Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора в одному з міст Європи для розслідування злочинів РФ, - Костін

Україна виступає за створення тимчасового офісу прокурора в одному з європейських міст у рамках стратегії міжнародного кримінального переслідування та уніфікації доказів скоєних Росією воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву генерального прокурора Андрій Костіна.

Він зазначив, що на вчорашньому засіданні робочої групи під головуванням глави Офісу президента Андрія Єрмака опрацьовувалися шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

"Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках", - сказав генпрокурор.

Зокрема, повідомив Костін, українська сторона ініціює "створення Interim Prosecutor's Office для розробки стратегії кримінального переслідування" та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України.

"Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки наших партнерів", - додав він.

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