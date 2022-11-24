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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора в одному з міст Європи для розслідування злочинів РФ, - Костін

злочини,воєнні

Україна виступає за створення тимчасового офісу прокурора в одному з європейських міст у рамках стратегії міжнародного кримінального переслідування та уніфікації доказів скоєних Росією воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву генерального прокурора Андрій Костіна.

Він зазначив, що на вчорашньому засіданні робочої групи під головуванням глави Офісу президента Андрія Єрмака опрацьовувалися шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

"Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках", - сказав генпрокурор.

Зокрема, повідомив Костін, українська сторона ініціює "створення Interim Prosecutor's Office для розробки стратегії кримінального переслідування" та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України.

"Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки наших партнерів", - додав він.

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Автор: 

армія рф (17897) Євросоюз (13707) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1882) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+7
Стопоцентний бубин Гпрокурор теж здрисне звідси і отримає медальку за заслуги.
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24.11.2022 08:07 Відповісти
+5
Можна у Швейцаріі...там навіть вже "посліца" Вінідіктова є , чим не готовий "прокурор" ?
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24.11.2022 08:28 Відповісти
+4
чи не логічно створювати місце для роботи прокурора недалеко від місця злочину?
чи краще мати таке місце на пляжах Ямайкі?
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24.11.2022 08:06 Відповісти
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Дружбан Єрмака Костін за гроші платників податків хоче створити адальше вже по тексту...
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24.11.2022 08:03 Відповісти
чи не логічно створювати місце для роботи прокурора недалеко від місця злочину?
чи краще мати таке місце на пляжах Ямайкі?
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24.11.2022 08:06 Відповісти
Стопоцентний бубин Гпрокурор теж здрисне звідси і отримає медальку за заслуги.
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24.11.2022 08:07 Відповісти
Чим Маріуполь Єрмаку не підходить?
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24.11.2022 08:09 Відповісти
а Жмеринка чим не підходить??....
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24.11.2022 08:20 Відповісти
І візьміть туди нароботу європейців, з сайтом на англійській французській і других мовах, світ повинен знати все
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24.11.2022 08:22 Відповісти
абсолютно не в тему....

https://www.youtube.com/watch?v=MNmLn6a-jqw The Wellerman
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24.11.2022 08:27 Відповісти
Можна у Швейцаріі...там навіть вже "посліца" Вінідіктова є , чим не готовий "прокурор" ?
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24.11.2022 08:28 Відповісти
Візьміть мене туди на роботу, я теж на пляжі хочу відпочити.
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24.11.2022 08:42 Відповісти
офіцекомілиця, а не влада....
мабуть в неї грошей багато ще з 30-50 зелених опаришей годувати - ****, заробила....
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24.11.2022 08:42 Відповісти
У прокурорських вже черга бажаючих стоїть.
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24.11.2022 08:50 Відповісти
я так понимаю, зеленский понимает, что шансов ноль и пытается пихать Ермака себе на замену?
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24.11.2022 10:03 Відповісти
Мда, при янелохі зібрались всі нелохи попилить народні грошики, команда профі, фулє
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24.11.2022 10:20 Відповісти
 
 