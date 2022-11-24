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Водопостачання вже відновлено на лівому березі Києва, 70% столиці поки залишається без електрики, - Кличко

вода,електрика

Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня.

70% столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - зазначив Кличко.

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Автор: 

Київ (19694) Кличко Віталій (3531) електроенергія (6267) водопостачання (839)


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Топ коментарі
+9
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24.11.2022 08:21 Відповісти
+3
всі все розуміють...
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24.11.2022 08:05 Відповісти
+3
борщага воды нет но свет с 6 утра есть,это главное
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24.11.2022 08:19 Відповісти
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всі все розуміють...
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24.11.2022 08:05 Відповісти
Осокорки . Світло і вода вже є.
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24.11.2022 08:10 Відповісти
Позняки, воду дали зранку. Світла немає від учора з 12
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24.11.2022 08:12 Відповісти
борщага воды нет но свет с 6 утра есть,это главное
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24.11.2022 08:19 Відповісти
борщага....
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24.11.2022 09:50 Відповісти
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24.11.2022 08:21 Відповісти
ніякі срані кацракети не змінять нічого, крім бажання нищіти кацапню бистріше і більше!
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24.11.2022 09:53 Відповісти
Мне кажется энергетиков крупных узлов, как и службы спасения нужно приравнивать к теробороне. Риск попасть под очередной обстрел огромный, при этом в отличие от бойцов на передовой, они работают без бронежилетов.
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24.11.2022 12:30 Відповісти
ЕС направляют в Украину 500 дизель и прочих генераторов,также подключились частные компании Европы..с миру по нитке...,и Зеле рубашку дадут с Мерседесом или Ламборджини ..
Бизнес ничего личного...
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24.11.2022 12:36 Відповісти
надо по десятку военнопленных в клетки и на инфраструктурные объекты. Жрачку давать при отсутствии тревог. Двойная польза будет . Их родственники быстро поймут что делать
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24.11.2022 14:24 Відповісти
 
 