..на горів у пеклі зі своїми заявами!
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24.11.2022 08:07 Відповісти
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24.11.2022 08:08 Відповісти
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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24.11.2022 09:11 Відповісти
Это да. НО !!! Зная что творят зеленые, мы понимаем как могут вести работы по восстановлению.... и по переговорам видимо вопрос
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24.11.2022 10:00 Відповісти
Накачування зброєю почалось після того як ви вкрали Крим. Нє?
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24.11.2022 08:11 Відповісти
після Криму нам дали ковдри і сухпайки .
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24.11.2022 08:19 Відповісти
Дякувати Обамi, миролюб хренов.
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24.11.2022 08:25 Відповісти
харе вже - всі посипали попілом не тільки голову, а всю тілу....
голосував за Маккейна тоді...
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24.11.2022 08:31 Відповісти
І я за Маккейна голосувала.
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24.11.2022 08:45 Відповісти
прогавили Маккейна - ми саме тоді все прогавили....
8 років обами + 4 роки рижого понтовіли - і маємо, що маємо...
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24.11.2022 08:49 Відповісти
Згодна з вами на тисячу відсотків.
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04.12.2022 07:57 Відповісти
зі святом Вас - смачної турки і всіх найкращіх побажань!
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24.11.2022 09:38 Відповісти
І вам також
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04.12.2022 08:01 Відповісти
Після Криму Порох домігся. щоб нам дали Джавеліни
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24.11.2022 08:28 Відповісти
які спасли Київ і страну.
один джавелін арестович *******, але це кацапам не домогло...
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24.11.2022 08:46 Відповісти
Джавеліни Україна отримала в 2018 році , а Крим окупували в 2014 !! і їх було здається аж 30 штук ... звісно заслуга Порошенка і його команди що зробили дірку в кам'яній стурбованості ЄС і США .
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24.11.2022 09:16 Відповісти
Вот же лживая фашистская мразь. Ракеты ППО не могут взрываться на земле. У них даже нет взрывателя для детонации об землю. Даже если они промахиваются по вражеской ракете они самоликвидируются в воздухе. Старый трусливый пердун Байден подыграл ращистам что типо ето украинская ракета упала в Польше и теперь рашисты будут постоянно проталкивать етот бред
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24.11.2022 08:14 Відповісти
Небензя - ні бе, ні ме.
Скоро пристукнуть свої ж.
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24.11.2022 08:15 Відповісти
https://dslov.ru/pos/p1369.htm#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%22%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5,%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20(1893%20%E2%80%93%201930). Больше черных пакетов, хороших и разных.
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24.11.2022 08:16 Відповісти
Гідний продовжувач молотова. Той називав бомби які союз скидав на Хельсінкі хлібом для голодуючих
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24.11.2022 08:18 Відповісти
Зрозуміло. Українську ППО треба заборонити.
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24.11.2022 08:22 Відповісти
ЗСУ треба заборонити, нас захичати від самих себе має армія расєї, внутрішньо український конфлікт, ******** на кожній сесії пез...ить...
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24.11.2022 08:41 Відповісти
Одного дня він добалакаеться так що в морду йому даватимуть уже в самому ООН. Скоріше б ...
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24.11.2022 08:28 Відповісти
Повинна мабуть бути якась межа, за якою рашку турнуть звідусіль. Терористими визнали а вони й досі свою брехливу пащеку роззівають... Допоки?
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24.11.2022 08:46 Відповісти
Нема чому дивуватися. Дурік, «який нещодавно збрив вуса», представник (поки що) росії в ООН Небензя після комарів видав черговий «шедевр», що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, - це нібито "американські ракети ППО, які поставляються Києву". Це є повний «геморой головного мозку». Коли вже він переросте в «панарицій серцевого клапана»? Коли світ нарешті зрозуміє, що ліки від цих «хронічних захворювань»,- тільки повний «карантин» раші та надання Україні далекобійної зброї для «ампутації» рудиментів.
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24.11.2022 08:49 Відповісти
Off.
Сегодня утром турецкие беспилотники разнесли кацапскую базу в Сирии. Ща выть начнут на болотах.
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24.11.2022 08:52 Відповісти
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24.11.2022 09:04 Відповісти
Угу, точнее не скажешь)))) Там еще и наземную операцию со
брались проводить. Думаю, орки остатки своих дятлов скоро уберут оттуда. Плохо одно. Почти наверняка перекинут в Украину, придется ВСУ зачистку проводить.
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24.11.2022 11:09 Відповісти
Якби не було Революції гідності, у нас зараз була би росія і нас би намагалися мобілізувати для «спецоперації» на території Східної Європи. Це просто для розуміння глибини тієї прірви, яку ми подолали 9 років тому.
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24.11.2022 08:57 Відповісти
От якби ми могли у відповідь на будь-яку ракетну атаку по цівільній чи енергетичній інфраструктурі запускати декілька десятків ракет по москві, якби вони після кожної своєї атаки теж переживали енергетичний і транспортний колапс, якби в кремлі хоча б на декілька годин вирубило світло і вони простояли декілька годин в пробках після роботи через непрацюючі світлофори -можливо тоді цим виродкам більше б не хотілось запускати ракети по нам.
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24.11.2022 09:01 Відповісти
100%!

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.11.2022 09:15 Відповісти
Після кожного подібного випадку я все більше стверджуюсь в тому що світ збожеволів - а чи прийде світ до тями чи ні оце питання.
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24.11.2022 09:21 Відповісти
Он ********, кто-то из присутствующих подойдет и набьет ему *****
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24.11.2022 09:54 Відповісти
Москаль ,як що не бреше , то він напевно мертвий
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24.11.2022 10:16 Відповісти
This is f#cking "joke" !!!
Presenter of terrorist country - russia in UN have voice..... I'm sleep? F#cking "joke".....
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24.11.2022 10:27 Відповісти
Ukrainian, motherf#cker. Do you speak it?
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24.11.2022 11:42 Відповісти
Go f#ck your self if you think you can tell me what language to use.
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24.11.2022 12:45 Відповісти
Підор,***
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24.11.2022 10:42 Відповісти
Когда его тупую бошку прострелят из пистолета, мы скажем, что виноват Гастон Глок и патрон от Люгера.
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24.11.2022 11:19 Відповісти
Та й шо? Та й ООН каже " а може і правда!? " =.
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24.11.2022 11:37 Відповісти
 
 