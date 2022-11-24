Водопостачання вже відновлено на лівому березі Києва, 70% столиці поки залишається без електрики, - Кличко

Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня.



70% столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - зазначив Кличко.

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