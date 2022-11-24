Водопостачання вже відновлено на лівому березі Києва, 70% столиці поки залишається без електрики, - Кличко
Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня.
70% столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - зазначив Кличко.
Топ коментарі
+9 Перехватчик
показати весь коментар24.11.2022 08:21 Відповісти Посилання
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар24.11.2022 08:05 Відповісти Посилання
+3 KosAn30 JT26
показати весь коментар24.11.2022 08:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бизнес ничего личного...